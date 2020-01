Stephen Colbert se remémore la mort de Kobe Bryant et partage une “connexion étrange”

Stephen Colbert n’a peut-être jamais eu la chance de se rencontrer Kobe Bryant personnellement, mais il ressent toujours un “lien étrange” avec la légende de la NBA décédée tragiquement dans un accident d’hélicoptère dimanche.

“Celui que je ne souhaite à personne”, a-t-il déclaré à son auditoire. Le “Late Show” ayant pris fin lundi, lui et son chef d’orchestre John Batiste n’ont pas eu l’occasion de réfléchir sur l’héritage et la perte de Bryant avant le spectacle de mardi.

“Je ressens un lien étrange avec sa famille et ses amis et ceux qui l’aimaient et ceux qui ont vécu cette tragédie particulière”, a-t-il expliqué. “Parce que j’ai perdu mon père et deux de mes frères quand j’étais enfant à un accident d’avion qui était également dans un épais brouillard.”

Colbert a pris le temps de lire les noms de chacune des familles des victimes pour les rendre également à Bryant, la figure la plus publique de cet accident qui a coûté la vie à neuf personnes, dont Gianna, la fille de 13 ans de Kobe.

“L’une des choses terribles à propos de ce choc et de l’irréalité déchirante, la qualité de cauchemar de certains énormes dans votre vie qui disparaît juste, le centre de votre amour disparaissant à ce moment-là, ne sait pas ce qui s’est passé”, a déclaré Colbert.

Pour lui, sa famille a pu obtenir une fermeture, ainsi que le sentiment que leur perte a affecté le changement dans le monde. Grâce à l’enregistrement dans la boîte noire des derniers moments de ce vol le 11 septembre 1974, l’industrie du transport aérien a édicté la règle du cockpit stérile afin de s’assurer qu’aucun vol ne redescendrait ainsi.

À partir de là, Colbert a poursuivi en expliquant que les hélicoptères n’avaient pas de boîtes noires, et il est donc plus difficile pour nous d’apprendre de ce genre de tragédies, ou de prendre des mesures correctives pour minimiser les accidents similaires à l’avenir. Il espère que cet événement pourra précipiter des changements pour aider les familles à l’avenir à souffrir comme elles le sont.

John Batiste, qui a passé dimanche aux Grammy Awards au Staples Center, a parlé de “l’humeur lugubre et réfléchie” de la salle ce soir-là. “C’était comme si nous avions perdu quelque chose de très important et on nous avait rappelé, collectivement, quelque chose de très important auquel nous devions faire face”, a-t-il déclaré.

Il a dit que ce type de perte nous rappelle que «la vie n’est qu’une vapeur». Il a poursuivi en clarifiant: “Nous sommes ici et même les puissants parmi nous, ceux qui semblent vivre éternellement, les immortels peuvent être partis, juste comme ça. Avec toute la grandeur qu’il a laissée dans le monde, il semblait qu’il lui restait encore beaucoup à faire. “

Batiste a eu une brève occasion de rencontrer Kobe en 2008 – “Prime Kobe” comme il appelait alors la légende des Lakers – lorsqu’il a joué au All-Star Game.

“Je me souviens de l’avoir regardé, il était un géant pour moi; je ne l’avais jamais vu en personne, il était si grand”, a déclaré Batiste. “Il vient et il est tellement chaleureux envers moi et tous ceux qui se produisent. C’était comme s’il était une personne aussi géniale, aussi prestance que génial sur le terrain de basket.”

Kobe laisse dans le deuil son épouse Vanessa et les trois autres enfants du couple; Natalia, Bianca et Capri.

