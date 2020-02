Steven Spielberg rend hommage à Kirk Douglas

2020-02-06 09:30:04

Le cinéaste Steven Spielberg a rendu hommage à Kirk Douglas après le décès de l’icône hollywoodienne mercredi à l’âge de 103 ans, tandis que Jamie Lee Curtis et d’autres ont également partagé leurs souvenirs.

Steven Spielberg manquera aux “lettres et conseils paternels” de Kirk Douglas.

Le cinéaste de 73 ans a rendu un hommage émotionnel à la star de feu Spartacus – qui est malheureusement décédée mercredi (05.02.20) à l’âge de 103 ans – et a révélé que la légende hollywoodienne avait été une grande inspiration pour sa propre carrière.

Dans une déclaration au Hollywood Reporter, il a déclaré: “Kirk a conservé son charisme de star de cinéma jusqu’à la fin de sa merveilleuse vie et je suis honoré d’avoir été une petite partie de ses 45 dernières années.

“Je vais manquer ses notes manuscrites, ses lettres et ses conseils paternels, et sa sagesse et son courage – même au-delà d’un tel travail à couper le souffle – sont suffisants pour m’inspirer pour le reste du mien.”

La star de “ Halloween ” Jamie Lee Curtis a également offert quelques mots aimables après la mort de Kirk, alors qu’elle s’ouvrait en grandissant en le regardant à l’écran.

Elle a écrit sur Instagram: “” Je t’aime Spartacus, comme le père que je n’ai jamais eu. ” Antonius

«J’avais un père et il vous AIMÉ comme le monde vous aimait. Votre passion. Talent. Politique. Famille. Art. Force.

“J’ai grandi avec les garçons de Douglas. Mon amour pour Anne et toute sa famille de la mienne.”

Et Lee Purcell – qui a joué avec Kirk en 1983 dans le thriller «Eddie Macon’s Run» – garde de bons souvenirs de leur temps ensemble sur le plateau.

Elle a déclaré dans une déclaration à ‘Entertainment Tonight’: “C’est avec une grande tristesse et un grand respect que je pense au décès de Kirk Douglas.

“Lorsque nous avons travaillé ensemble sur le long métrage” Eddie Macon’s Run “, ce fut une expérience joyeuse et humiliante de voir Kirk, déjà l’icône des icônes depuis des décennies, arriver sur le plateau chaque jour débordant d’enthousiasme et d’énergie.

“Il a donné un bel exemple à tout le monde, du casting à l’équipage en passant par les cadres. J’ai une belle note qu’il m’a envoyée il y a quelques mois à peine sur mon mur de bureau visible pendant que j’écris ceci que je chérirai toujours.

“Bon voyage, Kirk, tu es un vrai mensch. Mes plus sincères condoléances à Anne, Michael et au reste de la famille.”

Les hommages sont venus après que Michael eut confirmé le décès de son père.

Il a déclaré dans un communiqué: “C’est avec une immense tristesse que mes frères et moi annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd’hui à l’âge de 103 ans.

“Pour le monde, il était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans ses années d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait établissait une norme à laquelle nous aspirions tous.

“Mais pour moi et mes frères Joel et Peter, il était simplement papa, pour Catherine, un beau-père merveilleux, pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants leur grand-père aimant, et pour sa femme Anne, un mari merveilleux.”

En plus de «Spartacus», Kirk était connu pour «20 000 lieues sous les mers», «Lonely Are the Brave» et «The Bad and the Beautiful», et a tourné plus de 90 films au cours de sa carrière.

Mots clés: Steven Spielberg, Kirk Douglas, Jamie Lee Curtis, Lee Purcell, Michael Douglas

