Survivor Recap Saison 40, Épisode 4: De Blowout à Comeback, une autre légende va

C’est peut-être la saison la plus féroce à ce jour avec “Survivor: Winners at War”, mais il y avait du temps pour l’un des moments les plus touchants que nous ayons jamais vus dans cette émission, et cela s’est passé de manière choquante sur le controversé Edge of Extinction.

Nous comprenons que l’argument principal pour l’inclusion de cet élément il y a quelques saisons était de garder ces gagnants plus longtemps sur nos écrans de télévision. Surtout parce que Jeff Probst et tous les joueurs devaient savoir que les joueurs les plus connus – les légendes du jeu – allaient également être les plus grandes cibles.

C’est certainement le cas, car quatre des cinq premiers habitants de l’Edge ont commencé leur voyage “Survivor” il y a plus de dix ans et les habitants actuels ont joué au jeu neuf fois au total. Apparemment, lorsque tout le monde a gagné un million de dollars, il faut chercher d’autres raisons pour les cibler dès le début.

Cette saison, ces cibles incluent les joueurs qui partagent des liens de longue date avec d’autres joueurs des saisons précédentes, les joueurs qui ont joué au jeu plus d’une fois et – très carrément – les joueurs plus âgés qui l’ont fait il y a longtemps. Le problème est que les nouveaux joueurs, qui sont plus nombreux que les anciens dans l’ensemble, idolâtrent de nombreuses légendes et qui ne veulent pas mettre sur leur CV qu’ils ont sorti une légende?

Cette idée est revenue cette semaine, Sandra et Sarah se souvenant quand Sarah a pu le faire à la reine de ce jeu. C’est un gros problème pour quelqu’un qui a grandi en regardant jouer certaines de ces personnes, et cela fait de l’île un endroit très dangereux pour certaines de ces légendes. Et jusqu’à présent, ils perdent mal à trouver des moyens de rester dans ce match.

Cela dit, certains des plus grands de tous les temps sont encore là, mais combien de temps peuvent-ils durer sans changement majeur? Ce changement majeur pourrait-il être l’échange tribal promis la semaine prochaine? Ceux-ci sont connus pour renverser les choses.

BORD D’ÉMOTION

Nous ne nous attendons généralement pas à ce que de grands moments viennent de Edge of Extinction. Jusqu’à présent cette saison, il s’agissait principalement de regarder Natalie botter des fesses sérieuses, amassant le plus de jetons de feu dans le jeu. Mais cette semaine a vu quelque chose de différent se produire, car tout le monde avait une chance égale de marquer un jeton de feu.

On leur a confié une tâche monumentale de transporter du bois de chauffage de haut en bas de la montagne un à la fois pendant vingt rotations avant le coucher du soleil. Natalie, comme prévu, était une bête absolue à cela, tandis que certains des joueurs plus âgés ont eu du mal. Mais ce fut le voyage d’Ethan qui se révéla le plus touchant et le plus puissant.

Il avait en fait appelé un médecin pour le vérifier alors qu’il poussait son corps au-delà de ses limites. Il a été averti de faire des pauses s’il insistait pour continuer et écouter son corps. C’était à lui de continuer, ou d’accepter que c’était trop. Personne n’allait le juger, mais le survivant du cancer voulait prouver à lui-même et à tous ceux qui ont vécu un problème de santé comme le sien qu’il n’y a pas de limites après celles que vous vous êtes fixées.

Dans un geste incroyablement émouvant de ses concurrents dans ce jeu, Natalie, Amber et Danni – qui avaient déjà terminé le défi épuisant émotionnellement et physiquement – se sont tous joints à lui pour sa dernière randonnée de haut en bas de la montagne. Ce fut une expérience de liaison pas comme les autres et la preuve que les liens et les relations dont les nouveaux joueurs ont si peur sont réels ici si vous les laissez faire.

