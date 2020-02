Stephen King est-il religieux?

L’écrivain prolifique et à succès Stephen King a produit des dizaines de livres emblématiques dans le genre de l’horreur. Avec des titres comme Carrie, It, Cujo, 22/11/63, et bien d’autres, l’homme de 72 ans est le roi incontesté de la fantaisie et de la peur.

King a doué et régulièrement a plongé les lecteurs dans son monde d’obscurité, de mort et de chair de poule en général. On ne pense pas aux chatons quand son nom est mentionné (à moins que quelque chose d’horrible ne soit fait auxdits chatons) ou on ne souhaite pas savoir de quoi rêve l’auteur de Dolores Claiborne la nuit.

Alors, quelqu’un comme King, qui peut évoquer des images et des histoires que vous ne voudriez pas dans votre pire cauchemar, peut-il être religieux ou même croire en Dieu? Vous pourriez être surpris de la réponse.

La religion du roi a été élevée en

Élevé dans le Maine et toujours résident, King a été élevé comme méthodiste. En faisant la promotion de son roman, Revival, sur un prédicateur qui fait rage contre Dieu après la perte dévastatrice de sa famille, il a parlé à Rolling Stone en 2014 de sa propre éducation et de la foi dans laquelle il a été élevé.

«J’ai grandi dans une église méthodiste, et nous sommes allés aux offices tous les dimanches et à l’école biblique en été. Nous n’avions pas le choix. Nous venons de le faire. Donc, tout ce qui concerne la religion de l’enfance dans Revival est essentiellement autobiographique. Mais enfant, j’avais des doutes. »

«Quand je suis allé à la fraternité des jeunes méthodistes, on nous a appris que les catholiques allaient tous aller en enfer parce qu’ils adoraient des idoles. Alors là, je me dis: “ Les catholiques vont aller en enfer, mais ma tante Molly a épousé une catholique et elle s’est convertie et elle a 11 enfants et ils sont tous très gentils et l’un d’eux est mon bon ami – ils vont tous aller en enfer? “Je pense à moi-même,” Ce sont des taureaux-t. “Et si ce sont des taureaux-t, quelle proportion du reste est de la merde?”

Le «réveil» représentait les vues du roi sur la religion

Beaucoup de livres de King sont basés sur l’une des expériences de sa vie ou des personnes qu’il a connues tout au long de sa vie. King a écrit Dreamcatcher, par exemple, après son accident presque mortel en juin 1999, lorsque l’auteur a été heurté par une mini-fourgonnette alors qu’il se promenait dans la région près de sa résidence dans le Maine. De nombreux lecteurs disent que Dreamcatcher reflète la douleur angoissante avec laquelle il a vécu par la suite.

Dans le cas de Revival, King a révélé à Rolling Stone ses inspirations pour ce roman et comment il a eu l’idée de l’écrire.

«Je l’ai depuis mon enfance, vraiment. J’ai lu cette histoire intitulée The Great God Pan au lycée, et il y avait ces deux personnages qui attendaient de voir si cette femme pouvait revenir d’entre les morts et leur dire ce qui se passait là-bas. Cela m’a effrayé. Plus j’y pensais, plus je pensais à cette affaire Mary Shelley-Frankenstein. »

La vision actuelle du roi sur Dieu

Étonnamment, l’auteur de toutes choses surnaturelles, sombres et oppressives est ouvert à l’existence d’un pouvoir supérieur, déclarant à Rolling Stone dans sa conversation: «Je choisis de croire en Dieu parce que cela rend les choses meilleures. Vous avez un point de méditation, une source de force. Je ne me demande pas: “Eh bien, Dieu existe-t-il ou Dieu n’existe-t-il pas?” “

«Je choisis de croire que Dieu existe, et donc je peux dire:« Dieu, je ne peux pas faire ça tout seul. Aide-moi à ne pas boire un verre aujourd’hui. Aidez-moi à ne pas prendre de drogue aujourd’hui. “Et cela fonctionne très bien pour moi.”