Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 3: Boston Rob et Adam at War

C’est la guerre tous azimuts – et bien c’est dans le titre – car “Survivor: Winners at War” ressemble à une saison à mi-chemin plutôt qu’à un seul, c’est son troisième épisode. Ces anciens vainqueurs jouent si fort en ce moment, c’est à la fois épuisant et impressionnant à regarder.

Mais jouer dur ne signifie pas nécessairement bien jouer. Surtout si vous êtes surpris à jouer très fort très tôt dans ce jeu, c’est exactement ce qui est arrivé à un naufragé cette semaine car ils pensaient qu’ils tiraient toutes les cordes uniquement pour découvrir que la seule corde qu’ils tiraient était la leur.

Il existe toujours un fossé générationnel et culturel entre les joueurs de la vieille école et de la nouvelle école, mais cela a créé un fossé intéressant qui va plus loin que lorsque vous avez joué ou à quel point le jeu a évolué dans les années qui ont suivi. Il s’agit de la dynamique d’un joueur de la nouvelle école communiquant avec un joueur de la vieille école et vice-versa.

Nous avons déjà vu les old-schoolers lutter pour suivre le rythme du jeu, dans le cas d’Amber, ou ne pas s’adapter à la nouvelle nature féroce de l’élaboration de stratégies et de la formation d’alliances, dans le cas d’Ethan.

Cette semaine, nous avons vu l’inverse lorsque de nouveaux joueurs essayaient d’utiliser les compétences sociales et stratégiques qui ont fonctionné au cours de leurs saisons avec des joueurs de la vieille école. Le problème est que dans leur arrogance, ils supposent que le jeu est le jeu auquel ils ont joué, et bien que structurellement il puisse partager certains éléments, “Survivor” est le jeu auquel les joueurs jouent.

Dans ce cas, un bon pourcentage de ces joueurs proviennent de saisons antérieures qui ont joué un style de jeu différent; la plus grande différence étant la fidélité à long terme, qui est en quantité limitée. Les dernières saisons ont vu des alliances de commodité qui peuvent passer de Tribal à Tribal, mais les joueurs de la vieille école étaient plus susceptibles d’y être pour le long terme … ou du moins jusqu’à la fusion.

Et parce qu’ils apportent leur mentalité de «survivant» et leur style de jeu dans cette saison, c’est ce que cette saison inclut maintenant. Ce qui signifie que certaines loyautés sont à enfourcher et ne sont pas si faciles à inverser ou à échanger. Et aussi, il ne peut y avoir qu’un seul Rob de Boston et personne ne peut jouer à ce jeu comme lui.

Immunité à saisir

Ce fut le défi d’immunité le plus proche de la saison, avec Sele faiblissant encore une fois à l’arrivée mais seulement par quelques secondes tout au plus. Et compte tenu de leur retard dans la dernière partie du puzzle, cette performance devrait être considérée comme le rachat dont Rob avait désespérément besoin après avoir soufflé le dernier.

Il leur a coûté du temps dans la partie de lancer de corde, devant s’en remettre à Ben pour cela, donc il s’expose comme moins menaçant dans les défis. Avec la cible par ailleurs énorme sur le dos, cela pourrait en fait s’avérer bénéfique pour lui, car il essaie de se dérober au fait qu’il y avait une statue de lui au cours de la dernière saison … comme Adam aime le faire à chaque conseil tribal.

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Hélas, c’était de retour au Conseil tribal de Sele, leur troisième en autant de tentatives. Cette semaine, cependant, il y avait suffisamment d’action sur les deux plages pour que nous observions des changements dans tous les domaines, nous sommes donc de retour pour évaluer la performance de tout le monde.

