Star Trek: Picard Saison 1, épisode 1 Première Récap: Darker, Less Trusting World

Le plus attendu “Star Trek” lancement depuis la première de “The Next Generation” en 1987, “Picard” ramène Patrick Stewart’s Jean-Luc Picard en vieil homme de bataille qui trouve soudain une raison de recommencer à vivre.

Si cela ne ressemble pas au tarif typique de Trek, c’est parce qu’il n’y a absolument rien de typique dans cet épisode. Il s’agit d’une étude de personnage à gravure lente qui partage plus en commun avec le film périphérique X-Men “Logan” – peut-être pas par hasard avec Stewart – que n’importe laquelle des six séries qui l’ont précédé (ou la douzaine “Star “Trek” sur les deux chronologies).

C’est une décision intentionnelle et qui montre à quel point il reste encore à explorer dans cet espace fantastique que Gene Rodenberry a créé il y a plus de 50 ans. Bien sûr, cela aide si vous avez un acteur aussi polyvalent et doué que Patrick Stewart à la barre, pour ainsi dire.

Bien que cette première n’ait pas eu l’impulsion ou l’urgence spécifique de nous transporter dans les prochains épisodes, le teaser pour toute la saison a assez bien fait ce travail. Pourtant, il aurait été agréable d’avoir une ou deux scènes de plus pour souligner ce crochet qui amène Jean-Luc pleinement dans la prochaine aventure et offre peut-être une partie du danger que nous courrons alors que nous suivons à nouveau notre capitaine préféré.

Quelque chose comme avoir les Romuliens à nouveau là où Picard est, peut-être attiré par le collier, ou même par le caractère surprise (mais familier) à la fin afin que nous puissions avoir un sentiment de danger réel là-bas au lieu d’un gars légèrement effrayant que nous ne faisons que méfiance parce que ce n’est pas la première émission de télévision que nous ayons jamais vue.

Et nous avons probablement raison. Peut être.

La bonne science-fiction se reflète aujourd’hui

On dit toujours que la meilleure science-fiction reflète l’époque à laquelle elle a été créée, et cela peut certainement être dit à propos de “Picard”. C’est un monde qui a perdu l’optimisme et l’espoir qui ont défini l’ère Roddenberry de “Star Trek”. À sa place, un peuple ne se fie pas à ceux qui sont nettement différents d’eux.

Cela ne veut pas dire que la Terre dans laquelle nous trouvons Picard est réservée aux humains, mais elle est prête à parler ouvertement des Romuliens comme s’ils étaient quelque chose de moins que des gens simplement parce qu’ils ont une histoire d’inimitié avec la Fédération. .

Peut-être le meilleur accent sur la façon dont Starfleet reflète notre société moderne est venu dans son interview d’ouverture avec Picard, qui a également servi à informer les téléspectateurs sur ce qui se passe depuis la dernière fois que nous avons vu Picard. Il y a apparemment une dérision ouverte (peut-être même du dégoût) qu’il a fait tout son possible pour sauver les Romuliens de la supernova détruisant leur soleil.

Même le mot Romuliens est lancé comme s’il s’agissait d’un gros mot, et cela par un journaliste donnant une interview en direct diffusée dans toute la Fédération. C’est une déclaration incroyable quant à jusqu’où cette société est tombée qu’ils se sont penchés pour voir une autre race d’êtres sensibles comme intrinsèquement “inférieure à”.

Du côté de la peur, nous apprenons qu’un soulèvement synthétique a détruit Mars et, par conséquent, toute vie synthétique (pensez le lieutenant Cmdr. Data) a été interdite. Si les données n’avaient pas déjà été détruites (voir “Star Trek: Nemesis”), il aurait peut-être également été désactivé de force, même s’il n’avait rien à voir avec cela.

Starfleet n’a jamais pris la peine de découvrir pourquoi ces synthés ont fait ce qu’ils ont fait, et ils n’ont pas réalisé que tous les synthés ne sont pas identiques. Ils ont simplement interdit et interdit totalement leur existence. Ce type de politique globale basée sur la peur et la généralisation est incroyablement dangereux et n’était qu’une des raisons pour lesquelles Picard s’est éloigné de Starfleet.

“Parce que ce n’était plus Starfleet!” Picard a craché lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait démissionné de son mandat et s’était retiré dans son vignoble en France.

C’est une perspective difficile sur la façon de traiter avec deux groupes de personnes différents que la Fédération craint ou déteste. Mais ce n’est pas une perspective tout à fait inconnue (bien que peut-être poussée à l’extrême) par rapport à notre climat politique et social actuel. Et donc, les créateurs sont libres de faire des commentaires et d’explorer quelque chose de familier à travers l’objectif du fantastique.

C’est personnel maintenant

Cet épisode n’a presque rien fait, sauf pour préparer le terrain pour les neuf prochaines heures de cette première saison, et pourtant il a tout fait correctement. Nous devions être à nouveau accueillis dans le monde picard et il était important de prendre le temps de nous montrer comment ce n’est pas tout à fait l’homme que nous avons vu pour la dernière fois à la barre de l’U.S.S. Entreprise.

Si quoi que ce soit, Picard est le fantôme de l’homme qu’il était, “assis ici toute cette année à soigner ma dignité offensée”, alors qu’il décrivait avec tant d’éloquence son exil volontaire des parties les plus actives de la Fédération et de Starfleet.

Il a suffi d’une fille effrayée pour changer tout cela, ainsi que d’un peu de travail d’enquête. Et c’est là que “Picard” fait un excellent travail pour créer un problème dans son nouveau monde avec une connexion viscérale avec Jean-Luc qui explique parfaitement pourquoi il est soudainement si investi pour descendre de son vignoble et voler à nouveau.

