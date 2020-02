Supreme Oreos se vendent pour 20 000 $ sur eBay, mais au détail pour 8 $ dans les magasins

Jeudi, Supreme Oreos est sorti dans les magasins de New York pour 8 $, mais revend déjà sur eBay pour le prix d’aubaine de 20 000 $.

La dernière collaboration de la marque de streetwear la plus populaire avec Nabisco consiste en un pack de trois cookies arborant le logo emblématique de l’entreprise et offerts dans sa couleur rouge de marque.

Cela représente environ 6 666 $ par collation, du moins pour l’instant. L’enchère – qui a commencé avec une enchère d’ouverture de 4 $ – a encore quatre jours avant de se terminer.

Droppin de Supreme Oreo pour 8 $ le pack pour SS20 pic.twitter.com/EYSDDnA6MC

– Modern Notoriety (@ModernNotoriety) 18 février 2020

Les Oreos ordinaires coûtent 3,99 $ pour 36 biscuits. Je dis juste.

L’offre en édition limitée a été annoncée la semaine dernière pour le printemps / été 2020 de Supreme et n’est que le dernier en date de partenariats improbables pour les deux entreprises.

Supreme s’est lié à des artistes comme le MTA de New York, la porcelaine de Meissen et même une brique. Oreo a déjà essayé les produits Mickey Mouse et Google Android.

J’ai hâte de dépenser mon loyer en cookies pic.twitter.com/B2RBBiAXpa

– solace (@lost_insolace) 18 février 2020

moi quand je vois quelqu’un fléchir son suprême Oreos https://t.co/mEyf8nfq6D

– DKL (@ dk1080p) 17 février 2020

Mais les initiés de l’industrie disent qu’il y a peu de risques dans les deux marques qui s’associent.

“Pour Supreme, c’est un moyen à faible risque de générer des impressions gagnées”, a déclaré Zane Comer, directeur créatif exécutif de Within, une société de marque. Adage. “Si la collaboration ne devient pas virale, personne ne le sait. Pas de mal, pas de faute. Pour Oreo, associer leur produit à une marque qui a le facteur cool de Supreme crée également une pertinence légitime à partir de rien.”

La nouvelle du partenariat a en fait été divulguée sur Reddit il y a six mois, mais les passionnés pensaient qu’ils étaient en train de faire des farces.

Hypebeasts quand ils ouvrent leur boîte de Supreme Oreos et ils ont tous craqué pic.twitter.com/kPbHzB3vzm

– Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) 18 février 2020

moi quand la planète est à court de ressources et de cultures et que je dois manger mes 250 Oreos suprêmes pic.twitter.com/yqdQMPkgNo

– alvi (@ ihatecelry2) 19 février 2020

Lorsque vous vous faites prendre en train de voler des Oreo sur Supreme pic.twitter.com/llukSaoc3U

– Modern Notoriety (@ModernNotoriety) 19 février 2020

Cependant, tout le monde n’est pas fan du Supreme Oreo alors que Twitter a explosé avec des commentaires négatifs. Un utilisateur a posté, “J’ai hâte de dépenser mon loyer en cookies”, comme un autre critique a tweeté, “Suprême à court d’idées à ce stade.”

Jeff Greenfield, co-fondateur de C3 Metrics, une entreprise de marketing, a déclaré à la publication: “Comme leur valeur réside dans leur logo, Supreme a clairement sauté le requin avec leurs Oreos trop chers qui détruisent la valeur lorsqu’ils sont consommés.”

Selon la publication, les cookies ne sont pas les seuls crossovers déployés pour la chute printemps / été 2020 de Supreme, car les consommateurs peuvent s’attendre à des sacs Supreme Ziploc, des lunettes Speedo, des ballons de basket Spalding, des briquets Zippo, des packs Fujifilm et des sous-vêtements Hanes.

Nous avons hâte de voir combien cela coûtera lorsqu’ils finiront par toucher eBay.

* Sort le suprême Oreos pic.twitter.com/OSaUM40

– JHOOON (@ grizzlebees611) 18 février 2020

LE MARCHÉ DU VILLAGE M’A VENDU LES OREOS SUPRÊMES pic.twitter.com/aqOjdbLtPK

– gerald juul 📏🗣💨 ​​(@localpinoyboi) 20 février 2020

