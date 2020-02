‘Survivor’: Pourquoi n’est-ce pas J. T. Thomas sur ‘Survivor 40: Winners at War?’

La saison actuelle de Survivor est énorme pour le producteur, Jeff Probst. Il ramène 20 précédents gagnants de la série pour le 20e anniversaire de l’émission.

De nombreux favoris des fans sont impliqués, notamment Rob et Amber Mariano, Sandra Diaz-Twine, Tyson Apostol et Parvati Shallow, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, de nombreux gagnants manquent. Voyons pourquoi le vainqueur de Survivor, J. T. Thomas, a été négligé pour cette énorme saison anniversaire de l’émission.

J. T. Thomas | Timothy Kuratek / CBS via .)

Combien de fois J. T. Thomas a-t-il participé à «Survivor?»

Lorsque J.T. a remporté la dix-huitième saison, Survivor: Tocantins, il était le sixième joueur à gagner sans avoir obtenu de voix contre lui lors d’un conseil tribal. Il a également été la deuxième personne à remporter le prix d’un million de dollars et le prix du joueur de la saison Sprint de 100 000 $. J.T. n’était que la deuxième personne à gagner sur la base d’un vote unanime du jury.

Thomas a ensuite participé à la 20e saison de Survivor, Heroes Vs. Les méchants. Il a joué un match solide jusqu’à la fusion. Lors du premier conseil tribal suivant la fusion, les méchants sont restés ensemble malgré le fait que Thomas ait donné à Russell Hantz une idole d’immunité cachée. Les actions de Thomas ont diminué comme le geste le plus stupide de l’histoire de Survivor, et il a été éliminé 11e de la saison.

Le joueur de 35 ans a concouru une fois de plus lors de Survivor: Game Changers. Il a fini aveugle à la 16e place, bien qu’il ait eu une idole d’immunité cachée. Thomas a estimé qu’il était en sécurité et n’avait pas besoin d’utiliser l’idole. Finalement, il a joué le jeu trois fois mais n’a gagné qu’une seule fois.

Voici pourquoi J.T. Thomas ne participe pas à «Survivor 40: Winners at War»

Bien que Probst ne soit pas venu dire précisément pourquoi chaque joueur a été refusé pour les vainqueurs de cette saison en guerre, les fans ont de sérieuses spéculations.

“JT est un joueur fantastique et quelqu’un qui a toujours joué dur et livré”, a écrit un fan sur Reddit. «Je pense qu’avec J.T. c’est en quelque sorte devenu, avons-nous déjà vu tout ce qu’il a à offrir? Et en plus, nous avons Nick, qui remplit déjà assez bien le charmant rôle de garçon du sud. Pour ces raisons, nous avons donc décidé de ne pas inclure J.T. cette fois.”

En lisant au cours des trois saisons que J.T. en compétition, il est évident qu’il a joué le mieux dans la première saison et a été de pire en pire pour chaque saison suivante. Nous pouvons voir d’où viennent les fans avec cette hypothèse.

Voici les réactions des fans au camouflet de J. T. pour ‘Survivor: Winners at War »

De manière générale, les fans sont raisonnablement contrariés que J.T. n’est pas sur la saison des gagnants de The Bachelor.

“Mon roi”, a écrit un fan sur Reddit. “Je ne vais pas le classer car il est assez clair quel sera l’ordre, je veux juste dire que son gameplay a toujours été d’être dynamique, chaque saison où il est apparu, il a joué différemment et a essayé quelque chose de nouveau et de créatif, ce qui est quelque chose que vous pouvez ‘ t dire pour la plupart des autres joueurs. “

Les fans conviennent que J.T. a joué un jeu fantastique de Survivor, et ils adoreraient le voir revenir.

“Je pouvais le regarder jouer au survivant à chaque saison et ne jamais me lasser du gars”, a ajouté un autre Redditor.

D’autres fans conviennent qu’il a joué le jeu parfait la première fois et qu’il mérite une autre chance.

Lire la suite: «Survivor»: pourquoi Russell Hantz n’est-il pas sur «Survivor 40: Winners at War?»