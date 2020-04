Survivor Recap Saison 40, Épisode 8: Fusion, retour de légende OG, Blindside

Nous ne pensons pas qu’il soit exagéré de dire que le premier vote après une fusion sur “Survivant” est un pivot, quel que soit le nombre de joueurs restant dans le jeu. C’est le moment où des alliances et des relations plus anciennes et plus récentes sont testées. Et “Survivor: Winners at War” a les relations les plus complexes de toutes les saisons.

Une fois de plus, les relations extérieures sont devenues un facteur après la fusion des tribus et Jeremy a révélé que lui et Wendell avaient développé une sorte d’amitié en dehors du jeu. Jeremy est déjà proche de Denise et Kim tandis que Wendell apporte une étanchéité avec Nick et Michele. Ou le font-ils?

Comme toujours, les relations ont été testées car les conversations se sont multipliées après ce premier défi d’immunité en tant que joueurs individuels. Soudain, c’est un tout nouveau jeu et chaque homme et chaque femme pour eux-mêmes.

Une autre chose est énorme à ce stade du jeu, et c’est celui qui construit le meilleur CV. Surnommée la Queenslayer pour avoir éliminé Sandra à elle seule, Denise a probablement le plus gros curriculum vitae du jeu. Mais une autre façon de construire ce curriculum vitae est de gagner des défis d’immunité individuelle, et nous avons également obtenu le premier de ceux-ci. Celui-ci est venu avec deux gagnants aussi, pour compliquer encore plus les choses.

Mais d’abord, il y avait la question de toutes ces légendes “Survivor” qui traînaient sur le bord de l’extinction avec Natalie – tout aussi impressionnantes, juste un nouveau joueur. Car c’était aussi la semaine où ils ont marqué leur première des deux seules chances de revenir dans le match. Huit ont participé au défi, mais un seul a réintégré le jeu.

RETOUR DU BORD

Ce fut l’une des batailles les plus impressionnantes et les plus épiques de l’histoire de “Survivor”. Nous pouvons supposer qu’il y a eu un montage dramatique, mais même les cris de Jeff ont indiqué que cette victoire s’est résumée à une question de secondes car deux des meilleurs hommes de tous les temps à avoir joué à ce jeu se sont affrontés dans les derniers instants.

C’était un défi de compétition tout au long, sauf peut-être pour la pauvre Amber, mais en fin de compte, cela revenait à son mari – sans doute le meilleur pour avoir joué le jeu – et Tyson, qui pourrait vouloir faire cet argument. C’était une telle finition photo dramatique, “Survivor” a en fait utilisé une chanson comme musique de fond pour souligner le drame, et ce n’est tout simplement pas quelque chose qu’ils font normalement.

Rob est peut-être le favori sentimental, et il obtient toujours un montage très sain dans cette série, mais c’est Tyson qui a émergé triomphant en moins d’une seconde ou deux. Rob peut garder la tête haute pour dire qu’il a bien fait ça, et nous sommes sûrs que cela le ravitaillera pour le prochain défi.

Mais il devra également faire face à tous les joueurs de la nouvelle école qui ont fait leur chemin vers Edge, sans parler de la faim de Natalie, Yul, Ethan, Parvati, Danni … et Amber sera probablement là aussi. Pour le moment, cependant, tout ce qu’il peut faire est d’attendre de voir si Tyson est voté de nouveau.

DEUX FOIS POUR LES GRABS

Rendant les choses intéressantes avec un défi “Survivor” classique, Jeff Probst a offert deux colliers d’immunité. Le défi est celui où les joueurs s’enroulent simplement autour d’un poteau massif et s’accrochent aussi longtemps qu’ils le peuvent. Aujourd’hui, l’homme le plus durable et la femme la plus durable peuvent partager la gloire.

Tyson avait remporté ce défi dans sa précédente carrière de “Survivor”, mais ce ne devait pas être cette fois-ci. Il était le quatrième à sortir. En fin de compte, cela s’est résolu à une confrontation entre Kim et Denise chez les femmes, Jeremy et Nick se donnant l’œil puant pour les hommes.

À un moment, elle en avait peut-être le plus besoin, après être devenue la Queenslayer, Denise a marqué l’immunité pour les femmes, emportant le vote facile pour la tribu. Jeremy l’a eu pour les hommes, mais il n’était vraiment visé par personne.

LIGNES ET ALLIANCES

Il y a eu un autre vote facile, mais remarquablement, il a été très peu question de se débarrasser de Tyson à nouveau. C’est comme si cette tribu fusionnée avait soudain réalisé qu’il y avait des menaces parmi les joueurs de la nouvelle école. Ou peut-être que voter Yul la semaine dernière a eu toute cette idée de retirer vos idoles de leur système.

