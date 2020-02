Survivor: Winners at War Premiere Recap Season 40, Episode 1: Generations at War

Pour sa 40e saison, “Survivor: Winners at War” a réuni 21 millions de dollars de prix en invitant 20 anciens gagnants à revenir et à concourir pour un prix doublé de 2 millions de dollars.

Cela signifie que Sandra Diaz-Twine deviendra la première gagnante à trois reprises, ou que quelqu’un la rejoindra en tant que l’une des deux seules gagnantes à deux reprises dans l’histoire du spectacle (et que la personne reçoit un astérisque à côté de son nom pour être dans une saison tous gagnants).

C’est comme l’ultime édition “All-Star” de “Survivor”, remplie de légendes de l’époque de “Survivor”, y compris à l’époque où c’était l’une des plus grandes émissions de télévision. Ne vous méprenez pas, “Survivor” est toujours un énorme succès pour CBS, mais tout le monde connaît les noms de Boston Rob, Parvati, Sandra, Ethan.

Ce sont les joueurs qui ont écrit le livre de règles sur la façon de jouer à ce jeu pour le voir continuer à évoluer en un monstre d’un jeu qu’ils avaient visiblement du mal à suivre. L’un des plus grands changements dans le jeu est la rapidité avec laquelle cela se produit maintenant, et cela était évident depuis le début lorsque les nouveaux joueurs ont commencé à élaborer des stratégies presque à partir du saut.

Mais nous ne pouvons absolument pas exclure les joueurs de la vieille école, qui ont un statut légendaire travaillant pour eux, ainsi qu’un style de jeu social que les nouveaux arrivants n’ont jamais vu auparavant. C’est vraiment le jeu de n’importe qui, comme l’ont prouvé les deux joueurs qui sont devenus les deux premiers millionnaires votés hors du jeu et envoyés au bord de l’extinction.

Bien sûr, “Survivor” va ramener une touche qui garde ces gagnants une partie de ce jeu aussi longtemps que possible. Si cela fonctionne de manière similaire à la façon dont Edge a travaillé la dernière fois, il y a une chance que l’ensemble de la distribution puisse être là la dernière nuit, soit en tant que membre du jury ou en tant que membre des trois finalistes qui se disputent les 2 millions de dollars.

ANNEAU SAISIR ET TOSS

Il s’agissait de bagues dans les deux premiers défis de la saison, que les tribus ont partagés entre eux. Et il y avait des superstars qui se sont montrées très actives pour chacun de ces défis. Et, ce n’est peut-être pas surprenant, que ces superstars étaient principalement parmi les joueurs des écoles plus anciennes où l’équipe était plus importante au début.

Yul et Kim ont dominé le premier défi, qui est le classique où des équipes de deux s’affrontent pour faire glisser un anneau (et tout le monde) vers un mât de drapeau dans les bas-fonds.

Alors que la tribu Dakal a remporté ce premier défi d’immunité, il est notable que le seul point que Sele a obtenu était de Boston Rob, qui a prouvé qu’il avait toujours tout ce qui faisait de lui probablement l’homme le plus effrayant à avoir jamais joué au jeu.

Dans le deuxième défi Immunité en autant de jours, Rob s’est de nouveau révélé essentiel pour son équipe, lançant littéralement ses coéquipiers sur un rôle de baril dans l’eau. C’était suffisant pour les amener à distance de combat de Dakal, qui avait une avance massive pour la perdre quand Jeremy a fumé Wendell dans la partie de lancer d’anneau.