BLOWOUT TO INCREDIBLE COMEBACK

Il semblait donc que nous étions sur le point de regarder une autre éruption “WaW” alors que Dakal dominait les premières parties de ce défi. Parvati, Denise et Adam ont été chargés de sauter pour arracher une clé au milieu du défi avant l’inévitable puzzle et ils n’ont absolument pas pu le faire.

Après que Denise et Parvati aient manqué, Adam a finalement réussi à attraper une seule clé sur trois. Parvati allait rater encore deux fois tandis qu’Adam obtenait le deuxième. Et puis, ils ont mis tous leurs œufs sur le dos d’un Adam épuisé qui a raté trois fois de plus avant d’obtenir cette dernière clé.

Jeff était prêt à appeler une troisième victoire consécutive de Dakal, et surtout lorsque Rob et Michele ont de nouveau assumé la tâche de puzzle. Ils ont fait sauter le dernier défi ici (Rob avait bombardé les deux puzzles précédents) et ils étaient douloureusement derrière. Mais ensuite, quelque chose d’incroyable s’est produit morceau par morceau, ils l’ont même tué, puis miraculeusement, ils ont gagné.

C’était une chose incroyable à voir et un témoignage de la persévérance. Adam n’a jamais abandonné et a finalement obtenu la clé. Rob a obtenu son rachat et tous deux avaient besoin de cette victoire, tout comme Parvati. Rob et Parvati sont les derniers old-schoolers restants de leur tribu et au fond, tandis qu’Adam s’est fait surprendre en jouant des deux côtés la semaine dernière.

Tous les trois sont d’énormes cibles en ce moment pour leur tribu, mais la victoire leur a permis de respirer et de changer leur destin … au moins jusqu’à cet échange.

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Yul Kwon (île Cook-2006) dirige absolument sa tribu avec sa manière cool et personne ne semble réaliser à quel point il a de pouvoir et d’influence, même en dehors de son alliance presque secrète si des gens sont déconnectés. Il est dans un endroit intéressant parce que Dakal s’intéresse davantage aux joueurs ayant des relations alors que Sele a été sur les légendes et les joueurs plus âgés. L’échange tribal pourrait bouleverser son panier de pommes, mais il s’est avéré adaptable et à la hauteur de la nouvelle façon de jouer à ce jeu. Qualité: A +

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) a émergé comme l’un des joueurs les plus forts de sa tribu. Avec tout pour prouver après sa victoire controversée à Kaôh Rōng, Michele joue dur et établit des relations avec les nouveaux élèves et les anciens, établissant des liens personnels avec Rob. Cela lui donne des options et pas seulement à ce stade du jeu. Grade: A

Sarah Lacina (Game Changers-2017) demeure une énorme menace invisible dans sa tribu. Son alliance avec Tony porte ses fruits, et même si elle n’a pas été en mesure de dicter le cours du Tribal de cette semaine, cela ne vaut rien qu’elle était assez avisée pour suivre le courant pour le moment. Elle est un maître dans ce jeu, dans la lecture des gens et elle sait où sont les menaces. Grade: A

Denise Stapley (Philippines-2012) est assise assez dans la même position en ce moment qu’elle était dans sa saison. Elle est avec les bons chiffres, elle est influente autour du camp et dans les discussions et personne ne fait attention à elle. Elle est en position basse à partir d’une position de puissance et a de plus grandes cibles de puissance à ses côtés et devant elle. Grade: A

Jeremy Collins (Second Chances-2015) est le chef de facto de la tribu Sele, mais le problème est que tout le monde sait à quel point il est une menace énorme et tout le monde sait qu’il est le chef de facto. C’est une bien pire position, même si Jeremy est un joueur suffisamment averti pour y naviguer. De plus, il semble être au courant de tout ce qui se passe, ce qui est dangereux et avantageux. Catégorie: A-

