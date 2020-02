Stormzy supprime ses comptes Twitter et Instagram

2020-02-21 13:30:05

La star du rap britannique Stormzy a supprimé ses comptes Twitter et Instagram.

La star du rap de 26 ans – qui comptait des millions d’adeptes sur diverses plateformes de médias sociaux – a décidé de supprimer ses comptes sans donner aucune explication à ses fans.

Stormzy – qui a été un utilisateur enthousiaste des plateformes de médias sociaux au cours de sa carrière – s’est récemment impliqué dans une querelle de haut niveau avec Wiley, les stars de la crasse échangeant des insultes sur Twitter.

Le hitmaker de «Vossi Bop» a en fait accusé Wiley d ‘«essayer de profiter» de son nom plus tôt ce mois-ci.

Stormzy a également lancé un défi à son rival musical via Twitter.

Il a écrit sur la plate-forme de micro-blogging: “Vous, les crasseux, vous jurerez que Grime n’a rien à voir avec la vente des arènes o2 et n’a rien à voir avec qui est grand et qui vend quoi, alors dites à votre parrain p **** yhole de venir me heurter

«Où est ce petit p *** yhole grime gremlin aussi viens ici et appelle ton père pour venir me heurter (sic)»

En réponse, Wiley a tweeté: “Vous ne viendrez pas de mon genre @stormzy et ne me direz pas quoi faire je vous dis quoi faire (sic)”

Ensuite, Stormzy s’est vanté de sa propre popularité et a accusé son rival de rap d’utiliser sa querelle pour susciter de l’intérêt pour sa musique.

Il a dit: “Bro tu ne vendras jamais jamais jamais l’O2 et tu ne vas pas le faire au dos de mon nom alors quoi maintenant (sic)”

Après que Wiley ait apparemment rejeté l’offre de Stormzy de le combattre à la radio, le hitmaker «Shut Up» a accusé son rival d’avoir «peur» de lui.

Il a écrit: “Vous tous les fans de @WileyUK qui l’avez soutenu dans la guerre juste à cause de la nostalgie dans votre tête et pour prouver que votre étrange point d’ancienne école est incomparablement meilleur que la nouvelle école REGARDEZ VOTRE GARS. Je l’emmène au oldschool et il ne veut pas y aller, il a peur

“On vous a demandé de vous affronter ce soir à la radio et tout ce que vous faites est de tweeter. Vous êtes la bruddah la plus embarrassante dans la crasse, pour tous les enfants qui regardent ce tryna comprendre ce que votre genre est sur ce que vous ne représentez pas et c’est pourquoi je suis le Roi (sic) “

Mots clés: Stormzy, Wiley

