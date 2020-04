Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 11: Un joueur retourne le jeu à l’envers

Encore une fois, nous avons été témoins de la puissance d’un joueur dans une heure époustouflante de “Survivor: Winners at War.” Ce sont des joueurs d’élite, tous. Chacun d’eux a gagné sa place parmi les meilleurs et ils continuent de le prouver.

Tout comme Denise a pris les rênes du jeu la semaine où elle a remporté son titre de Queenslayer en remportant la seule double gagnante du jeu, Sandra Diaz-Twine, un autre joueur a absolument pris le contrôle du jeu cette semaine. Et c’était peut-être le joueur le plus improbable de tous.

Ce qui est également remarquable, c’est qu’après un chaos pur et total au Conseil tribal de la semaine dernière, cette semaine a vu les neuf naufragés restants calmes et rassemblés, chacun se sentant confiant et en sécurité dans son plan. Et pourtant, il n’y avait qu’une seule personne dont le plan s’est concrétisé, et cela a donné lieu à un autre aveugle épique.

Vous parlez de reprendre la construction, Denise ferait mieux de se mettre au travail si elle veut suivre. Dans le même temps, la cible devient de plus en plus grande et avec autant de personnes restant dans le jeu, il peut être dangereux de peindre une cible aussi grande. En comparaison, tout le monde semble avoir oublié le génie du mouvement de Denise.

BRÛLÉ PAR DES JETONS DE FEU

Cette semaine a également vu une torsion dans les jetons d’incendie du jeu, avec le nouveau pouvoir d’extorsion entrant en jeu. Tout à coup, il y a un danger pour ceux-ci de faire partie du jeu. Lorsque Natalie a découvert un indice sur un avantage sur le bord de l’extinction, c’est Parvati qui l’a aidée à découvrir un avantage d’extorsion ridiculement puissant.

En jouant depuis Edge, cela leur a permis de retirer à n’importe quel joueur la possibilité de jouer au prochain défi d’immunité et de voter au prochain conseil tribal. Pire encore, ils pouvaient demander n’importe quelle quantité de jetons d’incendie qu’ils voulaient. Prédisant qu’il faudrait un joueur imprévisible et chaotique pour embrasser la folie d’une telle chose, Parvati considérait intelligemment Tony.

Ils l’ont ensuite frappé avec un désavantage distinct et lui ont demandé de payer six jetons de feu pour éviter cette punition. Tony n’en avait que trois, alors il devait utiliser tout son charme et travailler des deux côtés pour essayer d’en obtenir trois de plus avant le défi de l’immunité. Heureusement, Tony travaillait déjà dur.

L’HOMME LE PLUS DUR

Après avoir mis bas pendant une grande partie de la saison, le Tony de l’ancien a émergé cette semaine et il a commencé à travailler plus dur que tout autre joueur, et c’était avant de découvrir qu’il devait bousculer pour marquer trois jetons de feu supplémentaires pour éviter la punition d’extorsion .

Après l’élimination de Tyson la semaine dernière, Tony s’est retrouvé dans une alliance de pouvoir avec Sarah, Sophie, Nick et Ben. Jeremy avait été leur cible pour entrer, mais quand il a utilisé son avantage pour quitter le conseil tribal, ils ont dû passer à Tyson. Et donc, ils ont simplement décidé de sortir Jeremy cette fois.

Tony, cependant, a décidé pour presque aucune raison – sauf que c’était probablement juste pour qu’il sache tout ce qui se passait – de jouer au double agent et de convaincre Jeremy qu’il travaillait avec lui. Kim ne l’achetait pas du tout, prouvant une fois de plus qu’elle est la joueuse la plus astucieuse et la plus attentive et peut-être la plus dangereuse là-bas, même lorsqu’elle est au bas des chiffres.

Néanmoins, Tony avait Jeremy pleinement convaincu de sa loyauté au point que Jeremy était prêt à faire tapis. Sans Tyson, Jeremy a besoin de boucliers de viande devant lui, il est donc plus qu’heureux de se ranger du côté de Tony. Mis à part Ben, Tony est la plus grande cible du monde.

Ils ne réalisent même pas quelle cible il est, car il a également intelligemment sauté tôt le matin après le conseil tribal pour aller à la chasse aux idoles, envoyant Nick par erreur intentionnelle dans une zone qu’il avait déjà vérifiée avant de marquer sa première idole de la saison .