CARTES DE RAPPORT DU JOUEUR

Yul Kwon (île Cook-2006) qui aurait pensé qu’un des joueurs les plus âgés de l’école viendrait ici et commencerait à jouer le plus fort. Sophie pourrait voir Yul comme un “bouclier nerd” devant elle, mais il montre sa maîtrise de la perception du jeu, des changements, des alliances. Il peut s’avérer être un meilleur joueur que la dernière fois. Et le mec travaille dur dès le départ, créant des alliances solides et pensant loin devant tout le monde jusqu’à présent. Qualité: A +

Wendell Holland (Ghost Island-2018) est l’un des nouveaux gagnants, et il joue déjà des balles contre le mur. Cela dit, il a solidifié une première alliance inattendue avec Yul, Nick et Sophie. Connu pour sa loyauté envers ceux avec qui il travaille, Wendell est en bonne position pour plonger dans ce jeu en ce moment car il n’est pas considéré comme une menace aussi importante que les légendes qui l’entourent. Grade: A

Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) ne devrait pas faire aussi bien qu’elle le fait dans ce jeu, mais il semble presque que les nouveaux joueurs ont oublié à quel point les joueurs de la vieille école peuvent être dangereux. Parvati avait l’un des meilleurs jeux sociaux de tous les temps, et elle peut être une bête de défi. Solidifier une alliance de la vieille école avec Rob, Ethan et Danni pourrait simplement l’aider à naviguer profondément dans ce jeu; et en particulier si elle et Rob sont sérieux au sujet de leur couple stratégique. Grade: A

Sarah Lacina (Game Changers-2017) est dans une très bonne position car personne ne la considère vraiment comme la menace que nous savons qu’elle peut être. Elle a également une bonne relation avec Sandra (un énorme bouclier de viande) et est dans une alliance provisoire provisoire avec Yul et les parias, plus sa relation préexistante avec Tony. Ce sont toutes des cibles perçues plus grandes qu’elle, donc elle est jolie pour l’instant. Grade: A

Rob Mariano (Redemption Island-2011) aurait dû être le premier sorti, mais il a tiré sa routine de parrain bizarrement efficace sur Ben et a fait en sorte que le gars répande tout sur l’intrigue pour le faire sortir. Bien qu’il soit étonnant de le voir jouer, ces gagnants voient ce qu’il fait. Même Ben a vu pour quoi il était tombé, alors Rob va devoir jouer dur chaque minute de chaque jour pour garder la cible hors de son dos. Mais il en est totalement capable et bien aligné pour l’instant. Catégorie: A-

Ethan Zohn (Afrida-2001) fait de son mieux pour suivre ce nouveau style de jeu après près de deux décennies d’absence, et il fait un travail assez admirable. Il est admiré par tout le monde, mais ne voit pas non plus comme une menace énorme. Il était un moteur dans ce deuxième défi pour son équipe et son alliance de la vieille école se trouve dans une assez bonne position pour le moment. Qualité: B +

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) pose très bas et calme, même si elle a solidifié une alliance précoce avec Yul, Nick et Wendell. Elle est susceptible d’être négligée pendant un certain temps et si cette alliance tient, elle pourrait se retrouver à glisser dans la fusion, ou au moins au milieu du jeu. Qualité: B +

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) s’est en fait trouvé dans une assez bonne position, ayant une alliance précoce avec les parias de la tribu Dakal (ceux sans relations préexistantes). Yul, Wendell et Sophie sont quatre serrés en ce moment, avec Sandra et Sarah disposées à travailler à leurs côtés pour contrôler le début du match, et Nick est intelligemment en train de faire bas dans cette alliance. Qualité: B +

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) peut être le joueur le plus négligé du jeu en ce moment, et c’est comme ça que sa saison s’est déroulée. Mais bien que personne ne soit menacé par elle pour le moment, ils sont prêts à lui parler en tant que numéro et vote, ce qui est en fait un très bon endroit pour être au début. Restez à l’écart du radar et restez bas. C’est justement sa spécialité. Catégorie B

Sandra Diaz-Twine (Pearl Islands-2003 & Heroes vs. Villains-2010) est toujours choquant dans ce jeu et en fait dans une position assez respectable pour le moment. Elle va avoir du mal en milieu de partie car tout le monde connaît son style de jeu (et qu’elle a déjà gagné deux fois), mais elle est l’endroit idéal pour faire ce qu’elle fait, si ces gens tombent pour elle. Elle a déjà déplacé la cible immédiate hors d’elle. Catégorie B

