Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 2: Le jeu dangereux de Boston Rob

La bataille entre les joueurs de la vieille école et de la nouvelle école semble s’intensifier au fil des jours “Survivor: Winners at War.” Y a-t-il une chance pour des gens comme Boston Rob, Parvati, Sandra, Ethan, Yul ou Danni ou les nouveaux joueurs vont-ils simplement les renverser?

C’est ce qui rend cette saison si captivante, car ces nouveaux gagnants se retrouvent face à face avec leurs légendes “Survivor” et certains des meilleurs à avoir jamais joué au jeu. Et déjà, ils font toutes les choses qui les ont rendus plus grands que nature dans leur première fois (ou deuxième, troisième ou quatrième) là-bas.

Après avoir raté un gros coup la semaine dernière et avoir joué comme un nouveau débutant au jeu, fanboying si dur sur Rob qu’il a tout renversé, Ben s’est vraiment ressaisi de manière impressionnante cette semaine. Il était un showboater dans sa saison d’origine lorsque son dos était contre le mur dans ces derniers épisodes et il a de nouveau présenté un spectacle cette semaine.

Cette semaine a également vu le moment où Rob a appris que Sandra et l’autre tribu avaient élu Amber hors du jeu, l’envoyant au bord de l’extinction avec Natalie. Bien sûr, ils font toujours techniquement partie du jeu, mais seulement de manière tangentielle. Pourtant, il a obtenu son jeton de feu et cela pourrait s’avérer précieux.

Idoles d’immunité en jeu

Encore une fois, c’est Natalie qui a découvert le prix à vendre à un joueur du jeu et elle n’a eu aucun problème à convaincre Jeremy de rendre le jeton de feu qu’elle lui avait légué en échange de “la sécurité sans immunité”. Avec cela, il quitte simplement le Conseil tribal et retourne au camp avant le vote, devenant sûr mais perdant également son vote.

Cela met Natalie en tête avec trois jetons de feu (le plus grand nombre de joueurs du jeu). Il reste à voir à quel point ils seront précieux pour elle dans son combat pour revenir dans le jeu, mais au moins il se passe quelque chose à Edge.

Cette semaine a également vu la découverte d’idoles d’immunité cachées sur les deux plages (découvertes par les femmes, bon sang oui!). Les deux étaient des demi-idoles, ce qui signifie qu’ils devaient donner l’autre moitié à quelqu’un d’autre. Fait intéressant, Denise a solidifié un allié en donnant la moitié de la sienne à Adam, tandis que Kim s’est en fait fait une cible en partageant la sienne avec Sophie.

Sophie est même allée jusqu’à se qualifier de “diable” et a dit qu’elle pourrait simplement avoir à voter Kim pour cela. C’est une réponse intéressante à une première prise de contrôle. Nous devrons voir comment cela se passe.

Rob’s Big Blunder

Wow était une démonstration désastreuse de Sele au Immunity Challenge, et nous pouvons en mettre une grande partie sur la terrible stratégie de puzzle de Rob. Lui et Denise avaient complètement comblé l’écart avec les résolveurs de casse-tête de Dakal, Sandra et Sophie. Et puis il a décidé de séparer les pièces au lieu de simplement passer à la section suivante.

Au moment où Sandra et Sophie avaient fini, il semblait que Rob et Denise n’avaient pas mis une seule autre pièce dans leur puzzle. Maintenant, toute la tribu avait en quelque sorte fait sauter la première partie, donnant à Dakal une avance solide dans le puzzle, mais c’est le fait qu’ils ont rattrapé puis soufflé qui a rendu sa bévue si remarquable.

Rob est l’un des joueurs les plus intelligents du marché, mais nous ne sommes pas sûrs que les puzzles soient son fort. Il ne devait pas avoir confiance en son physique, non pas qu’il soit plus âgé, mais il n’a pas besoin de s’exposer de manière si flagrante s’il veut durer longtemps dans ce match. Il est déjà une cible énorme à cause de qui il est.

Plus grosse erreur de Danni

Les informations sont essentielles dans «Survivor», et il est impératif que vous soyez toujours prudent avec qui vous les partagez. Il était donc absolument stupéfiant de voir Danni – un ancien vainqueur de ce jeu – faire l’erreur de recrue de parler ouvertement à Ethan de “Old School Strong” avec Ben se tenant juste là.