L’HOMME LE PLUS DUR, LA PARTIE II

Après avoir marqué des jetons de feu supplémentaires des deux côtés de la tribu grâce à sa double agence (Jeremy, Nick et Ben), Tony a pu participer au défi d’immunité. En fin de compte, cela se résumait à ces trois mêmes grandes menaces physiques équilibrant une statue au bout d’un long poteau.

Mais ensuite Ben a chuté, suivi presque immédiatement par Jeremy et soudain, Tony a remporté son deuxième défi d’immunité consécutive (et le deuxième de sa carrière de «survivant»). Soudain, il se construit un curriculum vitae majeur en tant que bête de défi, ce qui est dangereux à ce stade du jeu.

Mais cela signifiait simplement que le travail n’était pas terminé.

HOMME LE PLUS DUR AU TRAVAIL, PARTIE III

Il y avait un plan en place pour éliminer Jeremy du jeu, mais Tony a soudainement décidé qu’il n’était pas content. Principalement, il était de plus en plus préoccupé par le fait que Sophie se rapprochait un peu trop de sa supposée numéro un du jeu, Sarah. Maintenant, Sarah avait admis dans les confessionnaux qu’elle s’énervait avec Tony, il est donc difficile de dire à quel point elle reste fidèle avec lui.

Nous pensons qu’ils sont toujours un couple solide, mais Tony a décidé qu’il voulait solidifier cela. En même temps, il tournerait le dos à son alliance d’origine, tout en gagnant un niveau de confiance absolument solide avec Jeremy et Michele. Après avoir convaincu Nick de faire un grand pas avec lui, il a embarqué un Jeremy sceptique.

Jeremy n’avait aucune idée que Kim et Denise s’étaient retournés contre lui, mais ils avaient décidé qu’il s’agissait d’un navire en perdition et ils étaient prêts à faire partie d’une alliance plus large afin de sauver leur jeu encore quelques jours. Mais Tony savait que la stratégie était un vote partagé avec deux à Michele (Kim et Sarah) et trois à Jeremy (Ben, Denise et Sophie).

Son contre-plan était assez simple. Lui, Nick, Jeremy et Michele marchent tous là-bas et votent tranquillement pour Sophie. L’alliance du pouvoir est déchirée et c’est une énorme victoire pour Tony, s’il peut la masser juste après.

Il met automatiquement Jeremy et Michele dans sa poche, pendant au moins un petit moment. S’il peut bien travailler avec Sarah, il pourrait peut-être sauver cette relation. Nick semble un peu plus un joker, mais il continue pour l’instant. Les personnes en difficulté à ce stade seraient Kim, Denise et Ben et elles ne sont pas du tout tendues (enfin, Kim et Denise le sont plutôt … Ben est plus un agent libre).

Plus important encore, il a toujours une idole d’immunité cachée dans sa poche que personne ne connaît, donc s’il se voit en difficulté, il peut toujours jouer cela.

Personne n’a joué plus fort cette saison que Tony dans cet épisode. Il a joué dur, mais sa journée la plus difficile reste à venir après cet aveugle. La façon dont il s’en sort peut déterminer combien de temps il reste dans le jeu. Mais c’était magistral à regarder.

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Sarah Lacina (Game Changers-2017) est en fait dans une position de puissance en dépit d’être aveugle simplement parce qu’elle est techniquement en couple serré avec Tony. Cela lui donne un effet de levier et une flexibilité qui sortent de ce côté aveugle pour se sauver, même si cela signifie changer d’alliance dans le jeu. Elle est assez avisée pour faire les bons choix si elle peut garder la tête froide. Catégorie: A-

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) se retrouve soudainement dans une position de puissance aussi. Malgré le vote avec Tony, nous n’avons aucun sentiment qu’il lui est désespérément fidèle. Il est prêt à jouer et à jouer dur, mais il joue également un jeu très flexible, qui est intelligent à ce stade. Tant qu’il glisse sur le côté droit des chiffres, il peut attendre un peu plus longtemps pour faire son propre mouvement. Qualité: B +

Tony Vlachos (Cagayan-2014) joue un jeu très dangereux, mais c’était trop impressionnant cette semaine pour ne pas récompenser. C’est un grand jeu flashy qui vient de peindre une énorme cible sur son dos, mais a également solidifié une certaine fidélité à ses côtés. La façon dont il gérera les retombées des mouvements de cette semaine déterminera ce qui se passera ensuite, mais il a beaucoup impressionné jusqu’à présent cette saison en s’adaptant. Catégorie B

