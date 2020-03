Star Zach Rance de “ Big Brother ” a révélé qu’il avait presque terminé la saison 33 de “ The Challenge ”

On se souvient de son chapeau rose signature, qui appartenait en fait à un autre invité, et de sa relation apparemment romantique avec Frankie Grande dans Big Brother 16, maintenant âgé de 29 ans, Zach Rance a révélé qu’il avait presque participé au défi il y a deux saisons.

Zach Rance | David Livingston

Zach Rance sur «Big Brother 16»

En 2014, Zach Rance, récemment diplômé de 23 ans, a participé à la 16e saison de Big Brother. Il a rejoint l’alliance Bomb Squad mais a révélé le groupe une fois que l’allié Devin Shepherd l’a nommé pour l’expulsion.

Il est ensuite devenu membre de The Detonators, qui comprenait près de la moitié des membres originaux du Bomb Squad, ainsi que des Los Tres Amigos, où il a été nommé son surnom, Landmine.

Même si la majorité de l’alliance de Rance l’aimait, ils ont commencé à sentir qu’ils ne pouvaient pas lui faire confiance. Par conséquent, son allié le plus proche dans la maison, Frankie Grande, l’a détourné et les invités ont fait à l’unanimité de lui le troisième membre du jury.

Bien que Rance n’ait pas remporté le spectacle, il a réussi un voyage en Allemagne dans une compétition et a terminé comme l’un des trois premiers finalistes du favori américain Houseguest.

Zach Rance après «Big Brother 16»

Après l’émission, “Zach Attack” est apparu dans quatre épisodes de feuilleton télévisé de CBS, The Bold and the Beautiful, comme beaucoup d’autres anciens houseguests l’ont fait dans le passé. Il a également remis un prix aux Reality Television Awards 2015.

En juillet 2018, Rance est apparu dans un épisode de Celebrity Fear Factor en partenariat avec la co-star Cody Calafiore aux côtés du couple Big Brother Rachel Reily et Brendon Villegas.

Ils ont affronté les stars de Survivor Abi-Maria Gomes, Sierra Dawn Thomas et Caleb Reynolds, qui ont également joué dans BB16 ainsi que deux saisons de Survivor.

Actuellement, Rance est un agent immobilier basé en Floride et est récemment devenu un facilitateur certifié en santé mentale. Il effectue fréquemment des check-ins et donne des conseils à ses followers sur sa page Instagram.

Zach Rance a failli rejoindre la famille «The Challenge»

Lors d’un Instagram Live, un abonné a demandé à la star de Big Brother s’il participerait à la série de téléréalité de MTV, The Challenge. Il a expliqué que la production l’avait invité pour la guerre des mondes de la saison 33, et il a initialement accepté.

Cependant, ils l’ont remplacé par un remplaçant à la «dernière minute». Par conséquent, la star de CBS leur a dit de “me retirer de la liste” parce qu’il “a besoin de savoir” car il “a beaucoup de choses en cours”.

Alors que Big Brother met en vedette Liz Nolan, Morgan Willett et Julia Nolan ont rejoint la famille The Challenge pour la saison 33; il était probablement un sous-marin pour le vainqueur de Big Brother 19, Josh Martinez, car il était la seule recrue masculine BB pour cette saison.

Martinez a été éliminé lors du premier défi. Cependant, il est revenu en tant que partenaire d’Amanda Garcia en raison de l’évacuation médicale d’Alan Valdez. Les deux ont ensuite été éliminés quelques épisodes plus tard.

De nombreux fans ont exprimé qu’ils auraient préféré voir Rance rivaliser avec Martinez et d’autres recrues, notamment Gus Smyrnios (Floribama Shore) et Chase McNary (The Bachelorette 12).

D’autres ont prétendu que le défi avait «foiré» en n’ajoutant pas l’étoile BB car ils pensaient que son mélange de physique et de «salinité» aurait pu le rendre «emblématique».