Elle a essayé d’en parler, mais Ben sait une chose ou trois millions sur le fait d’être en dehors des alliances. Pour sa saison, il a passé les derniers conseils tribaux à survivre uniquement grâce au pouvoir des idoles d’immunité cachées, car tout le monde voulait qu’il disparaisse. Il ne l’a donc pas acheté un instant, puis tout le monde a su (s’ils choisissaient de le croire).

Showtime du conseil tribal

Nous disons cela, puis Rob s’en va et organise un énorme spectacle au Conseil tribal, demandant à tout le monde de jeter leurs sacs et de révéler si quelqu’un a une idole d’immunité cachée. Adam lui a en fait tenu tête pendant ce mouvement, tout en cachant le fait qu’il en avait un. Denise était encore meilleure pour cacher sa moitié, la gardant silencieusement cachée dans son sac au milieu du chaos.

C’était plus un mouvement de pouvoir et une déviation qui n’a eu aucun impact sur le vote, car la tribu était unanime dans leur décision cette semaine. Et ce ne fut pas le seul geste clinquant, car Ben était à nouveau à ses vieux tours, appelant le fossé old-school / new-school, grâce à la grande bouche de Danni. Tout le monde l’a nié, Rob et Sandra ont réussi à dégonfler presque complètement son argument, mais nous dirions que les anciens ne sont pas dans une bonne position après cette nuit.

Cartes de rapport de joueur

Nous avons passé très peu de temps avec la tribu Dakal cette semaine et rien de ce qui s’est passé là-bas n’a eu d’incidence sur notre classement de ces joueurs. Nous allons donc les séparer et simplement vous rappeler rapidement où ils en étaient après la panne de Sele après l’action de cette semaine.

Denise Stapley (Philippines-2012) joue à un jeu incroyablement intelligent et s’entoure de cibles très fortes et très grandes tout autour d’elle à Adam et Ben. Les deux sont capables de frotter les gens dans le mauvais sens, donc ça a été impressionnant de la voir gérer eux et son jeu. La façon dont elle a caché sa moitié de l’idole de l’immunité a prouvé qu’elle joue très intelligemment. Les personnalités les plus fortes vont s’emmener, et Denise pourrait glisser jusque dans la fusion et au-delà. Grade: A

Jeremy Collins (Second Chances-2015) est assis dans une assez bonne position, grâce à Natalie lui donnant le pouvoir de “sécurité sans immunité”. Le regarder s’asseoir tranquillement et observer le chaos qui l’entourait regardait un maître de ce jeu simplement recueillir des informations pour une utilisation ultérieure. Son plus gros problème est que les gens savent à quel point il est bon et ne semblent pas encore faire partie d’une alliance solide. Catégorie B

Ethan Zohn (Afrida-2001) peut être un joueur de la vieille école, mais il joue à un jeu très gentil qui ne fait de lui aucun ennemi pour l’instant. Son plus gros problème est qu’il est maintenant perçu comme faisant partie de l’alliance de la vieille école (ce qu’il était totalement) et qu’ils n’ont tout simplement pas encore les chiffres pour faire quoi que ce soit. Mais il est la plus petite cible d’entre eux, ce qui lui laisse du temps. Catégorie B

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) joue un jeu très gros et très fort très tôt. Il a les joueurs de la nouvelle école de son côté pour le moment, mais tout comme Jeremy l’a dit, il n’aime pas être un adepte, pas plus que beaucoup d’autres joueurs. Il peut rapidement se retrouver à l’écart avec le collégien ou même les nouveaux élèves, car ils n’ont pas la loyauté des joueurs plus âgés. Catégorie B-

Rob Mariano (Redemption Island-2011) joue le jeu auquel il joue et il est incroyable de le voir le faire, mais il semble impossible de comprendre que son schtick “parrain” pourrait fonctionner à nouveau. Il a fait en sorte que tout le monde vide ses valises, mais ce genre de gros jeux a tendance à créer des cibles dans “Survivor” moderne, et Rob était déjà le plus gros du jeu. Et pourtant, il était du bon côté des votes, Adam se méfiant du moment où il fallait se mesurer aux légendes comme lui et Parvati. S’il attend trop longtemps, Rob pourrait en sortir victorieux. Catégorie B-

