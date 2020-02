Star Was révèle la suite de la franchise avec High Republic Trailer

Prenant note de son propre héritage “Legends”, anciennement connu sous le nom d ‘”univers étendu”, Lucasfilm fait une grande annonce sur l’avenir de “Guerres des étoiles” alors que la franchise cherche à ouvrir une toute nouvelle ère pour l’exploration.

“Star Wars: The High Republic” est la bannière principale de cette nouvelle ère, qui doit se dérouler deux siècles avant la saga Skywalker. En d’autres termes, ces histoires se déroulent juste assez longtemps avant les longs métrages pour que presque aucun de ces personnages ne naisse encore – à l’exception de Yoda, bien sûr.

Tout comme la tradition de “Star Wars” a été divisée en époques, comme les époques de l’Ancienne République et de l’Empire, ces histoires se déroulent dans ce que l’on appelle l’ère de la Haute République, et c’est une histoire que les fans n’ont pas encore eu l’occasion d’explorer. Et le studio participe à ce lancement, le traitant comme une initiative majeure pour eux avec une bande-annonce promotionnelle.

Remplis d’illustrations conceptuelles et de descriptions de certains des personnages et des cataclysmes qui propulseront les lecteurs dans cette nouvelle ère, les écrivains et les développeurs eux-mêmes rattrapent les fans sur ce qu’ils ont fait pour rassembler ce projet ambitieux.

Ce n’est pas courant du tout pour quelque chose qui devrait actuellement se dérouler entièrement dans les romans et les séries de bandes dessinées (publiées par Marvel Comics et IDW Publishing, propriété de Disney, qui gère les jeunes lecteurs de Marvel), c’est donc un témoignage de l’importance c’est pour Disney.

De nombreux fans blasés par la perte d’une grande partie de “l’Univers élargi” au passage “Héritage” pourraient juste être attirés pour voir ce que les écrivains peuvent faire dans le nouvel univers “Star Wars” sans être redevables de tout ce qui se passe à la télévision ou au cinéma . Certes, nous avons eu des histoires incroyables à l’époque de la renaissance de la fiction originale “Star Wars” lancée par la trilogie originale Thrawn de Timothy Zahn et l’incroyable mini-série “Dark Empire” de Dark Horse.

Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm, décrit la Haute République comme “un temps d’or. Un temps de paix et de prospérité … un temps où les Jedi sont vraiment des gardiens galactiques, des gardiens de la paix et de la justice”.

L’histoire débute en août avec “Light of the Jedi”, un livre écrit par le romancier et écrivain de bandes dessinées Charles Soule qui sortira le 25 août. C’est une époque où les Jedi ne sont pas des généraux en guerre, mais plutôt des rangers du Texas ou Chevaliers de la table ronde. Et l’événement cataclysmique avec lequel ils doivent converger est quelque chose appelé “le grand désastre”.

“Vous voyez beaucoup de Jedi se rassembler pour gérer cela”, a-t-il déclaré. Et ce “désastre” est le catalyseur de toute la saga construite à partir d’elle, y compris les nouveaux méchants Nihil – inspirés par les Vikings – qui sont aussi différents de Stormtroopers que les développeurs de ce projet pourraient le faire.

C’est aussi un plan de publication ambitieux, couvrant tous les domaines dans lesquels “Star Wars” crée actuellement du matériel écrit, des livres pour les lecteurs adultes, aux livres pour les jeunes lecteurs, aux bandes dessinées pour les lecteurs plus âgés et plus jeunes. “Phase 1” se déroule en trois romans et deux séries de bandes dessinées.

Découvrez ci-dessous la répartition des projets de la “Phase 1” (d’autres phases devraient suivre à mesure que l’histoire se développe et évolue):

“Star Wars: Light of the Jedi”, un roman de Charles Soules

“Star Wars: A Test of Courage”, un roman de collège de Justina Ireland

“Star Wars: The High Republic”, une série Marvel Comics de Cavan Scott

“Star Wars: Into the Dark”, un roman de Claudia Gray

“Star Wars: The High Republic Adventures”, une série de bandes dessinées IDW pour tous les âges par Daniel Jose Older

“‘Star Wars: The High Republic’ permettra aux créateurs d’imaginer des histoires entièrement originales dans un nouveau coin de la galaxie”, a déclaré Siglain, qui a déclaré qu’il s’agissait d’une “nouvelle ère pour la franchise qui commence par la publication”. Cela semble certainement suggérer que les histoires se déroulant dans “La Haute République” ont le potentiel de se déplacer vers d’autres médias comme la télévision, le cinéma ou même les jeux vidéo.

Il semble que “Star Wars” va suivre l’exemple de Marvel Cinematic Universe et tester des intrigues dans l’arène de l’édition beaucoup moins chère avant d’investir des millions pour leur donner vie sur n’importe quel écran. Les fans réclament depuis des années des adaptations ou des extensions de matériel écrit “Star Wars”, en particulier la saga Thrawn susmentionnée.

James Waugh, vice-président du contenu et de la stratégie de la franchise, en dit autant dans la vidéo teaser de “The High Republic” en parlant de leur stratégie post-Skywalker. “Et si la publication était plutôt un lieu d’incubation [where we] attirer de grands talents et laisser libre cours à leur imagination “, a-t-il déclaré.

Et c’est exactement ce qu’ils ont fait, amener un qui est qui des écrivains de “Star Wars” et leur remettre une ardoise vraiment vierge pour essayer de trouver ce qu’ils aimeraient explorer en collaboration. Leur point de départ était une réplique d’Obi-Wan Kenobi dans le premier film: “Pendant plus de mille générations, les chevaliers Jedi ont été les gardiens de la paix et de la justice.”

La question était, à quoi cela ressemble-t-il? Quelle est cette ère? Comment se démarque-t-il de ce que nous avons vu auparavant. Et la marque qui a déclenché le tout: “Qu’est-ce qui fait peur aux Jedi?”

Nous saurons tous quand “Light of the Jedi” se lancera dans l’ère de la Haute République pour “Star Wars” le 25 août.

