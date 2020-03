Sterling K Brown ayant une thérapie en ligne

2020-03-25 12:30:07

Sterling K. Brown maintient une connexion régulière avec son thérapeute en ligne tout en se distanciant social en raison de la pandémie de coronavirus.

Sterling K. Brown suit une thérapie en ligne au milieu de la pandémie de coronavirus.

L’acteur de “ This Is Us ” et son épouse, Ryan Michelle Bathe – qui ont des enfants Andrew, huit ans et Amare, trois ans, ensemble – ont toujours consulté leur conseiller via un lien Web tout en pratiquant la distanciation sociale et ont exhorté les autres à suivre leur diriger et ne pas arrêter leurs sessions régulières.

Il a dit: “Mon thérapeute a tendu la main à moi et à ma femme et m’a dit:” Vous voulez faire des sessions en ligne? Nous pouvons faire des sessions en ligne. ” J’espère donc que vos thérapeutes sont accommodants.

“Si vous avez quelqu’un, ne vous contentez pas de le voir parce que vous ne pouvez pas le voir en personne ou trouver un moyen de vous connecter avec lui, que ce soit via FaceTime ou tout autre moyen, comme si les choses ne devaient pas s’arrêter.

“Et pour rappel biblique. Ma mère me dit toujours:” Cela aussi passera. ” Nous allons passer de l’autre côté. Accrochez-vous. Vous n’êtes pas seul. ”

Alors que les gens s’auto-isolent à cause du virus, Sterling pense qu’il est plus important que jamais de maintenir des connexions car se sentir seul peut être si “débilitant”.

Il a déclaré à Variety: “Les sentiments d’isolement que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes aux prises avec une maladie mentale peuvent se révéler débilitants.

“Maintenant, en présence de distanciation sociale et de maintien de l’éloignement des gens, cela ne peut qu’être exacerbé. Je souligne que [people] trouver la communauté, que ce soit à travers vos chaînes de texte, les polos Marco et les zooms par tous les moyens nécessaires, trouvez un moyen de vous connecter à votre peuple. ”

Le fils aîné de Sterling suit également une thérapie à sa demande.

L’acteur a dit: “C’était intéressant aussi parce qu’il est comme je l’ai dit, ‘Tu peux y aller seul, grand garçon … ça peut être tout privé, ou si tu veux que je vienne avec toi, je peux venir avec toi.’ Il dit: “Ouais, je veux que tu viennes avec moi.”

“Et donc nous avons eu ce très beau moment et j’ai la chance d’élever un enfant qui n’a pas de stigmatisation associée à l’idée de demander de l’aide. …

“Si c’est quelque chose auquel vous avez accès et que vous avez pensé et que vous êtes inquiet de savoir si les gens allaient vous clowner ou penser que vous étiez doux parce que vous avez demandé de l’aide – essayez-le, faites-le le posséder. ”

Mots clés: Sterling K Brown, Ryan Michelle se baignent

Retour au flux

.