Au lieu de cela, Tyson a immédiatement commencé à travailler sa magie sur les cibles plus grandes et plus flashy parmi les nouveaux arrivants, soulignant que ce sont les grandes cibles abattues une par une par une, alors qui pense-t-il être le prochain? Le message a été reçu haut et fort par Ben, qui l’a partagé avec Tony et Jeremy.

Jeremy, quant à lui, jouait à un jeu très sournois, essayant d’orchestrer des choses sous le radar. Ça marchait? Cela dépend de qui vous demandez, parce que Sophie a vu à fond ce que faisaient les plus gros et l’a lu à travers. Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons, les femmes tuent le jeu cette saison, et après tous ces gars qui ont gagné d’affilée, nous recherchons une de ces femmes dominantes pour le retirer.

On pouvait dire que c’était aussi une stratégie de nouvelle école, car Denise s’est montrée capable de cibler son numéro un en Adam, tandis que Jeremy était prêt à flotter en perdant Wendell si nécessaire. Pendant ce temps, le nom de Nick devenait le bras droit de Wendell. Même Jeremy voulait qu’il parte pour pouvoir se glisser à cet endroit, prouvant ainsi combien de couches de profondeur il joue.

Les alliances sont si fluides dans le jeu en ce moment. La vérité n’existe pas fidèlement, car elle change d’une semaine à l’autre. Mais qui s’est montré assez fidèle cette semaine? Eh bien, il y avait une alliance solide de trois et puis il y avait tout le monde. La question est de savoir si les deux autres sont devenus des cibles ou des agents libres.

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) a joué tranquillement à ce jeu très intelligemment. Même lorsque les autres joueurs parlent de ces petites cibles cachées, ils ne parlent pas de Sophie. Non seulement cela, mais elle a rapidement vu les mouvements de Jeremy et que les plus grands joueurs s’alignaient contre des cibles plus petites (et même le lien de Jeremy avec Wendell). Elle fait des mouvements tranquilles mais voit tout, et cela devrait bien la servir. Qualité: A +

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) joue un jeu très similaire à Sophie, mais peut-être pas tout à fait aussi observateur. Elle est néanmoins une puissance physique et stratégique qui est également négligée. par tous les grands et petits chiens s’affrontant. Il peut être bon de rouler au milieu de ce genre de jeux. Grade: A

Sarah Lacina (Game Changers-2017) est assis et observe. Nous pouvons seulement supposer qu’elle garde ses options ouvertes avec Tony, qui est incroyablement intelligent, tout en maintenant son lien croissant avec les femmes au-dessus d’elle sur cette liste. Elle est très bien placée pour frapper et a les chiffres pour le faire pour se propulser en avant dans le match. Catégorie B

Jeremy Collins (Second Chances-2015) est un peu trop visible parfois, mais il joue toujours le meilleur jeu possible pour la menace la plus grande et la plus présente encore sur cette plage. Sa victoire en immunité ce soir ne fait que le rendre encore plus dangereux, et pourtant il construit de solides alliances avec plusieurs groupes et fait preuve de la flexibilité nécessaire pour s’adapter. Il pourrait surprendre tout le monde en défiant les probabilités et en allant très loin dans ce match, malgré les dangers évidents de le laisser faire. Catégorie B-

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) vient de faire la chose la plus importante de toute sa saison. Il a survécu à son premier conseil tribal après être revenu dans le jeu, et il n’a son nom sur personne. Il joue un jeu beaucoup plus humble, mais remue également le pot pour créer des divisions entre les joueurs les plus brillants et les plus subtils, jetant un bouclier de viande devant lui. Il est très bon dans ce jeu et ils le laissent commencer à jouer. Qualité: C +

Tony Vlachos (Cagayan-2014) est dans une position précaire et reste son pire ennemi. En ce moment, cependant, il est quelque peu aligné sur les grandes cibles, mais ont-elles un vrai pouvoir? Cela dépend de la façon dont ils naviguent ces prochaines semaines et des conseils qu’ils prennent de Tyson et Jeremy. S’ils peuvent rester forts, l’alliance secrète de Tony avec Sarah pourrait vraiment l’aider. Qualité: C

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) se retrouve maintenant dans une position intéressante après être tombé du mauvais côté des votes. Cela dépend vraiment de la façon dont elle réagit à cet aveugle et de la réaction du reste de la tribu. Elle est désormais agent libre et numéro gratuit. Elle a également toujours été un membre de l’alliance réticent avec Wendell et Nick, donc si elle est intelligente sur la façon dont elle raconte son histoire, elle pourrait glisser directement au milieu invisible de ce jeu. Qualité: C-

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) joue encore plus comme un bœuf qu’un stratège social. Tyson est rapidement entré dans son esprit et l’a fait virer. Ben frotte les gens dans le mauvais sens et s’ils commencent à regarder les grandes menaces physiques, il pourrait bien être un premier facile à sortir. Qualité: C-

