Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 10: Visite Epic Loved Ones, Epic Blindside

Jeff Probst ne plaisantait pas au début de la saison quand il a dit que “Survivor: Winners at War” peut être la meilleure saison de “Survivor” que nous ayons jamais vue.

Il y a encore neuf personnes dans le jeu après l’épisode de ce soir et nous voyons tous un gameplay, une stratégie, une complexité et une folie incroyables. Célibataire. La semaine!

Cette semaine en particulier, cependant, c’était particulièrement choquant parce que la première chose que Jeff a faite a été de donner un cadeau énorme à tout le monde. Et nous voulons dire tout le monde! Avec plus de personnes dans le jeu, Jeff a invité tout le monde à ce qu’ils pensaient être un défi de récompense, mais c’était plutôt la visite de leurs proches. Et même c’était exagéré.

Vous obtenez un être cher

Ces gagnants ne se limitaient pas à un seul aimé. Non, des familles entières ont été sorties, y compris quelques aluns «survivants» comme l’épouse de Jeremy Val, le mari de Parvati John et l’épouse de Tyson Rachel. Mais la vraie surprise est venue quand tous ces proches ont emmené leurs enfants avec eux, y compris certains assez petits pour ne pas encore marcher.

Cela a pris une heure généralement émouvante et l’a fait passer au niveau suivant, et nous vous promettons qu’il n’y avait pas un œil sec sur cette île, dans cette maison et probablement dans toute autre maison qui était à l’écoute de l’aliment de base CBS. Mais Jeff n’y avait même pas fini.

Après les avoir taquinés sur l’implication des familles dans le défi, il a révélé qu’il n’y avait aucun défi du tout. Au lieu de cela, chaque membre de la famille retournait au camp pour passer l’après-midi avec ses proches et profiter de l’expérience “Survivor”. Mais Jeff n’y avait même pas fini.

Soudain, un bateau s’est arrêté à Edge of Extinction et Natalie a immédiatement reconnu sa sœur jumelle Nadiya. C’est vrai, même les joueurs éliminés sur Edge ont eu la visite de leurs proches. C’était clairement une sorte de lettre d’amour de Jeff et des producteurs de “Survivor” à ces gagnants millionnaires d’élite pour avoir aidé l’émission à rester un succès d’audience et les avoir aidés à gagner beaucoup d’argent.

En fait, en tant que seule personne à avoir quitté le jeu, Sandra était la seule à avoir raté la visite de ses proches. Ou l’a-t-elle fait?

Pour Tyson et Tony, cependant, c’était leur première chance d’avoir leurs femmes et leurs familles pour la visite de leurs proches. Et pour Tony, ce n’était que le premier.

Lent et stable remporte le collier

Dans un défi “Survivor” classique, Ben devait s’assurer que son “U” était à l’endroit car ils devaient épeler le mot “IMMUNITY” avec des blocs empilables sur une plate-forme bancale. Celui-ci nécessite un mouvement régulier, prudent et patient. Remarquablement, cependant, il y avait un leader tout au long de la compétition.

Jeremy a réduit l’écart deux fois, mais a réussi à laisser tomber tous ses blocs. Kim la faisait bouger, mais elle a laissé tomber ses blocs et a dû recommencer. Tyson et Nick en sont tombés mais ensuite Ben a eu une poussée, ce qui a fait le coude à coude jusqu’à la fin. Mais ensuite Ben a chuté, laissant Tony – le dernier gars auquel vous pensez jamais lent et stable – à conclure l’accord.

Encore plus remarquable pour lui, compte tenu de son pedigree “Survivor” et du fait qu’il a remporté ce match, c’est le fait qu’il s’agissait de sa toute première victoire en immunité individuelle. C’est excitant de penser que même dans votre troisième, quatrième, aussi souvent que cela puisse se passer, vous pouvez toujours avoir de grands moments comme ça.

Les lignes de bataille sont tracées

À partir de ce moment-là, bien qu’il fût temps de jouer et qu’il semblait en fait que ce groupe de dix avait inexplicablement tracé une ligne dans le sable. Mais alors même cela a été jeté pour une boucle lorsque Jeremy a décidé brusquement au Conseil tribal qu’il était trop nerveux et devait jouer son avantage “Safety-Without-Power”.

Juste comme ça, il a quitté le conseil tribal et avec lui est allé voter. Et puis … alors … Sarah a jeté une autre ride dans les plans de tout le monde après que Kim ait mis de côté un groupe de cinq pour simplement décider qui ils voteraient maintenant que les chiffres étaient effectivement de 5-4. Sauf, n’est-ce pas?