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) a fait un mouvement de recrue en se perdant avec Denise le premier jour. Il semblait qu’ils formaient une alliance (ils l’étaient) et ont immédiatement peint une cible précoce facile sur eux. Après avoir survécu à ce premier vote, ils pourraient peut-être se débarrasser de cela et passer à autre chose. Et pourtant, il a réussi à déplacer la cible hors de leur dos et à l’alliance de Natalie et Jeremy, qui avaient joué ensemble, prouvant que ses compétences de manipulation et de cerveau sont toujours vives. Catégorie B-

Danni Boatwright (Guatemala-2005) a immédiatement sauté au lit avec Rob, Parvati et Ethan en tant que joueurs de la vieille école qui sont prêts à montrer aux nouveaux enfants comment c’est fait. Et ils prouvent qu’ils sont prêts à jouer à ce nouveau style de jeu, même si c’est écrasant et déroutant depuis le premier jour. Elle s’est bien positionnée pour l’instant stratégiquement. Catégorie B-

Jeremy Collins (Second Chances-2015) a le dos contre le mur, ou du moins c’est comme ça. Il se peut que la première expulsion de sa tribu se révèle être la meilleure chose qui puisse lui arriver. Le temps nous le dira. Il est un atout physique incroyable et un joueur furtif, donc il devrait être en sécurité pendant ces premiers tours car ces tribus remplies de cibles veulent toutes deux gagner. Mais il a besoin de rallier des alliés. Qualité: C

Denise Stapley (Philippines-2012) a fait la chose la plus importante qu’elle pouvait dans les circonstances; elle a survécu à sa première tribu après cette erreur de recrue de se perdre avec Adam. En dehors de cela, cependant, elle n’a vraiment participé à aucun des pourparlers d’alliance. Son alliance avec Adam, cependant, si elle reste à la baisse, pourrait s’avérer cruciale plus tard. Le fait qu’elle soit oubliée pourrait être la meilleure chose pour son jeu. Qualité: C

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) est dans une position précaire en raison de la perception d’une “alliance de poker” qui n’existe pas. Mais le fait que sa tribu l’ait laissé intact, peut-être le rendra-t-il officiel. Quoi qu’il en soit, il fait déjà son offensive de charme, qui fonctionne et peint une cible plus grande sur son dos. Il pourrait avoir des ennuis tôt. Tout le monde pourrait avoir des ennuis s’il dure trop longtemps. Qualité: C

Tony Vlachos (Cagayan-2014) travaille de son mieux pour éliminer son personnage plus grand que nature des saisons précédentes, mais il semble probable qu’il sera toujours une cible facile au début de ce match. Personne ne va lui faire confiance, peu importe ses efforts. Il élabore des stratégies intelligemment, cherchant à garder des cibles plus grandes que lui dans le jeu. Il est révélateur qu’il a échoué dans ce droit dès la sortie de la porte. Qualité: C-

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) s’est rapidement retrouvée dans une mauvaise situation sans aucune faute de sa part, mais elle n’a pas vraiment commencé à se battre pour sortir de cette perception d’une “alliance de poker” jusqu’au Conseil tribal. En ce moment, elle a une cible sur le dos, et même si elle a survécu, c’est une alliance perçue à trois personnes qui pourrait causer des problèmes au début du jeu si elle ne commence pas à travailler sur les relations. Qualité: D

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) joue dur, et pourtant il est tombé tôt dans l’offensive de charme de Rob. Il doit ranger son chapeau de fanboy et mettre son chapeau de “survivant” s’il veut gagner ce match, mais nous savons de quel genre de descentes il est capable, dos au mur. Et il pense certainement intelligemment en ciblant Rob dès le début. Mais il doit être plus intelligent à ce sujet. Qualité: D-

