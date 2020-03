Star Sally Field, «Dispatches From Asewhere», a prononcé l’un des 5 meilleurs discours aux Oscars

La nouvelle série originale d’AMC, Dispatches from Elsewhere, a été créée en grande pompe. Le réseau a lancé une première de 2 nuits le dimanche 1er mars. La stratégie d’AMC de suivre rapidement le deuxième épisode du 2 mars pourrait être le moyen idéal pour attirer les téléspectateurs. Une autre façon infaillible d’attirer les globes oculaires est de charger le casting avec des poids lourds hollywoodiens comme la gagnante d’un Oscar Sally Field.

Sally Field | Photo de Walt Disney Television via . Archives photo / Walt Disney Television via .

Sortie

Field a joué certains des personnages les plus mémorables de la télévision

Avant

sa carrière cinématographique a pris son envol, Sally Field a capturé les cœurs dans les émissions de télévision, Gidget et The Flying Nun.

Les deux émissions ont fait écho auprès du public lors de la première diffusion et ont attrapé de nouvelles

fans en syndication au cours des dernières années.

En 1977, Field était un vétéran de la télévision et un grand lauréat. L’actrice a remporté un Emmy pour la meilleure actrice principale dans un drame ou une comédie spéciale pour sa performance dans Sybil. Elle dépeint le personnage principal, qui souffrait de troubles dissociatifs de l’identité – ou de multiples personnalités, en termes simples.

Le rôle de Field dans Sybil reste l’un de ses rôles les plus emblématiques aujourd’hui. Le personnage a été analysé, usurpé et imité par les critiques et les fans. Field a apporté de l’authenticité au rôle et peut être crédité pour avoir fait de Sybil un nom familier. L’actrice a continué d’influencer la culture pop à travers ses performances dynamiques, et elle a décroché plus de récompenses de haut niveau pour démarrer.

Champ

a donné l’un des discours d’Oscar les plus cités de tous les temps

Il y a beaucoup de talent dans le cadre de 5 pieds 2 pouces et demi de Field. Pour le plus grand plaisir des critiques et des fans, elle insuffle de la vie à ses personnages à l’écran, évoquant l’émotion, l’empathie et la croyance. Il n’est pas étonnant que Field ait remporté plusieurs prix pour ses performances sur grand et petit écran.

Le nombre de récompenses de Field est pour le moins impressionnant. L’actrice a remporté de nombreux prix créatifs, notamment des Oscars, des Primetime Emmys et des Golden Globes. Elle a également ajouté un Screen Actors Guild Award et un People’s Choice Award à sa collection. IMDb.com abrite une liste complète des récompenses que Field a gagnées tout au long de sa carrière.

Quand

Field a reçu son deuxième Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal, qu’elle a

gagnée pour sa performance dans Places in the Heart, elle a prononcé l’un des discours d’acceptation des Oscars les plus célèbres

à ce jour. Le discours a été cité et parodié dans les médias au fil des ans

et reste une pépite durable de trivia culture pop.

Etats-Unis

Aujourd’hui, le discours d’acceptation de Fields a été l’un des cinq meilleurs discours

tout le temps. Field a commencé le discours en s’adressant à l’écrivain et directeur du

film: «Oh, Benton, ce que tu as fait pour moi; vous avez vraiment changé ma vie. “

Elle

a poursuivi: «Cela signifie beaucoup plus pour moi cette fois. Je ne sais pas

Pourquoi. Je pense que la première fois je l’ai à peine ressenti parce que tout était si nouveau. »

Field a poursuivi le discours avec un grand merci à ses co-stars, amis et

proches.

À

à la fin du discours, elle a jailli de la célèbre phrase: “Tu m’aimes!”

Qui

d’autre stars dans la nouvelle émission de Field, «Dispatches from Elsewhere»?

En effet, nous aimons Field. Elle attire le public avec ses portraits authentiques et le fera à nouveau dans son nouveau spectacle, Dispatches from Elsewhere.

Le spectacle bénéficie d’un casting étoilé, y compris Jason Segel, qui a également créé et produit le spectacle. L’icône du hip-hop et de la mode André Benjamin et la nouvelle venue Eve Lindley complètent le casting.

