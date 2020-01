Stormzy veut toujours épouser Maya Jama

2020-01-16 07:30:05

Stormzy dit qu’il veut toujours épouser son ex Maya Jama et avoir ses enfants, bien que le couple se soit séparé l’année dernière.

Le rappeur de 26 ans et le DJ de la radio de télévision de 25 ans se sont séparés en août de l’année dernière, mais le hitmaker de “Vossi Bop” a admis qu’il “aimerait” retrouver son ex.

Il a dit: “Maya est un G, avant moi … c’est la fille star. C’est une star phénoménale.”

Questionné sur la question de savoir si la paire pourrait se remettre ensemble, il a déclaré: “J’adorerais que cela se produise, mais je ne sais pas … j’aimerais être l’homme qui elle … j’adorerais faire tout le des choses qui le font fonctionner.

“Je veux l’épouser, je veux avoir ses enfants. Tout ça.”

Stormzy dit qu’il a “publiquement humilié” Maya après leur séparation, mais a admis qu’il avait été bouleversé par la rupture.

S’exprimant sur la chaîne YouTube Charlamagne Tha God, présentatrice de radio, dans une vidéo intitulée “A Chat with Bruv: Charlamagne Tha God and Stormzy”, il a ajouté: “Après notre séparation, j’étais dans des clubs comme si je ne donnais pas af ** k. Je l’ai humiliée publiquement.

“Cette nuit imprudente et toutes ces choses, le mariage, les enfants … maintenant tu ne le feras probablement jamais … tu as perdu ça.

“Je ne savais pas que tu pouvais briser ton propre cœur en brisant celui d’un autre.”

Ses commentaires interviennent juste un mois après qu’il a été affirmé que l’ancien couple s’était envoyé des SMS.

Stormzy a déjà avoué avoir “publiquement manqué de respect” à Maya, affirmant qu’il estimait qu’il devait aborder la séparation estivale de sa musique – ce qu’il avait fait sur sa piste “Leçons” – parce qu’elle méritait des “excuses publiques”.

Il a dit: “C’est quelque chose que nous avons partagé et c’est sur un forum public, tout s’est passé si publiquement. C’était un sujet brûlant et je vais maintenant enregistrer et je m’excuse.

“J’essaie de mettre tout cela à nu et d’être très véridique et d’être très clair dans ma vérité. Je n’essaie pas de m’en détourner. C’était un manque de respect public. C’était un manque de respect public qui avait besoin d’excuses publiques.

“Cette fille m’a donné le monde. Je dirai de tout cœur que c’est une femme phénoménale qui aimait de tout cœur l’homme et qui était tout pour l’homme. Et j’ai manqué de respect et j’ai été inconsidéré – un grand manque de respect.

“Le moins que je puisse faire est de sortir et de dire, allez. Je vais le dire à 100% haut et fort, c’est une femme brillante – nous avons partagé quelque chose de très profond et elle m’aimait de tout cœur. Et l’homme est sorti et a manqué de respect.”

