«Suicide Squad» comportait à l’origine une connexion directe à «Justice League»

Peu après la sortie de The Avengers de Marvel en 2012, tous les studios d’Hollywood ont eu faim d’un univers partagé. Le plus important d’entre eux était Warner Bros., dont DC Comics a longtemps été la plus grande compétition de Marvel. Si Marvel pouvait reproduire son monde de bandes dessinées interconnectées sur grand écran, DC pourrait peut-être faire de même.

Après tout, des héros comme Superman, Batman et Wonder Woman sont parmi les plus reconnaissables de la planète. Sûrement, Warner Bros pourrait unir la «trinité» d’icônes de DC – parmi d’autres héros – et obtenir un succès similaire. Bien sûr, cela n’a pas été aussi simple pour Warner Bros. et DC Films.

Le casting de «Suicide Squad» et le réalisateur David Ayer | David M. Benett / Dave Benett / . pour Warner Bros.

La saga «Justice League» continue

À peine un an après The Avengers, Warner Bros.a sorti Man of Steel, qui présente Superman d’Henry Cavill. Cependant, ce n’est qu’en 2016 que Batman v Superman: Dawn of Justice a vraiment poussé le tissu conjonctif sur son écurie de héros DC. Ce film a conduit directement à la Justice League axée sur l’équipe, l’analogue DC des Avengers de Marvel.

Le cinéaste Zack Snyder avait initialement une vision grandiose pour Batman v Superman pour alimenter un ambitieux événement en deux parties de la Ligue de justice. Mais les préoccupations du studio – et une tragédie personnelle de la part de Snyder – ont conduit Warner Bros. à emprunter une autre voie. En fin de compte, le studio a fait appel à Joss Whedon des Avengers pour réorganiser le script et mener de nombreuses prises de vues.

La coupe théâtrale de Justice League qui en a résulté a été une déception au box-office. Pire encore, la mauvaise réception du film a conduit Warner Bros. à réduire ses efforts pour créer un univers interconnecté. Au lieu de cela, les films Wonder Woman, Aquaman, Shazam! et Joker ont tous fonctionné avec peu ou pas de connexion avec le plus grand univers DC.

«Suicide Squad» partage un sort similaire

Mais Justice League n’était pas la première fois qu’une ingérence en studio trafiquait l’univers en plein essor (et officieusement intitulé) DC Extended Universe. Peut-être brûlé par la réponse conflictuelle à Batman v Superman, Warner Bros.a désormais notoirement commandé des éditions distinctes de son suivi, Suicide Squad.

Au fil de l’histoire, la société a fait fabriquer les bandes-annonces buzzworthy pour le film a finalement édité la version que le public a vue. Pendant ce temps, le scénariste / réalisateur David Ayer a vu sa version de Suicide Squad falsifiée. Il a ensuite confirmé que sa coupe était «très différente», bien que nous ne sachions pas exactement dans quelle mesure cela est vrai.

La coupe prolongée de Suicide Squad fait la lumière sur le film qui aurait pu l’être. Pourtant, à part approfondir les personnages et les relations, la version d’Ayer ne comportait rien de trop radical. Du moins c’est ce que les fans ont pensé.

C’était censé être un tube de flèche car elle était sous le contrôle d’une boîte mère. Tous les éléments d’Apokalypse ont été retirés en fin de partie. Le concept de la machine était une tentative de créer une horloge à retardement et une menace mondiale. https://t.co/NTDRrAv4rx

– David Ayer (@DavidAyerMovies) 28 décembre 2019

Comment ils auraient dû être liés

Ayer lui-même a récemment révélé comment Suicide Squad avait initialement créé Justice League. Sur son compte Twitter, le cinéaste a reconnu le premier plan de l’Enchanteresse (Cara Delevingne) impliquant des tubes de flèche et des boîtes mères. Ces appareils cosmiques sont directement liés à Apokolips, la maison du superviseur DC Darkseid. Le personnage aurait été le Big Bad de Snyder’s Justice League Part 2.

Dans Justice League, l’équipe titulaire chasse les boîtes mères dans le but d’empêcher Steppenwolf (Ciarán Hinds) de les assembler et de détruire le monde. Selon Ayer, toutes les références Apokolips dans Suicide Squad ont été supprimées à la fin du développement du film. Afin de remplacer ce concept, l’équipe a ajouté le dispositif de tracé actuel de la machine mystique d’Enchantress, que de nombreux fans ont critiqué.

Cette révélation indique le manque de confiance de Warner Bros. dans le DCEU jusque-là. Parce que Batman v Superman n’était pas un hit de niveau Avengers, les chefs de studio ont probablement couvert leurs paris avec Suicide Squad. Dans le processus cependant, ces décisions ont finalement sapé l’impact prévu du film d’Ayer, contribuant à la lutte du DCEU. Nous serons intéressés par la façon dont le suivi de James Gunn en 2021, The Suicide Squad, se connecte (ou ne fonctionne pas) avec les autres films.