Tony Vlachos (Cagayan-2014) est passé du statut de cible immédiate à celui qui a surpris sa tribu et séduit ses bonnes grâces. Son héritage pèse encore un peu sur lui, mais il construit des alliances et des relations solides, et rester fidèle à Sarah cette fois fait déjà une énorme différence dans leurs deux matchs. S’il peut éloigner la cible de lui assez longtemps, il peut aller loin. Catégorie: A-

Sandra Diaz-Twine (Pearl Islands-2003 & Heroes vs. Villains-2010) est incroyable à ce jeu. Cette semaine, elle a mis de côté ses émotions pour le mieux du jeu, reconnaissant où les marées changeaient et prouvant que sa stratégie “n’importe qui sauf moi” peut fonctionner encore et encore et encore. Jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas. Peut-elle s’adapter pour survivre au milieu de la partie? Jusqu’à présent, elle a fait un travail incroyable en déplaçant des cibles hors d’elle et sur des dos plus grands, mais cela ne fera que se compliquer à mesure que les chiffres diminuent. Qualité: B +

Rob Mariano (Redemption Island-2011) est une légende pour une raison et nous avons pu en voir un peu cette semaine, même s’il n’a pas eu besoin de sauver son cou immédiatement avec une victoire tribale. Néanmoins, il a pris la graine du doute sur Adam et l’a aidé à s’épanouir en une petite fleur dans l’esprit de Jeremy et Michele. Lui et Parvati sont dos au mur et Rob les garde magistralement autour. Combien de temps peut-il le faire? Mais l’homme est-il amusant à regarder! Catégorie B

Wendell Holland (Ghost Island-2018)et Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) jouent exactement le même jeu, alignés avec Yul et Nick et couchés si bas que les gens oublient littéralement qu’ils sont dans le jeu. C’est une stratégie intéressante, mais on ne peut pas discuter avec à ce stade précoce du jeu avec des cibles énormes et des légendes toujours là. Catégorie B

Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) laisse Rob faire tout le sale boulot, et pourtant tout le monde semble toujours avoir plus peur d’elle – ou plus peur d’aller directement après Rob. Nous aimerions la voir faire plus pour dicter son propre destin dans ce jeu, mais elle crée des liens et des relations et charme son chemin jusqu’à présent. Un changement tribal pourrait faire ou défaire son jeu immédiat selon la façon dont elle réagit et où les chiffres se situent nouveau ou ancien. Catégorie B-

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) écoute plus et parle moins, se couche bas et voit comment les choses jouent dans Dakal. Elle est consciente du fossé entre les joueurs connectés et non connectés, et cela suffit pour le moment parce que personne ne la voit comme une menace dans un avenir proche, c’est exactement là où elle veut être. Catégorie B-

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) est quelques crans plus bas que les membres de son alliance silencieuse simplement parce qu’il s’est exposé en faisant exploser le puzzle (Sarah ne semble pas affectée même si elle était juste là) et une fois que vous voyez votre nom, il peut être difficile de le secouer. Mais il est toujours bien aligné, donc ça devrait aller pour le moment. Qualité: C +

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) est en quelque sorte flottant au milieu du jeu en ce moment. Il a atténué ses performances théâtrales, mais il risque également de redevenir complaisant dans une position de pouvoir. Le plus gros problème, cependant, est que sa propre tribu a du mal à lui faire confiance, ce qui n’est pas terrible. Pour l’instant, cependant, il va bien. Qualité: C

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) a fait ce lit en essayant de jouer des deux côtés et maintenant Rob en utilise chaque morceau pour semer la méfiance. Il ne sera pas facile pour Adam de se frayer un chemin hors de cette menace immédiate, et même s’il le fait, il ne pourra peut-être plus jamais gagner la confiance. Un échange tribal pourrait être la meilleure chose pour son jeu. Qualité: C

Natalie Anderson (San Juan del Sur-2014) continue d’être une bête absolue sur Edge of Extinction et nous souhaitons toujours qu’elle puisse revenir dans le jeu plus tôt que tard parce qu’elle est incroyable à regarder jouer. Elle domine le jeu des jetons de feu, mais il reste à voir si cela signifiera finalement quelque chose. Qualité: C-