Denise Stapley (Philippines-2012) peut détester cette fusion plus que quiconque. Elle a du pain sur la planche au cours des deux prochains tribaux pour déplacer la cible de son dos. Surnommé le Queenslayer l’a eu sur une voie rapide vers le bord. Gagner l’immunité l’a probablement sauvée cette semaine, mais cela a également augmenté la taille de sa menace. Elle doit travailler très dur pour voir la position précaire dans laquelle elle se trouve et utiliser sa magie sociale pour inverser le script ou elle va avoir des ennuis dès qu’elle sera vulnérable Qualité: C-

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) était du mauvais côté des votes et semble être une cible facile pour les gens en tant que joueur qui est juste toujours partout et dans les oreilles de tout le monde. Alors que de nouvelles alliances se solidifient, Nick va avoir du mal à atterrir après, et il devra le faire s’il veut durer beaucoup plus longtemps. En plus de cela, presque gagner l’immunité ne leur donne qu’une autre raison de le cibler. Qualité: D +

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) a pataugé vers le bas de ce jeu depuis qu’il s’est fait prendre en train de jouer tous les côtés et de travailler avec le jury avant même qu’il y en ait un. C’est un penseur excessif et il élabore trop de stratégies et personne ne lui fait confiance dans ce jeu. La bonne nouvelle est qu’il semble le savoir car il est très vif et attentif. La mauvaise nouvelle est qu’il lui faudrait un miracle pour changer cette perception en ce moment, il doit donc trouver un autre moyen de naviguer dans ce jeu. Qualité: D

Wendell Holland (Ghost Island-2018) a pris toute cette arrogance dès la porte. Il n’était une menace évidente pour personne en ce moment, mais était certainement l’un des joueurs les plus visibles de ces joueurs moins flashy. Il était également la figure centrale d’une alliance de trois personnes avec Nick et Michele, alors pourquoi ne pas simplement décoller la tête. Décidez ensuite quoi faire avec les deux autres. Et il ne semble pas que Wendell savait que cela allait arriver. Qualité: F

Après le défi de cette semaine, il semble que tout le monde sur le bord de l’extinction soit de retour à zéro jetons de feu, réinitialisant toutes leurs notes à un gros et gros F. Nous avons envisagé de donner à Rob un D- pour être aussi proche, mais cette proche n’a pas le remettre dans le jeu, alors qu’est-ce que cela signifie vraiment?

ISLAND CHATTER

“J’essaie de trouver de l’humour dans tout mais ce n’est pas toujours parce que c’est drôle. C’est peut-être un masque ou un mur.” –Tyson

“Renoncer à la poursuite d’un prix en espèces pour votre famille est peut-être encore plus important que de le faire pour un prix en argent. Et c’est la lutte que je dois.” –Tyson

“C’est le pire endroit où je sois jamais allé. C’est terrible. Et je dois savoir que tous ces gens ont envoyé [Amber] là d’abord, peut-être à cause de moi. Ça pique. Nous n’avons jamais décollé, aucun de nous. Regardez tout le monde ici. Ce sont tous les joueurs de la vieille école. Mais aucun de nous ici n’est démissionnaire. Nous allons tous nous battre pour y revenir. “–Rob (parle de Edge of Extinction)

“Est-il bon dans ce domaine?” –Kim (regardant Rob sur la dernière étape de la compétition)

“Il est bon en tout.” –Ben

“Maintenant, nous savons pourquoi Sandra est rentrée chez elle. Elle ne faisait pas ça.” – Tony (regarder le défi du retour)

“L’histoire de Denise donnait l’impression que nous étions tous dans un bar et elle nous racontait de vieilles histoires de guerre. Cela la rendait vraiment belle, mais je dois imaginer que tout le monde à la table pensait:” Hmm, une personne ici a un CV. ” Bon à savoir.” –Sophie (après que Denise raconte comment elle a sorti Sandra)

“J’ai joué trois fois avant que la plupart de ces personnes ne mettent leurs couches” Survivor “.” –Tyson (regardant sa tribu de la nouvelle école)

“Si j’étais ces gens, je me débarrasserais de moi le premier jour à chaque fois que je jouerais à” Survivor “. Parce que si tu me laisses puiser mes racines dans toutes les fissures, je vais construire une maison. ” –Tyson

“Je veux exclure les gens qui jouent un match gagnant en ce moment” –Wendell (menacé par le curriculum vitae de Queenslayer Denise)

“Je serais l’ondulation, et je suis lisse.” –Denise (cool de cibler son alliance du jour 1, Adam)

“C’est moi ou toi ce soir. Je le sais. Mais toi?” –Adam (remettant en question la conscience de Wendell alors qu’il vote pour lui)

