Stephen Amell subit une attaque de panique et une courte interview avec Cutting Arrow

Stephen amell héroïquement retourné à l’ensemble d’une grave attaque de panique pour terminer ce qu’il avait commencé, se rendant sur Twitter pour promouvoir son interview en deux parties de manière inattendue avec Michael Rosenbaum, star de “Smallville”.

La star de “Arrow” a commencé l’interview moins d’un mois après avoir terminé sa course de huit saisons sur le hit fracassant de The CW “La Flèche” et c’était apparemment encore un peu trop brut pour lui. En plus de cela, alors qu’il savait qu’il avait de sérieuses réactions et réponses à la fin de l’émission, il n’était pas encore conscient de l’impact que cela avait sur lui.

“J’ai pleuré deux fois aujourd’hui”, a déclaré Amell au cours de la première partie de leur entretien, révélant qu’il avait du mal à clore cet énorme chapitre de sa vie au point “ma femme m’a forcée à aller chez le médecin aujourd’hui parce qu’elle était inquiet que quelque chose n’allait pas chez moi. “

Il a partagé qu’il avait eu des moments dans les semaines après la fin du tournage où il “ne peut même pas me décoller”, par Le courrier quotidien.

Bien qu’il n’ait aucun regret de mettre fin à la série, car il avait d’autres aspirations comme être père et mari, Amell a été surpris de se retrouver “dans un état de deuil”. Et il était encore plus surpris de voir à quel point c’était réel alors même qu’ils parlaient.

Plus tard dans leur conversation, quand Rosenbam a demandé s’il prévoyait de demander de l’aide professionnelle pour l’aider à gérer cette transition de vie, Amell a soudainement dit: “Est-ce qu’il fait chaud ici, ou est-ce que je transpire?”

Alors que Rosenbaum tentait d’ouvrir une fenêtre, Amell a atteint sa limite en disant: “Honnêtement, je pense que je pourrais être malade. Je dois y aller, j’ai besoin d’air frais.” Et avec cela, il a renfloué.

Mais c’était la deuxième moitié de l’interview qui se révéla si puissante, car Amell revint quelques semaines plus tard, totalement prêt à être franc et ouvert sur ce qui s’était passé.

Comme il l’a réalisé plus tard, il n’avait pas encore complètement “déconnecté” du chapitre “Flèche” de sa vie, donc en parler s’est avéré déclencheur pour lui. En plus de cela, il y avait ce rendez-vous chez le médecin auquel il était allé juste avant de venir au podcast de Rosenbaum.

Lors de ce rendez-vous, on lui a dit qu’il n’y avait aucun problème physique avec lui. Et rappelez-vous, c’était après qu’il se sentait malade pendant des semaines et qu’il avait des jours où il ne pouvait pas se lever du sol.

Il n’avait aucune idée de ce qui se passait avec lui et essayait mentalement de tout traiter pendant l’entretien. C’était bien trop!

“Réaliser que rien ne me dérangeait et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte:” Oh mon dieu, c’est dans ma tête “, a déclaré Amell à Rosenbaum.

Depuis lors, il a dit qu’il avait pris le temps de traiter, de discuter avec sa femme et même de méditer. “Vous voulez le réparer immédiatement mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne.”

J’ai fait le podcast de Rosey après la fin d’Arrow. Nous avons dû couper court parce que j’avais une attaque de panique complète. Ce n’était pas joli. Je suis revenu il y a quelques semaines pour en parler. J’étais vraiment dans une mauvaise situation et je suis heureux d’annoncer que je vais beaucoup mieux. Écoutez s’il vous plaît 🙂 https://t.co/bpnUDqtQZN

– Stephen Amell (@StephenAmell) 21 janvier 2020

Maintenant, cela fait encore quelques semaines depuis l’enregistrement de la seconde moitié du podcast, et Amell est fier de promouvoir sa conversation franche à la fois sur l’émission et sur ses problèmes de santé mentale.

“J’étais vraiment dans une mauvaise situation et je suis heureux d’annoncer que je vais beaucoup mieux”, a-t-il tweeté à ses fans, les exhortant à écouter le podcast.

Quant à tout ce qui s’est passé, il l’a taquiné, une grande partie de cela est pour le prochain projet d’Amell, une série limitée où il portera “ostensiblement un Speedo”, comme il l’a dit à Rosenbaum. Techniquement, ce sont des troncs de catch, mais des potah potah-to.

“Je ne vais pas avoir de doublé. Je ne peux pas”, a-t-il expliqué pourquoi il frappe si fort au gymnase. “Je vais être dans un Speedo. Comment vais-je avoir un double cascadeur?”

“Je vais devoir faire des conneries”, a-t-il ajouté, disant qu’il n’acceptait des exigences aussi rigoureuses que parce qu’il s’agit d’une série limitée. Il semble que cela soit venu au bon moment pour la star.

“Heels” met en vedette Amell comme un prototype de méchant de lutte classique – connu sous le nom de talons – dans une petite ligue de lutte de ville fondée sur l’héritage et la famille. La série de huit épisodes devrait sortir sur Starz et commencera le tournage ce printemps.

Le dernier épisode de “Arrow” sort mardi prochain à 20 heures. ET sur The CW.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

La star de ‘Arrow’ Stephen Amell écrase le ‘American Ninja Warrior’ pour le Red Nose Day