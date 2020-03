Stormzy se produit à l’anniversaire de Brooklyn Beckham

2020-03-08 20:30:05

La star du rap Stormzy s’est produite à la 21e fête d’anniversaire de Brooklyn Beckham au domaine des Cotswolds de David et Victoria Beckham.

Stormzy s’est produit lors de la 21e fête d’anniversaire de Brooklyn Beckham samedi soir (07.03.20).

Le rappeur de 26 ans – qui est l’un des musiciens les plus vendus au Royaume-Uni – a interprété certains de ses plus grands succès au Glitzy Bash, qui a été mis en scène au domaine des Cotswolds de David et Victoria Beckham.

À un moment donné dans la soirée, Stormzy a déclaré: “Ton père est légendaire, ta famille est légendaire, et c’est légendaire alors faisons-le comme ça … dernière chanson. Je veux voir tout le monde danser.”

Brooklyn a été rejointe à la fête par sa petite amie Nicola Peltz, 25 ans, ainsi que ses frères Romeo et Cruz Beckham.

Le photographe a été vu en train de verrouiller les lèvres de l’actrice – qui a joué dans le film de 2010 ‘The Last Airbender’ et la série dramatique ‘Bates Motel’ – pendant la somptueuse fête.

Pendant ce temps, Stormzy s’est récemment impliqué dans une querelle de haut niveau avec Wiley, les stars de la crasse échangeant des insultes sur Twitter.

Le hitmaker de «Vossi Bop» a en fait accusé Wiley d ‘«essayer de profiter» de son nom en février.

Stormzy a également lancé un défi à son rival musical via Twitter.

Il a écrit sur la plate-forme de micro-blogging: “Vous, les crasseux, vous jurerez que Grime n’a rien à voir avec la vente des arènes o2 et n’a rien à voir avec qui est grand et qui vend quoi, alors dites à votre parrain p **** yhole de venir me heurter

«Où est ce petit p *** yhole grime gremlin aussi viens ici et appelle ton père pour venir me heurter (sic)»

En réponse, Wiley a tweeté: “Vous ne viendrez pas de mon genre @stormzy et ne me direz pas quoi faire je vous dis quoi faire (sic)”

Ensuite, Stormzy s’est vanté de sa propre popularité et a accusé son rival de rap d’utiliser sa querelle pour susciter de l’intérêt pour sa musique.

Il a dit: “Bro tu ne vendras jamais jamais jamais l’O2 et tu ne vas pas le faire au dos de mon nom alors quoi maintenant (sic)”

Mots clés: Stormzy, Brooklyn Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Wiley

