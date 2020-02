Stephen A. Smith d’ESPN est également un acteur de «l’hôpital général»

Le monde du sport et des feuilletons pourrait sembler être des années-lumière les uns des autres, y compris la veille démographique probable. Il y a encore des connexions surprenantes, notamment à travers une ancre ESPN qui a décidé de se lancer également dans le théâtre.

Quiconque a regardé ESPN pendant des années connaîtra Stephen A. Smith comme une présence familière dans le domaine de l’analyse sportive, bien que souvent controversée. Il fait également partie de la radio ESPN depuis près de 15 ans.

Malgré sa personnalité sarcastique et rauque lorsqu’il parle de sport, Smith est un peu inhabituel en tant que fan du vieux savon de l’hôpital général.

Son amour pour le spectacle remonte à son enfance, semble-t-il, et cela a conduit à un camée il y a 13 ans. Finalement, il a signé pour reprendre un personnage occasionnel et intéressant nommé Brick.

Combien d’autres ancrages sportifs sont fans de ‘General Hospital’?

Stephen A. Smith | Bill McCay / . pour SiriusXM

Il n’y a probablement pas beaucoup d’analystes sportifs en Amérique qui aiment, parlent et même agissent sur des feuilletons. Smith est déjà différent de l’ordinaire de toute façon.

Ses expressions austères étaient prêtes à l’emploi dans le jeu, quelque chose qu’il utilise dans son commentaire à la caméra lors de l’hébergement de la première prise d’ESPN. En plus de dire des choses qui l’ont temporairement suspendu une fois (bien que la plupart du temps seulement des excuses sur les réseaux sociaux), il continue de travailler chez ESPN en tant que partie principale de leur marque de commentaires.

À l’époque de Smith, il n’a pas caché qu’il était un fanatique de l’hôpital général. Dans des interviews de ces dernières années, il dit que la seule raison pour laquelle il est devenu fan de GH était dû au fait que ses quatre sœurs le regardaient après l’école. Puisque Smith a dit qu’il n’était alors pas autorisé à sortir, il a regardé le spectacle avec ses frères et sœurs.

On pourrait dire que Smith est devenu une recrue GH simplement par circonstance. Néanmoins, être un fan à vie lui a permis de décrocher un caméo dans la série en 2007 en jouant un journaliste. Ce n’était que le début de son temps à y jouer.

Un homme nommé Brick

Je ne pense pas que le fait que Stephen A Smith ne suit que huit comptes ici et que l’un d’entre eux soit le compte de l’hôpital général pic.twitter.com/DHxqMBncPx

– Benjamin Solak (@BenjaminSolak) 21 août 2019

D’une manière ou d’une autre, Smith jouant un personnage mystérieux nommé Brick à la télévision semble approprié. Neuf ans après sa première apparition à l’hôpital général, Maurice Benard est apparu en tant qu’invité à l’émission ESPN de Smith, où l’ancien a appris son amour pour l’émission. Bernard s’est arrangé pour que Smith joue un personnage plus substantiel au cours de la saison 2016-17.

Effectivement, Smith a décroché le rôle de Brick, un expert en surveillance pour la foule. Son personnage est finalement devenu un proche confident de la cheville ouvrière de la foule Sonny Corinthos, joué par Benard.

Jusqu’à présent, Smith est apparu sous le nom de Brick à plusieurs reprises, aidant généralement à une sorte de problème technologique dans la famille. Il est difficile de dire si Brick est vraiment un méchant, car il aide généralement la mafia à retrouver un certain nombre de personnes. Au moins, il a utilisé ses connaissances en surveillance pour aider la famille avec des problèmes familiaux personnels.

Vu du monde réel, Brick peut penser qu’il n’a pas d’autre choix que de travailler avec Sonny, car repousser la mafia signifierait probablement des ennuis.

Smith dit que c’est amusant d’agir sur la série

Apparemment, Smith trouve que c’est une brise d’interagir avec les acteurs de la série depuis qu’il continue de regarder. Smith a dit qu’il comprenait même toutes les bizarreries du jeu de Maurice Benard, ce qui facilite les interactions.

Il ne semble pas non plus y avoir de trépidation de la part de Smith en jouant un personnage moralement discutable. Étant donné qu’il est toujours effronté et honnête dans son émission ESPN, être à l’aise de jouer un méchant n’est peut-être pas un effort.

Souvenons-nous également qu’une bonne majorité des personnages de l’Hôpital général au fil des ans sont des méchants. À l’occasion, de bonnes qualités sont mises en évidence. Peut-être que Smith’s Brick finira par faire quelque chose de digne de ses compétences techniques plutôt que de commettre de la contrefaçon comme il l’a déjà fait lors de sa première apparition.