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) joue à un grand jeu flashy mais il a tous les old-schoolers inquiets pour lui. Et personne ne semble tout à fait savoir où est sa tête. La stratégie et la politique sociale n’ont jamais été son point fort de sa saison – il a gagné seul en somme – c’est donc un nouveau territoire. Mais les grands jeux au Conseil tribal peuvent être rebutants. Cela a poussé les gens à le tuer pour sa saison, et cela peut se reproduire. Qualité: C +

Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) est victime de son propre héritage comme l’un des plus grands à avoir jamais joué à ce jeu. Et elle l’était absolument. Et d’après ce que nous avons vu, elle l’est peut-être encore, même si son approche a changé. Son esprit est l’un des plus vifs du jeu, mais les débutants la tirent fort, encore plus que Rob, car ils vénèrent et le craignent encore plus qu’elle. Elle doit se démener à ce stade pour survivre beaucoup plus longtemps, car elle est du mauvais côté des chiffres et trop célèbre pour voler sous le radar. Qualité: C

Danni Boatwright (Guatemala-2005) a semé les graines de sa propre destruction quand elle a laissé échapper qu’il y avait une division ancienne / nouvelle dans le camp, puis s’est retournée et a essayé de convaincre Rob de voter contre Parvati. Elle a eu les débutants compte tenu de ce grand déménagement, mais ils n’étaient pas prêts. Et donc elle a été envoyée à l’unanimité pour rejoindre Natalie et Amber sur Edge of Extinction (trois femmes en premier – boo!) Qualité: F

Nous ne savons pas pourquoi la nouvelle école avait peur de faire le pas audacieux et de supprimer Parvati, mais cela se produit tout le temps avec les joueurs de retour (elle et Rob ont gagné leurs saisons à cause de cela). Cette saison, ils sont tous des joueurs de retour, donc ce sont les légendes du jeu qui obtiennent ce statut spécial où les gens sont si réticents à se retourner contre eux même lorsqu’ils détiennent toutes les cartes. C’est fou.

Résumé de Dakal / Edge of Extinction

Yul Kwon (île Cook-2006) Qualité: A +

Wendell Holland (Ghost Island-2018) Grade: A

Sarah Lacina (Game Changers-2017) Grade: A

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) Qualité: B +

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) Qualité: B +

Sandra Diaz-Twine (Pearl Islands-2003 & Heroes vs. Villains-2010) Catégorie B

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) Qualité: C

Tony Vlachos (Cagayan-2014) Qualité: C-

Natalie Anderson (San Juan del Sur-2014) Grade: D + (ne change que parce qu’elle se bouscule là-bas)

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) Qualité: D

Amber Mariano (All-Stars-2004) Qualité: F

Island Chatter

“Si elle a rejeté ma femme, c’est la guerre.” –Rob (à propos de Sandra)

“Que pensez-vous de le donner à Parvati?” –Denise (à propos de son idole d’immunité à deux moitiés)

“Mon dieu, je pense que c’est une idée terrible.” –Adam

“J’étais sous le choc. Kim devrait parler de son idole à Tyson. Je suis la dernière personne à qui elle devrait parler.” –Sophie (récipiendaire de l’idole des deux moitiés de Kim)

“Prendre des projets est amusant, cela me préoccupe, parce que si je n’occupe pas mon esprit, je vais commencer à faire des choses folles comme chercher des idoles devant tout le monde et me mettre en difficulté.” – Tony

“Je sais que nous avons signé des dérogations avant de venir ici, mais je ne sais pas s’il y avait une clause d’échelle dans le contrat.” –Tyson (méfiant de l’échelle effondrée de Tony)

“Tony, tu ne veux pas être le premier medivac!” –Yul (alors que Tony monte son échelle)

“L’autre jour, [Rob] a dit qu’il voulait rester fort à l’ancienne, mais c’était une courte conversation. “–Danni (à Ethan et Ben)

“Vous savez qu’il n’est pas–” –Ethan

“Tu sais que je ne suis pas une vieille école, non?” –Ben

“Tu sais qui c’est?” –Ethan (montrant Ben)

“Ça fait six jours.” – Jeff (après avoir demandé à Ben d’aider Adam à remettre sa torche au bon endroit)

“Je ne sais pas, ça ressemblait à un trou.” –Adam (où essayait-il de mettre sa torche?)

“Pourquoi tout le monde devrait-il savoir qui a l’idole? Pourquoi est-ce une chose?” –Adam (après que Rob a demandé à tout le monde de vider leurs sacs)

“Avez-vous l’idole?” – Rob (il le fait, mais il ne va pas te le dire!)

