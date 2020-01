Sunny Hostin évite de parler du drame de Meghan McCain

Sunny Hostin et Meghan McCain partagent tous les matins la table «Hot Topics» sur The View. Les deux co-hôtes sont assis côte à côte et se sont souvent disputés sur des questions politiques. Récemment, la série a été en proie à des rumeurs selon lesquelles McCain était si “grossière” avec ses collègues panélistes qu’ils la rejetaient. L’ancien procureur a finalement parlé du drame, mais ce n’était pas la réponse que les gens attendaient.

Dans un article publié le 22 janvier, Page Six a rencontré Hostin lors de la soirée d’ouverture de A Soldier’s Play. On lui a demandé de commenter la sortie d’Abby Huntsman du talk-show ABC.

“Nous couvrons, je pense, un moment vraiment important dans notre pays et tout le monde est vraiment passionné et je pense que nous sommes tous à la pointe pour le pays et je pense que c’est ce que les gens voient”, a déclaré Hostin à la publication. “Nous sommes heureux pour Abby, nous sommes tristes pour nous, bien sûr, car elle a contribué à élever nos esprits et maintenant elle n’est plus là.”

Lorsqu’ils ont interrogé Hostin sur les rumeurs selon lesquelles McCain était impoli envers le reste de la distribution, elle a dit: “Je pense qu’ils devraient parler à Meghan.”

Meghan McCain parle de se battre avec Abby Huntsman

Lors de son apparition sur Watch What Happens Live, McCain a parlé des rumeurs sur The View. La co-animatrice conservatrice a admis qu’elle s’était disputée avec Huntsman avant de quitter.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

McCain a déclaré que l’examen minutieux que les animateurs de l’émission ont reçu a été «très éprouvant sur le plan émotionnel pour que notre amitié soit utilisée de cette manière dans les médias».

Après la sortie de Huntsman, McCain a également révélé qu’ils sont toujours amis et continuent de communiquer.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a expliqué McCain.

Meghan McCain parle également de la querelle de Whoopi Goldberg

Huntsman n’était pas le seul avec lequel McCain s’est disputé. Au cours de la dernière semaine de nouveaux spectacles en décembre 2019, McCain et Whoopi Goldberg ont eu un échange houleux. Tout cela s’est terminé avec la star de la Sister Act qui a dit à McCain «d’arrêter de parler».

“C’était difficile”, a déclaré McCain à Andy Cohen sur la WWHL. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

Les deux femmes ont discuté et les choses se sont calmées entre elles.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.