Stephen Colbert prend Trump dans son monologue tardif depuis sa baignoire

Alors que son émission a été fermée et que son personnel a été renvoyé chez lui, Stephen Colbert toujours trouvé un moyen de rôtir Le président Donald Trump et toute personne ne s’auto-isolant pas pendant la coronavirus pandémie avec cloques “Dernier spectacle” monologue … depuis sa baignoire.

Lundi, l’animateur de fin de soirée a sorti une «édition très spéciale de distanciation sociale de The Late Show» de sa salle de bain surnommée «The Lather Show». Paré d’un costume complet, mais entouré de bulles, il s’est ensuite lancé dans un monologue de 10 minutes.

“Mon premier invité ce soir, vous pouvez voir, est M. Bubble”, commença-t-il. “Suivi d’une performance du légendaire duo Head & Shoulders.”

“La grande histoire de ce soir est tout ce que vous, les gens. Des gens partout en Amérique se sont accroupis dans leurs propres maisons pour chasser le coronavirus”, at-il poursuivi. “Le CDC dit que cela pourrait continuer pendant les huit prochaines semaines. Alors installez-vous confortablement. Et essayez de regarder du bon côté, vous allez enfin avoir la chance de regarder tout ce papier toilette que vous avez acheté et vous feriez mieux de regarder Jack, je viens pour ça. Je n’ai pas bien planifié. “

Notant qu’il avait «évité le contact humain avant qu’il ne soit cool», Colbert a ensuite célébré les réalisations de William Shakespeare et de Sir Isaac Newton de leur temps dans l’isolement.

“Si vous regardez ça de chez vous, vous faites la bonne chose”, a-t-il poursuivi. «Je suis à la maison, chaque membre de mon personnel est à la maison parce que nous devons ralentir la propagation de ce virus. Les épidémiologistes appellent cela aplanir la courbe, mais en fonction de mon niveau actuel d’inactivité et de cuisson au stress, je ne vais certainement pas aplatir mes courbes. “

Il a ensuite montré une tarte délicieuse qu’il avait cuisinée la nuit précédente, avant de mettre en évidence un graphique montrant comment nous devrions tous aplanir la courbe et viser la conférence de presse de Trump lundi.

“Avez-vous entendu cela? Ne vous réunissez pas en groupes de plus de 10 personnes. Cette information importante provient du groupe de travail sur les coronavirus, qui compte 21 membres”, a-t-il plaisanté. «C’est en fait une bonne leçon de mathématiques pour tous ces enfants qui sont maintenant scolarisés à domicile. Question, si le groupe de travail sur les coronavirus compte 21 membres mais que les groupes ne sont pas autorisés à contenir plus de 10 personnes, combien de mois encore allons-nous avoir manger le chef Boyardee? “

Colbert a ensuite rôti Trump pour ne pas avoir l’air si rassurant et pour avoir dissous l’équipe d’intervention en cas de pandémie. De Trump disant que nous aurons tous “une grande fête ensemble” lorsque cette pandémie sera sous contrôle, Colbert a ajouté: “Oui, c’est vrai, nous célébrerons tous … l’inauguration de quelqu’un d’autre.”

Il a ensuite appelé d’autres politiciens à ne pas s’isoler et à garder Disney World ouvert et à préparer les visiteurs pour des feux d’artifice, avant de dire que les Américains s’y préparaient depuis des années.

“En cette période de péril national, nous devons tous faire notre part. Et par faire, je veux dire non. Nous ne devons pas faire notre part”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de pays plus préparé pour cela que les États-Unis. Il s’avère que les Américains n’étaient pas des patates paresseuses pendant tout ce temps, tout ce qui était assis sur nos fesses et regarder la télévision était en train de s’entraîner pour sauver le monde.”

Il a terminé son monologue en donnant une nouvelle tournure à une célèbre citation de JFK: “Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez combien d’épisodes de” Love Is Blind “vous pouvez regarder en une seule séance.”

