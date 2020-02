Steve Martin et Chris Rock ouvrent les Oscars

2020-02-10 03:00:04

En l’absence d’un hôte, Chris Rock et Steve Martin ont donné le coup d’envoi des Oscars 2020 avec un monologue d’ouverture hilarant.

Chris Rock et Steve Martin ont donné le coup d’envoi des Oscars 2020 avec un monologue hilarant d’ouverture.

Les deux stars – qui ont déjà organisé la cérémonie – sont montées sur scène au Dolby Theatre de Los Angeles dimanche (09.02.20) après une performance de Janelle Monae, et se sont moquées des films nominés, des invités présents et de la controverse sur le manque de nominations par intérim noires et de réalisatrices.

Le couple a commencé par plaisanter sur le fait que la cérémonie était sans hôte pour la deuxième année consécutive, une décision prise en 2019 lorsque Kevin Hart a quitté ses fonctions d’ancre de la soirée en raison d’une controverse sur les tweets homophobes passés.

Steve a déclaré: “Nous avons tous deux accueilli les Oscars auparavant et c’est une rétrogradation incroyable.”

Chris a ajouté: “Ils ont décidé de rester sans hôte cette année. [Why?] Twitter!”

Chris – qui a accueilli la cérémonie de 2016, qui était tristement célèbre en raison de la liste des candidats blancs – s’est moqué du manque de diversité parmi les candidats par intérim.

Repérant Mahershala Ali dans le public, il a plaisanté: “Mahershala a deux Oscars. Vous savez ce que cela signifie quand les flics l’ont arrêté? Rien.”

Et il a ensuite plaisanté sur la star de “Harriet” Cynthia Erivo: “Cynthia Erivo a si bien réussi à cacher les Noirs que l’Académie l’a obligée à cacher tous les candidats noirs!”

Ils ont également souligné le manque de reconnaissance des réalisatrices.

Alors que Steve réfléchissait au fait que quelque chose manquait dans la liste des candidats, Chris a demandé: “Vagins?”

Après que le couple ait repéré le patron d’Amazon, Jeff Bezos, dans le public, ils l’ont traité de “grand acteur” avant d’en faire leur prochaine cible.

Chris a plaisanté: “Jeff Bezos a de l’argent. Lorsqu’il écrit le chèque, la banque rebondit.

“Jeff Bezos est tellement riche, il a divorcé et il est TOUJOURS l’homme le plus riche du monde. Il a vu ‘Marriage Story’ et a pensé que c’était une comédie.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il prendrait une photo de Jeff, Steve a répondu: “Non, j’aime recevoir mes colis à temps.”

Mots clés: Chris Rock, Steve Martin, Jeff Bezos, Mahershala Ali, Cynthia Erivo

Retour au flux

.