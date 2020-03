Star Kirsten Storms de ‘General Hospital’ a la recette parfaite pendant que vous vous éloignez de la société

Étant donné que de nombreux États encouragent leurs résidents à rester à l’intérieur pendant l’épidémie de coronavirus, la plupart des gens cuisinent plus que d’habitude maintenant. L’actrice de l’Hôpital général Kirsten Storms s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager un plat qui devrait être facile à préparer pendant que vous pratiquez la distanciation sociale!

HOLLYWOOD, CA – 24 février: l’actrice Kirsten Storms assiste à la célébration du 40e anniversaire de Soap Opera Digest à l’Argyle le 24 février 2016 à Hollywood, Californie. (Photo de Paul Archuleta / FilmMagic)

L’actrice partage le meilleur plat pour la distanciation sociale

L’Hôpital général est actuellement suspendu car la production prend une pause pendant l’épidémie de coronavirus. Alors que la production ne devait être suspendue que pendant quelques semaines, elle pourrait être prolongée si la pandémie dure plus longtemps.

Pendant la pause de la série, le casting de la série a été actif sur les médias sociaux comme moyen de suivre les fans et d’interagir avec eux. Storms a posté un repas qu’elle voulait partager avec les fans.

Elle a posté sur le plat, pour lequel elle n’a pas de nom spécifique, sur son passé Instagram. L’actrice a expliqué qu’elle avait réussi quand sa sœur est venue chez elle pour faire sa lessive.

«Ma sœur est venue faire la lessive, alors je lui ai fait l’un de mes aliments réconfortants. Bacon à la dinde (coupé en petits morceaux) cuit dans une poêle avec de l’huile d’olive, de l’ail (sous toutes ses formes), du jus de citron et du poivre noir – lorsque croustillant, ajoutez les pois et gardez la poêle à feu doux. Riz et lentilles rouges “spaghetti de @traderjoes.”

La légende continue: «Lorsque les pâtes sont terminées, ajoutez-les à la poêle et mélangez les ingrédients ensemble – en ajoutant plus d’huile d’olive et (beaucoup) de jus de citron. Garnir de parmesan. Pour les realzies, c’est délicieux. Un peu comme une carbonara sans culpabilité. “

Ses co-stars de «l’Hôpital général» le creusent définitivement!

Plusieurs des co-stars de l’Hôpital général de Storms ont commenté sa publication sur Instagram et semblent être amoureuses du plat et de la recette!

«Je veux un peu manger ça. Je le fais », a déclaré James Patrick Stuart, qui incarne Valentin Cassadine dans le feuilleton. Kelly Monaco, qui incarne Sam Morgan, a commenté sur Instagram avec les emoji au visage léchant.

Emme Rylan, qui dépeint Lulu Spencer, a également commenté la photo de la nourriture, en disant: “J’ai besoin de ça.”

Ce sera peut-être une nouvelle tendance à se tourner vers les acteurs de l’Hôpital général lorsque vous aurez besoin de quelque chose de différent pour cuisiner pendant cette épidémie de coronavirus. Quelle meilleure façon de contourner la distance sociale en collaborant à la cuisson d’un nouvel aliment!

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.