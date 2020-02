Stormzy reçoit la toute première carte noire Greggs

2020-02-20 15:30:06

La star du rap Stormzy est devenue le premier membre du prochain service VIP de Greggs.

La star de la crasse, âgée de 26 ans, a été honorée par la chaîne de boulangerie de la rue haute pour son succès sans précédent et son amour sans fin pour leurs produits de boulangerie en se voyant offrir le nouveau service de conciergerie de Greggs.

Stormzy a posté sur Twitter: “Êtes-vous fou la première carte noire de Greggs @GreggsOfficial J’ai atteint un sommet, c’est génial. (Sic)”

Le hitmaker “ Vossi Bop ” a également partagé une vidéo Instagram Story de lui déballant le cadeau surprise en route vers l’aéroport pour l’étape européenne de sa tournée mondiale.

Le service de conciergerie de Greggs bénéficie de privilèges spéciaux en matière de pâtisserie, permettant à Stormzy de commander ce qu’il veut, quand il le veut.

Cependant, un porte-parole de Greggs a insisté: “Notre carte Concierge est strictement réservée à certains de nos plus grands fans. C’est tout ce que nous pouvons dire.”

Stormzy a déjà parlé avec enthousiasme de son amour des pâtisseries de Greggs.

La star du rap “ Shut Up ” a admis aimer le rouleau de saucisses végétaliennes très discuté de la société – même s’il n’est pas vraiment végétalien – et les haricots et le fromage fondus.

Interrogé sur les produits de Greggs qu’il apprécie actuellement le plus, Stormzy a avoué: “Vous savez quoi, j’aime un rouleau de saucisse végétalien, mais – avertissement! – ne me confondez pas avec un végétalien.

“J’adore toujours un Yum Yum, cependant. La fonte de saucisse et de fromage a été un favori récemment.”

Le rappeur a également révélé que ses goûts peuvent varier en fonction de la période de l’année, admettant qu’il aime une gâterie à la “dinde et aux canneberges” pour Noël.

En discutant de ses produits Greggs les plus appréciés, il a poursuivi: “Saucisse steak cuit; saucisse, haricot et fromage fondre; ou, pendant la saison des fêtes, vous voulez vraiment obtenir la dinde et la canneberge. C’est une bonne pâtisserie.”

