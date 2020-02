«Supergirl» est-il annulé ou renouvelé pour la saison 6?

De nombreux super-héros ont établi leur résidence sur The CW, le centre de diffusion non officiel de DC comics. Supergirl, basée à DC, a été diffusée initialement sur CBS, mais au cours de la deuxième saison de l’émission, le héros a accroché sa cape à sa nouvelle maison sur The CW.

Supergirl fait partie d’Arrowverse en constante expansion de Berlanti Productions, donc The CW est une maison idéale pour le spectacle. Mais pour combien de temps?

«Supergirl» | Monty Brinton / CBS via .

Dès le début, la série a profité du luxe d’une base de fans intégrée, gagnant des téléspectateurs croisés d’autres spectacles inspirés de DC Comics par Berlanti. Mais Supergirl a rapidement construit sa propre suite fidèle à travers des personnages relatables et des scénarios dynamiques. Maintenant dans la moitié arrière de la saison 5, les fans se demandent si le réseau a l’intention de renouveler Supergirl pour la saison de diffusion 2020-21. Eh bien, The CW a déjà décidé du sort de l’émission.

Quelle est la trame de fond de Supergirl?

Supergirl est basée sur le personnage de DC Comics du même nom. DC a créé le super-héros en 1959 en contrepartie de Superman, son cousin biologique dans les bandes dessinées. Supergirl est également une réfugiée kryptonienne devenue héroïne, et elle partage de nombreux autres points communs avec son cousin basé à Metropolis.

Supergirl est née Kara Zor-El. Elle a vécu à Krypton jusqu’au

13 ans quand la planète a explosé. Juste avant que son monde ne soit détruit, Kara

les parents l’ont placée dans un vaisseau spatial sur une trajectoire vers la Terre. Hélas, le métier de Kara

a été renversée, et elle est restée dans un sommeil sans âge pendant 24 ans

avant d’atteindre la Terre.

Son cousin infantile Kal-El s’est échappé dans une nacelle séparée et a atterri comme prévu. Au moment où Kara est arrivée sur Terre, son cousin avait déjà pris l’identité de Clark Kent et est devenu Superman. Kara a grandi dans une relative obscurité avec une famille d’adoption avant de déménager à National City et de devenir Supergirl.

Qui est qui dans Supergirl’s Super Crew?

Supergirl s’associe au Département des opérations extra-normales pour protéger les humains contre les menaces extraterrestres. La sœur adoptive de Kara, Alex, travaille également avec l’organisation, ce qui permet de nombreuses histoires interconnectées entre les personnages.

Supergirl le mélange fréquemment avec quelques personnages bien connus que les fans de DC Comics reconnaîtront. Le copain de Superman, Jimmy Olsen, s’appelant désormais «James», est apparu en face de Kara pendant les quatre premières saisons. J’onn J’onzz, alias Martian Manhunter, est une super amie de Kara lorsqu’elle a besoin d’une sauvegarde. Supergirl met également en vedette la famille Luthor, comme dans le cerveau sociopathe Lex et sa sœur, Lena.

Les scénaristes emballent le spectacle avec des personnages allant de célèbres à obscurs. Les vrais amateurs de bandes dessinées peuvent reconnaître Mon-El, Brainiac-5 et Saturn Girl de la Légion des super-héros, ainsi que le personnage de bande dessinée Acrata et le laquais des Luthors, Eve Teschmacher.

Comment les débutants peuvent-ils rattraper «Supergirl»?

Supergirl se concentre sur une histoire simple qui est facile à aborder pour les nouveaux téléspectateurs qui veulent essayer. Heureusement, le dialogue des personnages comprend souvent une exposition, et chaque épisode commence par une récapitulation pratique pour rappeler aux téléspectateurs où l’histoire s’est arrêtée la semaine précédente. Les nouveaux téléspectateurs devraient donc être en mesure de comprendre rapidement.

Les fans peuvent se rendre sur CWTV.com pour découvrir les épisodes de la saison en cours, où le réseau en publie cinq à la fois.

Les sticklers qui préfèrent attraper chaque épisode depuis le début ont également de la chance. Les quatre premières saisons de Supergirl sont maintenant en streaming sur Netflix. La saison en cours sera disponible dans son intégralité sur Netflix huit jours après sa fin.

Est-ce que «Supergirl» reviendra pour une autre saison?

Tel que rapporté par Deadline, The CW a renouvelé Supergirl pour la saison 2020-21, et la saison 6 prendra son envol cet automne.

Au cours de la saison 4, Supergirl a été diffusée le dimanche à 20 h. comme introduction à Charmed, mais le spectacle a été déplacé le dimanche à 21 h. pour la saison 5, abandonnant la machine à sous précédente à Batman. Bien qu’il ne soit pas certain que le calendrier change à nouveau, Supergirl a sûrement une place dans la programmation automnale de The CW.