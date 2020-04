Stephen Colbert choisit de ne pas porter de costume à partir de la taille pour son monologue à domicile

“Ma femme ne m’a pas vu faire ça”, a déclaré Stephen Colbert après un rapide coup d’œil hors caméra après sa révélation surprenante des résultats du sondage #SuitOrNoSuit sur les réseaux sociaux lundi soir.

L’animateur de “Late Night”, qui a commencé à présenter une émission complète depuis son domicile, a demandé à ses téléspectateurs s’il devait ou non prendre la peine de continuer à porter un costume comme il l’a fait lors de l’hébergement en studio. Ses camarades de fin de soirée, qui filment également des émissions d’auto-isolement dans leurs maisons, semblent tous avoir choisi la voie décontractée, mais Stephen pensait qu’un costume lui donnait un peu de normalité et le sentiment qu’il était au travail.

Mais dans une nation remplie de nouveaux travailleurs à domicile, l’écrasante majorité des gens est revenue avec une réponse résolument «sans costume». Eh bien, apparemment, Stephen n’était pas prêt à s’habiller autant, plaisantant lundi qu’il n’a pas le physique pour enlever les vêtements décontractés. Il a donc trouvé un compromis.

“Je crois en la démocratie, alors ce soir, j’ai décidé de ne pas porter de costume de la taille aux pieds”, a-t-il partagé, puis avec un sourire effronté, il s’est levé pour montrer qu’il voulait dire chaque mot. Non seulement il ne portait pas de costume de la taille aux pieds, mais il abandonnait aussi le pantalon. Avec une gifle effrontée dans le dos, il se rassit, vérifiant rapidement pour voir s’il avait été pris.

Désolé Stephen, ta femme l’a définitivement vu maintenant.

C’était une ouverture légère et un excellent rappel à toutes ces personnes qui travaillent à domicile et font de la vidéoconférence via Zoom ou une autre application. Vous pouvez avoir l’air absolument professionnel de la taille vers le haut et tant que vous ne vous levez pas de façon inattendue, personne ne sera plus sage.

L’invité de lundi, John Oliver, a fait exactement la même chose, s’habillant de la taille mais portant des pantalons de survêtement. Restez assis et personne ne sait que vous avez littéralement à moitié asséché votre ensemble de travail pour la journée. Mais levez-vous, comme Stephen l’a fait, et l’illusion est ruinée.

TP Fool’s Day

Plus tard, Stephen a puisé dans une conversation culturelle qui a dominé les cycles de l’actualité et des médias sociaux. Est-il toujours approprié de faire des blagues sur le poisson d’avril lors d’une pandémie mondiale? Certains ont dit que ça allait tant que vous ne faites absolument pas de blagues sur la maladie.

Google a désactivé sa blague annuelle sur le poisson d’avril sur leur page, et beaucoup d’autres emboîtent le pas simplement en pensant que le climat national n’est pas juste pendant COVID-19 pour essayer de tromper les gens avec des blagues stupides. Colbert, cependant, estime qu’il y a une blague qu’il serait plus qu’heureux d’accueillir.

“À ce stade, la seule blague du poisson d’avril que je veux, c’est quelqu’un qui passe ma maison, matelassé en deux épaisseurs, matelassé”, a-t-il plaisanté. “J’ai une porte arrière très sensible.”

Mon oreiller, mon briefing

Stephen ne pouvait s’empêcher de rire de Trump évoquant le fondateur de My Pillow, Michael J. Lindell, lors du briefing de lundi. Alors que Lindell était un choix étrange pour beaucoup, il n’était que l’un des nombreux chefs d’entreprise parlant de la façon dont ils modifiaient leurs modèles commerciaux pour produire des fournitures indispensables pour les professionnels de la santé en première ligne de cette pandémie.

Mais ensuite, il a commencé à parler de Dieu et à vanter à quel point c’était formidable que Trump ait été élu en 2016, ce qui était plus qu’un peu hors sujet. C’était aussi étrangement gênant que lorsque Trump a vanté que même si le vent soufflait, cela ne faisait que prouver que ses cheveux étaient les siens. Votre honneur, nous nous opposons! Pertinence?

“Il n’est pas surprenant que Trump présente le gars de My Pillow lors d’un briefing présidentiel”, a déclaré Stephen. “C’est une tradition qui remonte à Harry Truman annonçant la victoire dans le Pacifique avec le chef Boyardee.”

Mais Lindell a été brûlé sur les médias sociaux et dans les médias après son apparition, au point qu’il a ressenti le besoin de répondre, déclarant Lou Dobbs sur Fox Business que “c’est juste du mal.” Il a particulièrement attaqué Jim Acosta de ., qui a suggéré que tout cela était un coup de pub pour son entreprise.

“J’ai envoyé un message d’espoir au pays que Dieu nous a donné grâce le 8 novembre 2016, une nation qui a tourné le dos à Dieu, et en ce moment, nous faisons partie de ce grand réveil”, a-t-il poursuivi, faisant écho à son commentaires “hors script” lors de la conférence de presse. “Je suis consterné par les journalistes que je vois là-bas. Je pensais que ce n’était pas vraiment si mal. Eh bien oui, ils le sont.”

