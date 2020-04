SuperM est prêt pour une apparence amusante sur ‘All That’ de Nickelodeon

La domination du monde SuperM est en bonne voie. Le super groupe K-pop a fait ses débuts en octobre 2019, et son premier album SuperM: The 1st Mini Album a atteint la première place du Billboard 200 Chart. SuperM s’est produit sur The Ellen DeGeneres Show et Jimmy Kimmel Live !, et a fait des tournées en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe avec leur premier album.

Maintenant, SuperM devrait à nouveau faire son apparition sur la télévision américaine. Le groupe apparaîtra dans un sketch et se produira sur All That de Nickelodeon. Sur la base des clips d’aperçu disponibles, l’esquisse de SuperM est déjà emblématique.

“All That” créé en 1994

La première diffusion d’All That a été diffusée sur Nickelodeon d’avril 1994 à octobre 2005. Le sketch sketch est connu sous le nom de Saturday Night Live pour un public plus jeune. En 2019, un renouveau de la série a été annoncé et les membres originaux de la distribution Kel Mitchell et Kenan Thompson servent de producteurs exécutifs.

Depuis que la série a été relancée, plusieurs artistes célèbres ont joué en tant qu’invité musical dans l’émission. Les Jonas Brothers, Kane Brown, Ella Mai, Ciara, H.E.R., Tyga, Bad Bunny et Why Don’t We sont quelques-uns des artistes qui ont joué jusqu’à présent sur la série renouvelée.

SuperM apparaîtra dans un prochain épisode de “All That”

Le 31 mars, les comptes sociaux officiels de SuperM et All That ont partagé des extraits de la prochaine apparition de SuperM. Dans les aperçus du croquis, les membres de SuperM rencontrent des fans et apprennent ensuite que les fans ont fait irruption dans leur bus de tournée et ont volé certains de leurs objets personnels.

“Hé, c’est ma chemise?” Demande Baekhyun.

“C’est mon portefeuille?” Demande Taeyong. “Où l’avez-vous obtenu?”

“Certainement pas votre bus touristique pendant que vous faisiez une sieste”, répond un fan.

Les membres du SuperM se recroquevillent ensuite et discutent de ce qu’il faut faire.

“Les gars, ce n’est pas cool. C’est mon portefeuille préféré! Ma maman me l’a donné! ” Dit Taeyong.

“Bro, calme-toi!” Dix lui dit. “Ma maman va t’en acheter un nouveau.”

“C’est ma chemise préférée!” Dit Baekhyun.

Taemin dit alors: “Ce n’est qu’une chemise!”

“Juste une chemise?!” S’exclame Baekhyun.

L’apparence de SuperM est déjà légendaire

Vraiment, ce qui n’est pas à aimer à propos de l’apparition de SuperM sur All That. C’est un grand mouvement de relations publiques qui commercialise SuperM à un public plus jeune, mais c’est aussi amusant pour les personnes qui sont déjà fans. Après la suppression des clips de prévisualisation, Taemin et Baekhyun se chamaillant sur la chemise sont devenus viraux sur Twitter.

Un fan a tweeté: “” EST-CE QUE MA CHEMISE?! ?? “DONNE BAEKHYUN SON OSCAR MAINTENANT !!!!”

Un autre fan a tweeté, “déposant” JUSTE UNE CHEMISE ??? “sous les choses les plus emblématiques pour sortir de la bouche de Baekhyun juste derrière” hein? pain d’épice?'”

Les fans ont également remarqué le jeu incroyable des autres membres SuperM.

“La passion dans la voix de taeyong … son énergie dramatique … il est né pour jouer le rôle de l’idole dont le portefeuille a été volé”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Mark hoche la tête pendant que taeyong parle de son portefeuille qui m’envoie”, a tweeté un fan.

“Lucas et kai suspendus dans le dos donnant des performances dignes d’un oscar”, a écrit un utilisateur de Twitter.

SuperM apparaîtra et se produira sur All That le 4 avril 2020 à 20h30. EST.