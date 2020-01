Sterling K. Brown fier de suivre une thérapie

2020-01-22 16:30:03

Sterling K. Brown assiste à la thérapie “avec régularité” et ne voit aucune honte à le faire.

Sterling K. Brown assiste à la thérapie “avec régularité”.

La star de «This Is Us» «n’a aucune honte» à admettre avoir consulté un conseiller parce qu’il le trouve incroyablement bénéfique et ne pense pas que quelqu’un devrait l’exclure même s’il a trouvé d’autres mécanismes d’adaptation.

Interrogé sur la façon dont il pense que son personnage de «This Is Us», Randall Pearson, devrait s’attaquer à sa bataille permanente contre l’anxiété, Sterling a déclaré au magazine People: «Moi, qui assiste à une thérapie avec régularité et qui n’a aucune honte à le dire, espère que Randall sera capable de lâcher prise. quoi que ce soit qui l’empêche d’avancer et de reconnaître qu’il y a des avantages à parler à quelqu’un de ce qui se passe dans votre vie.

“C’est bien de pouvoir prendre soin de soi quand on en a besoin. C’est bien de pouvoir avoir des choses auxquelles on peut aller en un rien de temps pour aider à se calmer, mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas aussi explorez l’aide d’un professionnel. ”

L’acteur de 43 ans a insisté sur le fait que la thérapie ne le “diminuait” pas

et est simplement une autre façon de l’aider à vivre sa «meilleure vie».

Il a ajouté: “Ce que j’ai trouvé dans ma vie personnelle en cherchant une thérapie, c’est que cela ne me diminue en aucune façon.

“Vous savez comment prendre soin de vous d’une manière particulière qui vous a servi à ce stade de la vie. Maintenant, soyez ouvert à la possibilité d’apprendre de nouvelles façons de prendre soin de vous-même qui pourraient vous étendre.

“La thérapie ne vous diminue en aucune façon. Elle ne peut que développer votre arsenal, vos outils pour vivre votre meilleure vie.”

Et Sterling – qui a deux fils avec sa femme Ryan Michelle Bathé – pense que l’ego de personne ne devrait pas être “si gros” qu’ils ne pensent pas avoir besoin d’aide “en dehors d’eux-mêmes”.

Il a dit: “Ce que j’espère, c’est que l’ego de personne n’est pas si grand qu’il ne pense pas pouvoir explorer l’aide en dehors de lui.

“Randall serait en mesure de découvrir qu’il n’est pas la seule personne vivant avec [anxiety]. Ce sont des stratégies et des groupes avec lesquels il peut se connecter afin qu’il ne se sente pas si isolé.

“Il est très difficile d’être la version la plus saine de vous-même.”

Mots clés: Sterling K Brown, Ryan Michelle se baignent

Retour au flux

.