Tout revient à son cher ami Data, désormais interdit au point que nous apprenons que la division synthétique de Starfleet ne peut désormais travailler que dans le théorique. Mais il se peut simplement que l’ancien patron et mentor d’Agnes (Alison Pill) ait effectué un travail pratique après avoir effectivement interrompu le travail de sa vie.

La jeune femme qui court vers Picard terrorisée pour sa vie était devenue “activée”, ce qui signifiait qu’elle avait soudainement des compétences incroyables au corps à corps, qu’elle pouvait pirater et suivre Picard à travers la planète et qu’elle pouvait apparemment sauter une centaine de pieds ou plus. . Des capacités surhumaines? Ou pas humain du tout.

Le nœud de tout cela a été la révélation (que les fans de “TNG” savaient déjà) que Starfleet n’a toujours pas été en mesure de reproduire un androïde aussi complet ou aussi sensible que Data. Mais le patron d’Agnes était extrêmement proche. Et il se pourrait qu’il y soit arrivé après tout.

Mais, comme Agnes l’a expliqué à Picard, sa théorie était basée sur la notion que le réseau neuronal complet de Data pouvait être extrapolé à partir d’un seul neurone positronique. Ce ne serait pas des données, mais tout synthé ainsi créé contiendrait une «essence» de données.

Ajoutez à cela le fait que Picard a trouvé une vieille peinture de Data qui portait le même visage de jeune femme d’il y a 30 ans intitulée “Fille”, et il a émis l’hypothèse que le mentor d’Agnès n’avait pas seulement déchiffré le code de la création de la vie synthétique, il avait a réussi à les faire paraître complètement humains et il les a modelés d’après la peinture de Data.

“Si vous êtes qui je pense que vous êtes, vous m’êtes cher d’une manière que vous ne pouvez pas comprendre”, a expliqué Picard à Dahj, la femme du tableau amenée à la vie synthétique (probablement). Malheureusement, il n’a pas tenu sa promesse de ne jamais la quitter car elle a été tuée peu de temps après par ce qui s’est avéré être des agents romuliens.

Tout vient ensemble

Et donc, comme la bonne fiction, tout se rassemble en un seul récit poussé pour faire avancer l’histoire. La touche clé a été la révélation d’Agnès à Picard que les synthétiques sont fabriqués par paires. Data avait son frère, ce qui signifie que Dahj a une sœur.

C’est tout ce que Picard avait besoin de savoir pour trouver la motivation pour retrouver cette femme et la protéger, car elle aussi détient en elle «l’essence» du Data. Et s’il peut être récupéré à partir d’un seul neurone positronique, cela pourrait-il être extrait ou copié d’elle? Il pourrait alors récupérer son ami.

Et pourtant, twist of twists, les téléspectateurs lui ont déjà été présentés dans les derniers moments de l’épisode de ce qui est surnommé le “Romulan Reclamation Site”.

Ce site? Il ressemble certainement à un cube Borg récupéré réutilisé et réparé par les restes de l’Empire romulien comme une sorte de Star Trek Death Star. Ce qui est étrange, cependant, c’est que les Romuliens étaient tellement déterminés à capturer et / ou à tuer Dahj alors qu’ils avaient déjà sa sœur Soji.

Ne savent-ils pas ce qu’ils ont à Soji? Pourquoi est-elle de toute façon sur le Cube, à part servir de thérapeute ou de psychiatre?

Et donc, les synthétiques et les Romuliens, deux entités distinctes que la Fédération déteste et craint, sont en quelque sorte désormais connectées. Et grâce à la programmation de Dahj pour trouver Picard, il se retrouve en quelque sorte empêtré dans ce problème sociopolitique plus vaste avec les motivations les plus personnelles, cette connexion aux données.

Pensées errantes

Comment la mère de Dahj savait-elle qu’elle était allée voir Picard et pourquoi était-il si important qu’elle se reconnecte avec lui? Son autre sait-elle qu’elle est un synthé? Travaille-t-elle avec ou contre les Romuliens qui l’ont poursuivie et l’ont finalement tuée?

Dahj est-il réellement mort? De toute évidence, elle est un modèle plus avancé, est-il donc possible de télécharger sa conscience dans un autre corps, comme Data a essayé et échoué à faire avec B4?

A-t-elle été acceptée à l’Institut Daystrom parce que quelqu’un là-bas savait qu’elle était une synthétique, parce qu’Agnes (qui y travaille) ne croyait même pas qu’elle était possible? Peut-être que son patron a engagé Dahj.

Les rêves de Picard de Data ne sont-ils que des rêves ou s’agit-il de projections qui lui sont transmises par une force extérieure? Si oui, qui?

La conscience de Data est-elle en quelque sorte au courant quelque part, soit dans le laboratoire secret du patron d’Agnes, soit même peut-être dans les corps de Dahj et Soji?

Que veulent les Romuliens avec un Borg Cube, et qu’en est-il des drones et de la technologie Borg qui sont toujours là? Comment peuvent-ils espérer contrôler les Borgs sans subir d’assimilation?

Les Romuliens qui sont venus après Dahj sont-ils affiliés à ceux du cube Borg ou une faction distincte avec une motivation distincte? Pourquoi étaient-ils prêts à tuer Dahj, ou n’est-elle pas morte de tout ce que les Romuliens lui ont craché? Pourquoi n’ont-ils pas poursuivi Soji sur le Borg Cube?

