Stassi Schroeder révèle ce mensonge de Kristen Doute est ce qui a mis fin à leur amitié

Stassi Schroeder n’est pas prêt de faire amende honorable avec Kristen Doute. Dans une bande-annonce promotionnelle pour la saison 8 de Vanderpump Rules, Schroeder discute avec Lisa Vanderpump de la fin de son amitié avec Doute. Dans la discussion, Schroeder révèle qu’un mensonge a ruiné leur relation – et tout cela avait quelque chose à voir avec la récente rupture de Doute.

«Vanderpump Rules» met en vedette Kristen Doute, Katie Maloney-Schwartz et Stassi Schroeder | Ari Perilstein / . pour les vins de Nocking Points

Stassi Schroeder prépare ses retombées avec Doute

Schroeder a commencé la discussion en parlant de ses frustrations face à la façon dont Doute parle à tout le monde. La star de Vanderpump Rules a déclaré à Vanderpump que Doute se plaignait à tout le monde de la façon dont elle et Katie Maloney-Schwartz ne la soutiennent pas.

Elle a ensuite demandé si Doute avait vraiment rompu

avec son petit ami, surtout compte tenu de la façon dont ils vivent toujours ensemble et

ont les mêmes avantages qu’un couple.

“Et j’ai l’impression qu’elle a dit à tout le monde qu’elle était rompue

avec son petit ami… elle dit dans le même souffle: «Mais nous vivons toujours ensemble,

avoir des relations sexuelles ensemble et passer du temps tous les jours », a expliqué Schroeder. “J’ai l’impression qu’elle ment

tome.”

Comme les fans de Vanderpump Rules le savent bien, Doute et elle

l’ancien petit ami, Brian Carter, s’est séparé juste avant les retrouvailles de la saison 7

en 2019. Suite à la scission, les deux ont fait face à de nombreuses rumeurs selon lesquelles

rallumé les choses (rien d’officiel n’a été confirmé).

Il y a quelques mois, Doute a réitéré qu’elle et Carter ne sont pas

plus ensemble. Mais elle a quand même passé du temps avec Carter pendant le tournage de la saison 8,

donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe réellement dans les coulisses.

Schroeder et Doute feront-ils amende honorable sur les «règles de Vanderpump»?

Schroeder n’a pas révélé où les choses se situent actuellement entre elle

et Doute dans le clip. Selon Reality Blurb, elle avait précédemment déclaré à la

caméras qu’ils ne feront pas amende honorable à moins que Doute ne fasse quelque chose de sérieux

grandir.

Schroeder a ensuite reconnu qu’elle avait connu des

avec Doute – comme les fans de Vanderpump Rules le savent bien – mais leur

le fossé récent est différent. Elle a conclu que Doute n’a pas mûri en tant que personne,

et à moins que cela ne change, elle ne pense pas qu’ils pourront jamais faire amende honorable.

Plus tard dans le clip, Vanderpump a dit à Schroeder qu’elle avait complètement

comprend pourquoi elle n’est plus amie avec Doute. Bien que Schroeder n’ait pas

élaborer sur les mensonges, Vanderpump a clairement indiqué où elle en est sur la question.

«Pour moi, mentir est mon talon d’Achille. Si quelqu’un me ment, c’est

il. Je suis f ** king fait “, a déclaré Vanderpump.

Schroeder était entièrement d’accord avec Vanderpump et a ajouté qu’elle

éloigne toujours les gens qui lui mentent. Schroeder n’aime pas non plus jouer à des jeux,

il est donc assez clair qu’elle ne suit pas l’exemple de Doute.

Vanderpump plats sur

Boeuf Schroeder et Doute

La bande-annonce de Vanderpump Rules n’est pas la première fois que Lisa Vanderpump parle de la querelle de Schroeder et Doute. L’ancienne star de Real Housewives of Beverly Hills est récemment apparue dans The Kelly Clarkson Show où elle a été interrogée sur ce qui se passait.

Quand le casting et l’équipe de Vanderpump Rules ont commencé à filmer

saison 8, Schroeder et Doute ont connu une énorme chute. Les deux ont été

se quereller depuis et ne semblent pas près de faire amende honorable.

Schroeder et Doute ne sont pas sur la même page, mais Vanderpump

croit qu’ils finiront par se réconcilier et se réconcilier. Cela ne signifie pas

les retrouvailles seront faciles, mais Vanderpump espère pouvoir les rassembler.

“Ils grandissent tous les deux et je pense que le fossé vient de s’élargir

et plus large et je ne sais pas, mais il y a des années d’histoire », a-t-elle déclaré. “Donc je suis

plein d’espoir car c’est dommage de rompre une si longue amitié. »

Avec la première de la saison 8 enfin là, ce sera

intéressant de voir comment les choses se déroulent.

Que pense Doute de Schroeder?

À la lumière de tout le drame avec Schroeder, Doute cherche à retrouver son rythme dans la saison 8 de Vanderpump Rules. À cette fin, Doute a partagé quelques citations sur Instagram dans le but de se motiver et de reprendre le combat.

“Dites-le encore et encore jusqu’à ce que vous soyez essoufflé: je ne

me faire petit », a partagé Doute. «Ce chapitre de ma vie s’appelle« Sourire

Encore.'”

Bien que nous sachions que Schroeder ne recule pas, c’est un coffre-fort

parie que Doute tiendra également son terrain dans la saison 8. Cela pourrait conduire à certains

des combats épiques sur la route, mais j’espère que les deux pourront se remettre sur la bonne voie avant

les choses deviennent trop incontrôlables.

Sinon, il est possible que Doute ne se rendra pas au prochain mariage de Schroeder. La star de Vanderpump Rules est prête à échanger ses vœux avec Beau Clark dans ce qui devrait être un magnifique mariage à destination en Italie.

Doute devait à l’origine assister à la cérémonie, mais à moins

les choses changent rapidement, elle n’obtiendra probablement pas d’invitation au mariage (et

elle n’est probablement pas la seule).

La saison 8 de Vanderpump Rules débute le 7 janvier sur Bravo.