Après ce pow-wow qui était censé déterminer qui est rentré définitivement, Sarah a jeté une clé dans les travaux en utilisant son “Steal-A-Vote” pour retirer le vote de Denise. Cela aurait dû donner à son alliance de quatre le nouvel avantage de 5-4, mais après la révélation des votes, nous sommes plus que confus quant à ce qui s’est passé.

Kim pensait clairement qu’elle avait une idée de ce que l’autre côté ferait, jouant avec confiance son idole d’immunité pour Denise. Mais Denise n’a obtenu que deux voix, une de Sophie et une seule de Sarah. Elle a jeté son autre à Tyson.

Sophie a obtenu des votes de Kim et Tyson, mais tout le monde a voté Tyson, ce qui donne l’impression qu’il obtenait des votes des deux côtés de cette ligne de bataille? Alors, quel était le plan ce soir, et quand est-il passé à Tyson? Et alors que Jeff pensait qu’il y avait une nette division 5-5 que Jeremy avait gâché, il ne semble pas que ce soit aussi clair du tout.

Nous ne savons même pas pourquoi Tyson a été ciblé, car il semblait vraiment qu’il avait perdu son héritage de la vieille école. De toute évidence non, bien qu’il semble qu’il était un remplaçant de dernière minute lorsque Jeremy s’est éliminé comme cible probable.

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Nous essayons toujours de traiter les votes et exactement ce qui se passait dans ce conseil tribal chaotique, de sorte que ces classements pourraient changer radicalement la semaine prochaine. Mais c’est ce que notre instinct nous dit que nous pensons qu’il se passe en ce moment. Notre meilleur score cette semaine est un A à contrecœur, simplement parce que tout était tellement désordonné.

Sarah Lacina (Game Changers-2017) monte au sommet principalement parce que les femmes au-dessus d’elle ont vacillé après avoir volé le vote de Denise, paralysant leur structure d’alliance de pouvoir 5-4 au Conseil tribal. C’était un coup habilement joué qui prouve qu’elle a son pouls sur les mouvements du jeu. Elle connaît également la véritable menace de gagner cela (la femme à cet endroit de notre classement la semaine dernière) car elle voit au-delà de ces grandes menaces visibles dont Tony parle toujours. Catégorie: A-

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) a été notre favori pour gagner cette saison depuis un certain temps, et elle a encore une fois prouvé pourquoi cette semaine. Elle est avisée, intelligente et sait exactement quelle est la bonne décision au bon moment. S’il n’y avait pas d’avantages surprenants, elle s’en irait avec ce jeu. En l’état, elle s’ajuste toujours magnifiquement, bien qu’elle devienne rapidement une cible encore plus grande. Qualité: B +

Denise Stapley (Philippines-2012) Queenslayer a toujours son curriculum vitae, mais elle fait un excellent travail pour se sortir des ennuis encore et encore. Avoir Kim à ses côtés – jouer une idole pour elle – est énorme pour elle en ce moment. C’est la plus grande cible, elle a donc besoin d’un allié. Cela pourrait aider Kim à gagner, mais cela pourrait aussi mettre Denise à portée de combat de la fin (et si elle y arrive, ce pourrait être la sienne). Catégorie B

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) nous surprend vraiment dans la façon dont Tony l’a fait, se calmer et devenir un favori sentimental. Ses ébats exagérés semblent être principalement derrière lui car il est vraiment concentré sur le jeu. Il montre même un bon aperçu de l’endroit où le jeu se joue et établit de solides alliances stratégiques. Cela devrait suffire pour l’instant. Qualité: C +

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) joue au jeu de Kim, ce qui fait d’elle une énorme menace pour Kim. Elle est également alignée avec Sarah, qui lui a également mis une énorme cible dans le dos. En d’autres termes, elle est très visible dans le jeu en ce moment. Cela va vraiment dépendre de l’endroit où les alliances de pouvoir atterriront après ce conseil tribal fou pour déterminer son avenir et comment elle s’ajustera. Qualité: C +

Tony Vlachos (Cagayan-2014) est toujours une panne maniaque de faire exploser son propre jeu. Son erreur cette semaine était de ne pas mieux gérer Sarah dans leur alliance. Il a besoin de l’écouter et de l’écouter. Il l’a dos et il joue un jeu loyal (il semble) avec elle, mais s’il l’énerve, rien de tout cela n’aura d’importance. Et, comme toujours, s’il s’éloigne de l’extrémité profonde, il coulera. Qualité: C +

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) semble avoir pris un énorme siège arrière pour vraiment jouer ou avoir un quelconque impact dans le jeu. C’est un peu pourquoi elle est un gagnant si controversé et peu sûr de sa place. Nous avons vu des éclats de brillance “Survivor” d’elle, mais en ce moment elle joue à un jeu de flotteur classique. Elle doit l’intensifier ou elle ne convaincra jamais un jury de gagnants de la récompenser une deuxième fois. Qualité: C

