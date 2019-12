'Survivor 39' Elaine Stott proposée à une petite amie de longue date avec l'aide de quelques-unes de ses co-stars

Elaine Stott a failli remporter le million de dollars et le titre de Sole Survivor sur la saison 39 Île des idoles. Au lieu de cela, elle a massivement gagné le cœur de l'Amérique et le prix Sia de 100 000 $.

Elaine s'est qualifiée de «boîte de biscuits éclatée» et presque tout le monde dans ses tribus l'a presque immédiatement appréciée lors de sa rencontre. Cependant, après que Dean Kowalski ait retourné Elaine, Noura Salman et Karishma Patel, cela l'a mise au fond.

Ronnie Bardah, Kellee Kim, Molly Byman, Elaine Stott, Jamal Shipman, Janet Carbin, Vince Moua, Lauren Beck et Aaron Meredith | Monty Brinton

Elle a trouvé une idole, qu'elle a mal joué, puis a perdu de justesse le défi d'immunité à Dean. Comme l'a dit John Cochran, «la sympathie est un handicap», et ses camarades de classe l'ont rejetée lors du prochain conseil tribal, sachant qu'elle gagnerait si elle atteignait les trois derniers.

Néanmoins, Elaine s'est fait de véritables amis sur l'île qui s'étendaient au-delà du jeu, et ils sont allés au Kentucky en août 2019 pour aider Elaine à proposer à sa petite amie de longue date.

Les téléspectateurs de «Survivor 39» ont rencontré la petite amie d'Elaine Stott lors de la visite de leurs proches

Pendant l'épisode 11, la petite amie d'Elaine Stott, Tonya Thomas, est venue aux Fidji pour la visite de leurs proches. Elaine est tombée en panne en la serrant dans ses bras et a proclamé Tonya comme «la fille la plus coriace» parce qu'elle «supporte» Elaine.

Elaine Stott et Tonya Thomas via Lauren Beck Instagram

La native du Kentucky a déclaré que sa petite amie est son «rock» parce que Tonya «la tient ensemble» tandis que l'ouvrier reste «fort pour tout le monde». Elaine a déclaré à l'hôte Jeff Probst que Tonya a deux enfants, l'un qui est au collège et «le l'autre est son meilleur ami », et elle était nerveuse qu'ils n'accepteraient pas la relation.

Cependant, Elaine a affirmé que ses enfants les «aiment ensemble» et qu'elle aime Tonya «plus aujourd'hui que le jour où elle a décidé de lui donner une chance.» Malheureusement, la native du Kentucky n'a pas gagné ni été choisie pour le défi de la récompense, alors ils n'a pas pu passer plus de temps ensemble sur l'île.

«Survivor 39» Elaine Stott a proposé à sa petite amie après le spectacle

Elaine Stott propose à Tonya Thomas via Instagram de Lauren Beck

Le 6 août 2019, après le retour d'Elaine des Fidji, elle a proposé à Tonya avec l'aide de certains d'entre elle Survivor: l'île des idoles famille. Une vidéo publiée dans l'histoire Instagram de Lauren Beck le 20 décembre 2019, a détaillé la proposition et inclus des messages des co-stars d'Elaine et de la mère de Tonya.

Tout d'abord, Elaine se tenait à l'extérieur d'une grange avec des fleurs attendant sa petite amie pendant que "God Bless the Broken Road" de Rascal Flatts jouait. La mère de Tonya a laissé un message vidéo disant au couple qu’ils sont tous les deux ses «filles» et qu’elle les aime.

Dean Kowalski, Kellee Kim, Tommy Sheehan via Lauren Beck Instagram

Kellee Kim a dit qu'elle aimait Elaine et qu'elle était heureuse pour elle, Dean Kowalski a remercié le travailleur de l'usine de lui avoir enseigné «beaucoup de choses à être fidèle à soi-même et à aimer les gens», et Tommy Sheehan a rappelé à Elaine que tout le monde l'aimait et qu'elle était «la favorite de la saison. »Il a également appelé Tonya et lui-même« chanceux »d'avoir le natif du Kentucky dans leur vie.

Lauren Beck et Chelsea Walker via Lauren Beck Instagram

Chelsea Walker a souhaité à Elaine et Tonya "une vie remplie de bonheur et d'amour", et Lauren Beck a dit qu'elle était "fière" du travailleur d'usine et l'a appelée "une femme, une mère et une amie incroyable".

Au milieu des messages vidéo, Elaine s'est mise à genoux et a demandé à Tonya de l'épouser, ce qu'elle a accepté avec enthousiasme. Sa Survivant la famille est alors sortie et a surpris le couple avec du champagne et une soirée dansante.