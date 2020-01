Sting dit que cela s’est produit avec la famille royale et cela a changé sa vie

Alors que le musicien britannique Sting est connu dans le monde entier à ce stade de sa carrière, la direction dans laquelle sa vie se dirigeait quand il était jeune était entièrement différente.

Musicien britannique Sting

Pour le chanteur, passer de la famille ouvrière à un musicien de classe mondiale n’était pas une trajectoire droite et n’était certainement pas attendu par quiconque, surtout pas lui-même.

Découvrez comment la vie et la perspective de Sting ont radicalement changé après une rencontre avec un membre de la famille royale.

L’éducation de Sting et sa comédie musicale à ce sujet

Le chanteur, né Gordon Sumner dans le nord-est de l’Angleterre, vivait très près de l’un des plus grands chantiers navals du monde. La majeure partie de sa ville y travaillait et les jeunes hommes devaient s’y retrouver comme ouvriers. Mais pour Sting, c’était là qu’il savait qu’il ne voulait pas être. Sa comédie musicale, The Last Ship, est l’histoire de ce chantier naval et des familles et amitiés qui l’entourent.

“C’est vraiment l’histoire de ma ville”, a déclaré cette semaine cette femme de 68 ans au Hollywood Reporter. «Je viens d’une petite ville du nord-est de l’Angleterre. C’était une célèbre ville de chantiers navals. Nous avons construit les plus gros navires jamais construits sur la planète, tout au bout de ma rue. »

“C’était donc une sorte d’environnement industriel épique et surréaliste, que je n’appréciais pas quand j’étais enfant. C’était une idée très effrayante que je me retrouve au chantier naval comme l’avaient fait mes ancêtres. Je croisais des milliers d’hommes chaque matin en pensant: “Je ne veux pas de ça.” “

Il était professeur avant d’être une rock star

Les premiers emplois de Sting comprenaient le travail de conducteur de bus, de travailleur de la construction et d’agent fiscal. Après ces emplois, il a fréquenté ce qui est maintenant l’université de Northumbria, où il a obtenu son diplôme d’enseignant et a obtenu un emploi d’enseignant l’anglais, la musique et le football à la St. Paul’s First School de Cramlington pendant deux ans.

Il se souvint plus tard de travailler là-bas: «J’étais le seul homme de la faculté. En fait, j’étais le seul professeur qui n’avait pas l’habitude. »

La pop star de Fields of Gold a toujours un peu du professeur d’anglais en lui, comme en témoignent ses publications «Livre du mois» sur son compte Instagram.

La rencontre fatidique de Sting avec la royauté

Pour un enfant qui grandit dans l’Angleterre des années 1950, la reine et sa famille devaient sembler plus grandes que nature. Pour Sting, les voir sur des photos, entendre les adresses radio de la reine, assister au respect que sa famille et ses voisins avaient pour elle étaient sûrement influents.

La reine mère était venue au chantier naval près du domicile du jeune Sting pour lancer un nouveau navire. Le Hollywood Reporter a demandé cette semaine à la chanteuse Roxanne si c’était effectivement le cas. Non seulement cela était vrai, selon le chanteur; elle a changé sa vie.

La reine mère en 1939 | Photos Fox / Archives Hulton / .

“Absolument. La vérité de l’évangile de Dieu. Quand ils ont lancé un gros navire au bout de ma rue, ils invitaient des dignitaires de Londres – le duc d’Édimbourg, la reine. Ça doit être 1960, donc j’ai 8 ou 9 ans. Et la reine mère est descendue dans la rue et nous agitions tous nos petits drapeaux et j’ai attiré son attention pour une raison quelconque. »

«Elle a fait cette petite vague qu’ils font. Et elle a continué à me regarder pendant ce qui semblait éternel. Je pensais avoir été remarqué par quelqu’un d’une autre planète. Moi! Petit moi! Et ça m’a fait penser, eh bien, je devrais être dans cette voiture. J’ai droit à une vie plus grande que ça. Et donc à bien des égards, c’était galvanisant. »