Jeremy Collins (Second Chances-2015) pourrait rebondir tout de suite, mais il a laissé tout le monde se démener quand il a quitté le Conseil tribal pour sauver sa propre peau. Maintenant, c’était absolument la bonne décision, car nous sommes presque sûrs qu’il était la cible cette nuit-là d’au moins une éventualité. Il est capable de contrôler les dégâts, mais la façon dont il naviguera dans le prochain épisode déterminera s’il peut remonter vers le haut ou s’il se dirige vers l’Edge. Qualité: C

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) semble avoir disparu dans l’arrière-plan, ce qui est une très bonne chose pour lui, car ses alliés les plus proches viennent juste d’être éliminés du jeu. Agent libre, il fait preuve de souplesse. Mais il n’a encore fermement atterri avec personne, et avec tout ce qui est à nouveau en mouvement, son prochain mouvement sera critique. Sinon, c’est un vote facile à envoyer après Yul et Wendell. Qualité: C-

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) est victime de sa propre grandeur à ce match. Il semble également être victime d’un autre Conseil tribal extraordinaire qui a laissé tout le monde se démener pour savoir quoi faire. Indépendamment de l’idole d’immunité de Kim, il rentrait chez lui. Ce n’est pas aussi mauvais que Cirie rentrant chez lui sans aucun vote (il fallait être là!), Mais ça doit encore piquer … encore! Qualité: F

Quant au reste de Edge of Extinction, ils ont eu assez de câlins et aiment les partager avec Jeff Probst après le Conseil tribal pour leur avoir rendu visite à leurs proches. Au-delà de cela, ils n’ont pas vraiment fait grand-chose, il n’y a donc aucun changement dans leurs scores.

ISLAND CHATTER

“Elle dit qu’elle est fière de moi et ça me rend fière de moi, parce que parfois j’en perds la trace.” –Michele (voyant sa sœur Kim)

“C’est la raison pour laquelle je n’ai presque pas joué et c’est la raison pour laquelle je joue.” –Jeremy (entouré de sa famille)

“Il n’y avait pas de torsion. Personne n’a dû rivaliser pour leurs proches. Personne n’a dû rivaliser pour leurs enfants. Je pense que c’est notre récompense pour avoir tant donné à ce jeu que nous aimons.” – Ben (avec des proches au camp)

“J’espère que c’est quelque chose de bien et pas quelque chose de mauvais.” – Rob (à Ethan quand un bateau arrive sur Edge)

“C’est quelque chose de mauvais. Ce n’est jamais bon. C’est le bord de l’extinction.” –Ethan

“Oh mon Dieu, ce sont nos familles! Qu’est-ce que c’est que ça?!” –Natalie

“Je ne peux pas le croire. Wow! J’ai gagné un jeu de patience.” – Tony (après la victoire de l’immunité)

“Lent et stable n’est pas ce dont je suis fait. Je suis fait de rapide et bâclé.” – Tony

“Je veux voter Kim. Kim va gagner ce match si nous ne la rejetons pas. Mais parler à Tony en ce moment, c’est comme prendre un rocher.” –Sarah (nous vous entendons, fille, elle est assise au sommet de notre tableau des leaders)

“Je ne pense pas avoir d’amis ici. Tu n’as pas d’amis ici. Tu n’as pas d’amis ici. Ils veulent que nous partions. J’en ai fini avec ça. Je veux jouer avec toi les gars aussi dur que possible jusqu’à la fin. ” – Kim (à Tyson et Jeremy)

“Je suis prêt à aller à l’Edge en essayant de bouger.” –Kim

“Eh bien, tu n’y vas pas parce que tu as une Idole.” –Denise

“Pas si je le joue pour quelqu’un d’autre. Je ne le joue pas pour moi si je n’obtiens pas de votes.” –Kim

“Des coups de feu ont été tirés sur mon partenaire. Donc, une fois que j’entends cela, c’est fini.” – Tony (disant à Sarah pourquoi le vote est Jeremy)

“Je pensais que ‘Second Chance’ était fou, mais c’est de la folie.” –Jeremy

“Ce n’est pas un annuleur de collier d’immunité, c’est l’homme?” – Tony (après que Jeremy ait joué son avantage)

“Qu’est-ce qui se passe maintenant?” – Ben (après le départ de Jeremy)

“Hé les gars, pourquoi ne nous décidons-nous pas tous les cinq?” –Sophie (à Denise, Nick, Kim et Tyson)

“C’était son équipe juste là. Il a quitté son équipe.” –Wendell (remarquant Ben, Tony, Sarah et Michele)

“Dang, j’ai presque fait ça.” – Kim (après avoir mal joué son idole d’immunité pour Denise)

