Stormzy cyclomoteur de livreur de pizza une fois «volé»

Stormzy a parlé de ses jeunes années à Londres et admet qu’il était un «rat de capot» et qu’il faisait des «conneries stupides», y compris en volant un cyclomoteur de livreur de pizza.

Le rappeur de 26 ans a avoué qu’il était un “rat de capot” pendant ses jeunes années à Londres et qu’il faisait des “conneries stupides”, et dit que prendre le vélo de l’homme était un comportement “standard des marais” à l’époque. .

Il a dit: “J’étais un rat cagoulé. Parfois, un homme est sur le bloc dans votre uniforme scolaire toute la journée.

“Je me souviens avoir été un rat cagoulé, s’adonnant à tout ce qu’un jeune gamin noir de Londres fait.

“À l’époque, personne ne frappait une paupière: un vol, un coup de couteau, une bagarre au milieu de la route.

“Sauter dans un taxi et cogner le chauffeur, commander une pizza et voler un pizzaiolo et prendre sa pédale, c’était tellement standard.”

Lorsqu’on lui a demandé de préciser s’il avait réellement volé un vélo, il a répondu: “Ouais, son cyclomoteur. Son scooter. Donc, votre classique antisocial, petit idiot, stupide, faisait ce genre d’homme”.

Le hitmaker «Shut Up» admet que ses amis et lui étaient «imprudents et stupides», mais à l’époque, avoir des ennuis était «normal».

S’exprimant sur la chaîne YouTube Charlamagne Tha God, présentatrice de radio, dans une vidéo intitulée “A Chat with Bruv: Charlamagne Tha God and Stormzy”, il a ajouté: “Avec le recul, nous étions téméraires et stupides, mais à l’époque c’était si normal.

“Les ennuis étaient normaux, les ennuis faisaient partie du style de vie de l’homme. Ce n’est que maintenant que vous vous rendez compte.”

Stormzy a également admis qu’il avait une “relation étrange avec la célébrité”.

Les bons jours, il peut “gérer” le fait d’être assailli par les fans, mais les autres, il veut “fondre dans le sol” et dit que la célébrité peut le laisser “tellement anxieux”.

La star et sa petite amie DJ radio Maya Jama se sont séparés en août de l’année dernière, mais le hitmaker de “Vossi Bop” a admis qu’il “adorerait” retrouver son ex et qu’il voulait “avoir ses enfants”.

Questionné sur la question de savoir si la paire pourrait se remettre ensemble, il a déclaré: “J’adorerais que cela se produise, mais je ne sais pas … j’aimerais être l’homme qui elle … j’adorerais faire tout le des choses qui le font fonctionner.

“Je veux l’épouser, je veux avoir ses enfants. Tout ça.”