Amber Mariano (All-Stars-2004), Danni Boatwright (Guatemala-2005) et Ethan Zohn (Afrida-2001) Tous ont gagné des jetons de feu dans un défi communautaire cette semaine, mais nous n’avons encore rien vu de l’un d’eux pendant leur séjour là-bas qui nous impressionne ou nous dit qu’ils peuvent battre Natalie dans n’importe quoi. Qualité: F

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) est la cible de sa tribu depuis le moment où Amber est allé au bord, donc c’était un résultat inévitable. Il a fait ce qu’il a pu pour que ce ne soit pas lui, et même des gens se battaient dans son coin. Nous ne savons pas pourquoi cela n’a pas fonctionné, mais il apporte son charme et ses prouesses physiques à un nouveau domaine où il a essentiellement un concurrent légitime. Nous verrons ce qu’il peut faire. Qualité: F

ISLAND CHATTER

“Je jouais de tous les côtés et malheureusement tout le monde le sait. J’ai de la chance d’être ici.” – Adam

“Natalie, je ne pense pas qu’elle soit humaine. Elle a gardé le même rythme tout le temps.” –Danni (sur le défi des jetons de feu marathon sur Edge)

“Je voulais donner le bon exemple à tous ceux qui ont été confrontés à un problème de santé et pensent qu’ils ne peuvent plus le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez passer à travers ces moments difficiles … [to self] Vous avez ça. Vous avez vécu des choses bien pires. “–Ethan (finissant même après une visite médicale)

“Lors de cette dernière manche, nous avons senti que nous devions en faire partie.” –Danni (alors qu’elle, Amber et Natalie rejoignent Ethan pour le dernier voyage)

“Laissez-moi vous dire que si vous gagnez, vous gagnez. La fin.” –Rob (aidant Michele à se sentir mieux dans sa victoire controversée)

“Tout d’un coup, Adam est la personne qui travaille le plus dur sur cette île. Adam se comporte comme l’un de mes enfants quand ils ont des ennuis. Ils savent que vous êtes déçus par eux alors ils essaient d’adoucir les choses.” –Jeremy

“Être à la merci de tout le monde, c’est le pire.” – Rob (à Parvati)

“Devrions-nous l’enterrer? … Nous pourrions aller voir Jeremy et dire qu’il essaie déjà. Je pourrais simplement aller inventer l’histoire.” – Rob (complot contre Adam pour changer son destin et celui de Parvati)

“Que dois-je faire à propos d’Adam? Il continue d’essayer de me parler.” – Rob (à Jeremy et Michele – et ça marche!)

“Les gens qui sont déconnectés ou qui n’ont joué au jeu qu’une seule fois, ne sont même sur le radar de personne. Des gens comme Wendell, Nick, Yul et je ne sais même pas qui est le dernier – Sophie! Donc sous le radar que je ne connaissais même pas son nom. ” –Tyson (nommant sans le savoir l’alliance de Yul)

“Nous devrions renommer le banc le banc Sandra.” – Parvati (après que Sandra se soit portée volontaire pour se rasseoir)

“Tant que ce n’est pas moi.” – Sandra (quand les gens lui parlent du vote)

“Est-ce aussi simple que ça, les gars?” – Tony (tout le monde suspect a rapidement accepté le plan Nick de Tyson)

“Tyson est l’un des grands, c’est sa quatrième fois à jouer, mais il ne sait pas ce qui se passe. Tous nos yeux sont tournés vers Tyson. C’est une sorte d’homme mort qui marche.” –Wendell

“Tony a raison. Nous serions stupides de laisser Tyson partir parce qu’il est une cible plus grande que nous. Mais je n’ai pas confiance en Tyson. Je pense qu’il est dangereux.” – Sandra (et pourtant ils ne l’ont pas fait pour une raison quelconque)

