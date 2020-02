Stormzy doit le succès à Dieu

2020-02-04 12:30:06

Stormzy croit qu’il doit son succès à Dieu parce qu’il connaît des gens tout aussi talentueux mais qui n’ont pas eu les opportunités qu’il a eues.

La star de 26 ans insiste sur le fait qu’il y a eu quelque chose de “plus profond” dans sa gloire de carrière parce qu’il connaît des gens qui sont tout aussi talentueux mais qui n’ont pas eu les opportunités qu’il a eues.

Il a dit: “Dieu obtient toute la gloire pour tout.

“Je sais que je suis capable d’être un succès. Mais plus que tout cela, Dieu conçoit tout mon s ** t. Il est la raison de tout.

“Même venant de l’homme d’où je viens. J’ai tellement de reproducteurs qui sont aussi intelligents que moi, ou plus intelligents que moi, ou qui peuvent faire de la musique tout aussi bien, et qui n’ont toujours pas eu cette opportunité. Donc, il y a quelque chose de plus profond ici pour il.”

Le hitmaker de «Vossi Bop» s’est tourné vers sa foi lors de sa fente à Glastonbury l’année dernière lorsque ses écouteurs intra-auriculaires «ont explosé» et qu’il ne pouvait pas entendre correctement, donc il craignait que la performance soit un désastre.

Il a rappelé dans une interview avec le nouveau numéro du magazine britannique GQ: “Tout ce que je peux entendre, ce sont les haut-parleurs du festival. Et je rappe et je prie Dieu pour que je sois à l’heure.

“Et la chanson vient de se terminer et je pense, ‘Bruv, tu n’entends pas s ** t. Tu es à Glastonbury. Et tu n’entends pas s ** t. C’est comme ** t show. «…

“J’écoute les haut-parleurs du festival, qui sont retardés, donc si je vais avec ça, je vais être en dehors du rythme. Alors, j’écoute juste la batterie et je joue avec la mémoire musculaire. Je suis comme, “Vous êtes f *** ed, mais faites-le.” Et je pense tout le temps que je suis hors du rythme.

“Je sais que c’est retardé, mais je pense juste cracher, cracher, cracher.

“Tout ce qui me passait par la tête était, ‘Bruv, tu l’as complètement foutu.’ ”

Quand il est sorti de la scène, Stormzy a explosé de rage avant de s’effondrer en larmes.

Il a ajouté: “J’étais juste en train de brailler mes yeux. Je me suis dit:” Vous venez de baiser ça. ” Je n’ai pas pleuré comme ça depuis l’école primaire. Je suis juste tombé en panne. ”

Lisez l’intégralité du reportage du numéro de mars de British GQ, disponible en téléchargement numérique et en kiosque vendredi (07.02.20). https://www.gq-magazine.co.uk/culture/article/stormzy-black-british

