Stassi Schroeder de retour en mauvais termes avec Kristen Doute après le maquillage, le mariage des pourparlers, Prenup

L’épisode de lundi de “Règles de Vanderpump” documenté un moment tendre entre Stassi Schroeder et Kristen Doute, où la première a assuré la seconde qu’elle serait toujours là pour elle.

Mais il semble que la trêve des anciens meilleurs amis ait été de courte durée, car interrogée sur la probabilité que Kristen soit invitée à son mariage, Stassi a eu du mal à dire Andy Cohen lundi “Watch What Happens Live” que “c’est comme un 50/50 en ce moment?”

L’OG “Vanderpump Rules” et auteur de “Next Level Basic: The Definitive Basic Bitch Handbook” a poursuivi en disant Nous hebdomadaire qu’elle et Kristen “tentent toujours de comprendre notre amitié et ce qu’elle est” et qu’elle “n’invitera pas quelqu’un [to my wedding] que je ne parle même pas vraiment ni avec qui je traîne. Mais je ne l’invite pas. “

“C’est bizarre de le dire, mais quand les retrouvailles se déroulent, c’est comme notre temps de vraiment hacher les choses”, a-t-elle ajouté. “Bien sûr, je voudrais Kristen [at our wedding]. Mais je pense que nous devons arriver à un point où il serait normal qu’elle soit là. “

Selon Schroeder, la dernière fois qu’elle a vu Doute était à une fête du Super Bowl le week-end dernier. “Ça va. Je dis:” Bonjour, comment allez-vous? Que se passe-t-il? ” Elle fait de même “, a-t-elle expliqué. “Mais ce n’est pas comme si nous traînions.”

Une autre pépite intéressante que Stassi a révélée à propos de son grand jour est que “Real Housewives of Beverly Hills” étoile Teddi Mellencamp seront présents, tout comme l’ennemi juré de Teddi et le patron de Stassi, Lisa Vanderpump. Stassi a expliqué que son fiancé, Beau Clark, est ami avec le mari de Teddi, Edwin Arroyave, depuis des années, “et c’est ainsi que je suis devenu ami avec Teddi.”

Oh, être une mouche sur ce mur! En outre, Andy a demandé à Stassi de révéler qu’elle et Beau signeraient un accord prénuptial, contrairement à leurs co-stars récemment mariées, Jax Taylor (qui est l’ex de Stassi) et Brittany Cartwright.

L’animateur de podcast “Straight Up with Stassi” ne s’est pas retenu lorsqu’on lui a posé des questions sur la co-star Tom Sandoval, qui lui a crié dessus dans son propre bar lors de sa séance de dédicaces. Pendant le match hurlant Dans la question, Tom Schwartz appelé Sandoval et sa petite amie Ariana Madix une «écho-chambre de négativité». Un appelant de la “WWHL” de lundi a demandé à Stassi si elle pensait que Schwartz avait raison et s’est demandé si le fait que le livre “Fancy AF Cocktails” de Tom et Ariana ne faisait pas aussi bien que le livre satirique de Schroeder sur les mémoires / l’auto-assistance avait quelque chose à voir avec il.

“C’était un type de livre totalement différent, donc vous ne pouvez même pas les comparer”, a répondu Stassi. “Et leur livre n’était même pas encore sorti.”

Cependant, elle sent qu’à ce moment-là, ils “étaient” un terrain fertile de négativité, mais elle ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec la jalousie du succès de son livre. En fait, l’auteur du New York Times Best Selling pense simplement que Sandoval “n’aime pas” elle et n’a pas “depuis la saison 1.”

Stassi a dit qu’elle aimait Ariana, “mais quand elle défend Sandoval quand j’ai l’impression qu’il a tort, ça me fait chier!”

Quant à savoir si Tom a jamais donné à Stassi les excuses sincères qu’elle cherchait, elle a ri et a dit: “Non. Je veux dire, allez! Qu’en pensez-vous? Je ne m’y attendais pas de toute façon, donc ça va.”

«Vanderpump Rules» est diffusé le mardi à 21 h. sur Bravo.