Natalie Anderson (San Juan del Sur-2014) a été victime de la malédiction du premier vote, qui est généralement basée sur presque rien. Dans ce cas, c’était le fait qu’elle et Jeremy ont joué ensemble dans leur saison, alors Adam semble avoir orchestré la cible qui leur était posée, pour l’enlever à lui et à Denise, et cela a fonctionné. Edge of Extinction garde ses espoirs en vie, mais très sombres. Qualité: F

Amber Mariano (All-Stars-2004) a été une énorme surprise et déception dans ce match. Elle ne semblait tout simplement pas capable de s’adapter au nouveau style de jeu. Et avec son mari également dans le jeu, elle était instantanément l’une des plus grandes cibles du marché. Elle a dit qu’elle étudiait le livre de jeu de Rob, mais clairement pas assez dur. Qualité: F

ISLAND CHATTER

“J’ai passé 36 jours avec Boston Rob sur” Island of the Idols “et Boston Rob ne m’a jamais dit qu’il jouait à nouveau. Et donc, je me sens vraiment trahi.” –Sandra

“Ça doit être le plus grand sentiment de votre vie. Je suis parmi les grands en ce moment. Je vois des légendes, beaucoup de légendes, 19 légendes ici. Ça fait du bien, mec. C’est le meilleur sentiment.” –Wendell (starstruck)

“Je me sens comme un dinosaure qui a été bombardé dans le futur. Le monde a changé, les gens ont changé, ‘Survivor’ a changé, et je pense que je vais devoir changer.” –Yul (et le garçon l’a fait)

“Ne m’appelle pas reine, ça me mettra une cible dans le dos.” – Sandra (à Wendell)

“Ils veulent tous ce que j’ai déjà, qui est ma couronne.” – Sandra (la reine)

“Nous avons joué sans idoles, sans immunités cachées, aucune chance de revenir dans le match.” –Ethan (essayant de s’adapter)

“Je voudrais ne pas aller à chaque conseil tribal.” – Denise (après avoir perdu son immunité – elle est allée à chaque tribal de sa saison)

“Denise et Adam, ils s’en vont. Vraiment des mouvements de recrue. Pour les gagnants, c’est inouï.” –Jeremy

“Voyez ce qui se passe quand vous devez garder un profil bas, comme moi. Je ne peux aller nulle part.” – Tony (veut tellement aller à la chasse aux idoles)

«Alors, tu veux travailler ensemble cette saison? –Rob

“Ce serait un changement, non?” –Parvati

“Je ne pense pas que nous devrions laisser les gens de la nouvelle école dicter comment ça va se passer.” – Rob (à Parvati)

“Il a fait construire une statue de lui sur une île. L’un de nous a-t-il une statue? ‘ –Ben (à propos de Rob)

“Voir ça maintenant, sans que tu me le dises, me donne un peu l’impression que je ne peux pas te faire confiance.” –Rob (travaillant sa magie)

“J’étais frappé par les étoiles et je lui ai juste tout dit. Je n’aurais pas dû faire ça.” –Ben

“Tu veux savoir à quel point c’est stupide? Toi et moi sommes probablement les deux plus grandes cibles et je ne me sens pas trop inquiet, comme quoi de mal quoi?” –Rob

“Je sais, moi non plus. C’est fou.” –Parvati

“Denise et moi nous sommes rencontrées hier et c’est la relation qui vous inquiète?” –Adam (au conseil tribal)

“Gagner le défi, c’est un grand moment. Mais à l’arrière de ma tête, je suis inquiet d’avoir ma femme dans l’autre tribu. Amber a une énorme cible sur elle à cause de moi.” –Rob (vérité)

“Je n’ai nulle part où aller, mais dans leur étreinte chaleureuse, poky et toxique.” –Tyson (se coucher avec Nick et Yul)

“Il y a tellement de relations étroites qui sont tellement plus étroites que” l’alliance des joueurs de poker “qui s’est réunie pendant trois heures.” – Kim (au conseil tribal)

“Quand 2 millions de dollars sont en jeu, je pense que mes amis ou non, nous sommes prêts à tout.” –Ambre (et pourtant, elle n’en a pas fait assez)