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) a maintenant été aveuglée au conseil tribal deux votes d’affilée, mais aucun d’eux ne lui a coûté son jeu. Elle est toujours la joueuse la plus attentive et quelqu’un que nous pensons toujours est incroyablement dangereux. La seule raison pour laquelle elle se classe aussi haut à ce stade est parce que nous croyons fermement qu’elle peut trouver un moyen de sortir de cet endroit difficile, ou du moins de le glisser. Catégorie B-

Jeremy Collins (Second Chances-2015) a fait un pari en faisant confiance à Tony et ça a payé. Il se retrouve soudainement dans une position plus forte dans le jeu avec un groupe de personnes qui semblent disposées à travailler avec lui. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, mais Jeremy s’est révélé assez capable de rester en vie plus longtemps que prévu. Son dos pourrait être contre le mur le reste de la saison, mais nous ne pouvons toujours pas le compter. Catégorie B-

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) est sur le côté droit des chiffres en ce moment, mais cela fait un moment qu’elle n’a pas fait de gros mouvement. Elle est déjà une cible pour au moins la moitié des habitants de l’île et nous ne voyons pas cela changer de si tôt. Jeremy est aussi un meilleur brouilleur stratégique qu’elle, donc elle va probablement descendre à sa place (elle était la remplaçante cette semaine si Tony n’avait pas tout changé). Qualité: C +

Denise Stapley (Philippines-2012) est soudainement du mauvais côté des chiffres, ou du moins c’est ainsi que cela apparaît en ce moment, et elle est l’une des plus grandes menaces. Son curriculum vitae est déjà empilé et nous ne pensons pas qu’ils ont complètement oublié. En l’absence de cibles plus grandes, nous pensons qu’ils pourraient se souvenir d’elle tout de suite. Qualité: C

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) est la plus grande cible du mauvais côté des chiffres qui vient de faire un grand pas. Maintenant, il semble y avoir un partage un peu égal, mais si Tony peut également convaincre Sarah de retourner, Ben serait en grande difficulté. Il n’a pas de liens vraiment solides, donc nous pensons que même ceux qui viennent de voter avec lui se retourneront contre lui pour se sauver. Qualité: C-

Bord de l’extinction a vu un peu d’action cette semaine, mais cela n’a impliqué que deux personnes. Natalie Anderson (San Juan del Sur-2014) trouvé un indice, puis avec une aide à la distraction de Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008), elle a obtenu l’avantage de l’extorsion. Parvati l’a ensuite aidée à concocter qui cibler et combien demander. Nous ne savons pas qui a obtenu les jetons à ce stade, mais pour leurs efforts, nous avons élevé Natalie à un D + et Parvati à un D.

ISLAND CHATTER

“Pourquoi t’es-tu levé et parti, mec?” – Tony (à Jeremy) “Qu’est-il arrivé?” –Jeremy “Je pensais que nous avions un plan.” – Tony “Tu es sur le point de couper maintenant, parce que devine qui est le mec le plus gros et le plus méchant ici?” – Jeremy (à Ben) “Vous.” –Ben “Je ne pensais vraiment pas que j’allais trouver une idole cette saison à cause de la façon dont je jouais. Mais, dites bonjour à mon petit ami.” – Tony (après avoir trouvé une idole) “Pendant que je suis ici, j’ai commencé ma propre ligne de vêtements.” –Sarah “Je veux vraiment travailler avec Tony. Nous avons eu une très bonne conversation, et il était extrêmement crédible.” –Jeremy (à Michele) «Je pense que Tony essaie de jouer à double agent et de vous faire jouer, moi et Jeremy, en pensant que nous allons avoir quelque chose. Comme, c’est ma meilleure estimation de ce qu’il essaie – pour, par exemple, nous attirer. – Kim (à Denise) “Je pense que nous pourrions vraiment perturber le jeu si nous le donnons à quelqu’un que personne n’attend et que quelqu’un que nous connaissons est déjà totalement chaotique. Et quelqu’un qui, je pense, ne reculerait devant rien pour obtenir ces jetons et ne pas s’asseoir hors d’un défi, et nous serons payés quel que soit le prix que nous voulons. ” –Parvati (considérant Tony pour extorsion) “Tony remportant deux matchs consécutifs n’est pas mauvais. Cela met une cible sur le dos de Tony. Alors, oui pour Tony.” –Kim (après que Tony remporte la deuxième immunité individuelle consécutive) “Je ne peux pas le croire. Jeremy est réticent. Je le supplie de le sauver.” – Tony (Jeremy ne croyant pas vouloir retourner Sophie)

