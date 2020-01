Stormzy reçoit un monopole personnalisé

Stormzy a reçu un jeu unique et unique de «Monopoly».

Stormzy a reçu son propre ensemble Monopoly personnalisé.

Le hitmaker «Vossi Bop» a déjà admis qu’il aimait jouer au jeu de la propriété et les fabricants Hasbro ont donc tendu la main pour lui présenter une planche unique.

Les carrés de propriété traditionnels présentent diverses images de l’étoile grime sur le tableau noir et or, tandis que les cartes Chance et Community Chest sont également personnalisées.

Stormzy a montré le jeu sur son histoire Instagram, permettant aux fans de voir des gros plans de cartes, dont “Jay Z vous évalue”, “Vous avez remporté un prix Ivor Novello”, “Shut up” et “Enzo bit you”, et qui permettre au destinataire de collecter ou de perdre de l’argent.

Une carte d’avance au départ expliqua que le joueur pouvait bouger parce qu’il était “en tête d’affiche de Glastonbury”.

Lorsque Stormzy joue avec ses copains, ils peuvent choisir de se déplacer sur la planche avec une pièce en or sous la forme d’un pingouin, d’un entraîneur, d’un chien, d’un gramophone, d’une voiture de sport, d’un hashtag, d’une montre ou d’un téléphone.

Kay Green, UK Country Manager, Hasbro UK & Ireland, a déclaré: “Lorsque nous avons entendu que Stormzy était fan de” Monopoly “, nous ne pouvions pas penser à une meilleure façon de célébrer ses nombreux points forts de sa carrière que de produire une touche Merky sur le classique. Jeu.

“Le conseil d’administration fait un clin d’œil à tout, de son emblématique Glastonbury en 2019 et de nombreuses récompenses, à son admiration bien connue de Jay Z. Nous avons sans aucun doute beaucoup plus en réserve pour la star, mais espérons que ce Stormzy unique L’édition de “Monopoly” peut servir de rappel amusant de tout ce qu’il a accompli à ce jour! ”

Malheureusement pour les fans, l’ensemble ne sera pas disponible à l’achat.

La star de 26 ans a déjà évoqué son amour des “jeux compétitifs”, dont “Monopoly”.

Il a dit: “Je suis un vrai chef de jeu. Pas comme les jeux vidéo. J’adore le poker,” Monopoly “,” Scrabble “,” Connect 4 “. Je suis un enfant, comme. J’adore les jeux compétitifs .

“Et le poker est comme la version ultime de tous les jeux d’adresse. J’adore! Si je n’étais pas musicien, je serais un joueur de poker professionnel. Bien.”

.