Yul Kwon (île Cook-2006) est clairement en position de pouvoir à Dakal, bien que nous ne soyons pas sûrs que les autres l’obtiennent complètement. Il est toujours puissamment aligné et il pense si stratégiquement et rationnellement qu’il devrait être l’une de leurs plus grandes cibles, et pourtant tout le monde le sous-estime parce qu’il est si calme. Et il a déclenché une bombe potentielle beaucoup plus grande en disant à Sandra qui la tirait pour elle. Qualité: A +

Sarah Lacina (Game Changers-2017) a acheté un avantage à Edge of Extinction et a solidifié son alliance avec Tony en lui demandant son aide. Elle a marqué un “vol de voix” après avoir infiltré la tribu Sele, ce qui ne fait que renforcer encore plus cette paire d’infiltration. Jusqu’à présent, ils font un bon travail pour garder les yeux sur eux, mais cela pourrait changer s’ils perdent. Pour l’instant, cependant, Sarah amasse tranquillement le pouvoir. Qualité: A +

Denise Stapley (Philippines-2012) fait juste tranquillement ce qu’elle fait et se retrouve maintenant dans une excellente position sur Dakal, travaillant étroitement avec Ben, Michelle et Jeremy. Testé au combat lors de plusieurs voyages au Conseil tribal, leurs liens se resserrent et Denise est l’opprimée silencieuse que tout le monde oubliera. En plus de cela, elle a récupéré l’autre moitié de son idole avant … eh bien, nous y arriverons. Grade: A

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) pense qu’elle a quelque chose à prouver ici, et elle a fait une énorme déclaration sur sa conscience et sa volonté de jouer dur cette semaine. Elle n’a également pris la tête d’aucun des hommes alpha de la tribu, au lieu de cela de se frayer un chemin et de finalement décider de la façon dont Dakal voterait cette semaine. Grade: A

Wendell Holland (Ghost Island-2018) reste tranquillement dans une excellente position sur sa tribu, ne secouant pas le bateau. Rien de majeur ne lui est arrivé cette semaine, donc aucun changement majeur à signaler. Grade: A

Sandra Diaz-Twine (Pearl Islands-2003 & Heroes vs. Villains-2010) effectivement changé un peu sa stratégie et ça marche. Cette fois-ci, elle a décidé d’essayer d’être un fournisseur, et elle a immédiatement attrapé un requin pour que la tribu mange au petit déjeuner. Soudain, Yul n’est pas aussi enthousiaste à l’idée de se débarrasser d’elle. En plus de cela, elle ne cesse de relever des défis, donc personne ne la voit comme une menace. Une fois de plus, ils sont prêts à sous-estimer le vrai danger de la garder pour rechercher des cibles plus flashy. Bien sûr, cela ne sera pas testé avant que Dakal ne perde, mais elle fait le travail dont elle a besoin pour survivre. Qualité: B +

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) et Nick Wilson (David contre Goliath-2018) continue d’être bien positionnée dans une tribu gagnante, il n’y a donc rien de nouveau à signaler et aucun changement dans son statut. Qualité: B +

Jeremy Collins (Second Chances-2015) travaille dur dans ce jeu, tout en laissant les autres prendre les devants pour garder la cible loin de son dos. En tant que l’un des gars les plus grands et les plus impressionnants physiquement ici, sans parler de son esprit vif, il est l’une des plus grandes menaces ici, mais jusqu’à présent, il y a encore plus gros. Pendant ce temps, il consolide une alliance loyale; et a apparemment Natalie dans son coin sur Edge. Qualité: B +

Tony Vlachos (Cagayan-2014) fait tout ce dont il a besoin pour changer la perception que sa tribu a de lui. Plus ils évitent Tribal, mieux c’est pour son jeu car les gens ne le voient pas comme quelqu’un de non fiable en ce moment. En plus de cela, son alliance de flics avec Sarah est prête à payer des dividendes sur la route. Catégorie B-

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) a eu des ennuis très tôt à cause d’une fausse “alliance de poker”, mais maintenant Dakal a tellement gagné et assez de temps s’est écoulé, ils sont probablement au-delà des raisons superficielles pour rejeter quelqu’un. C’est la meilleure chose qui puisse lui arriver, car sinon elle est simplement allongée et ne fait rien, ce qui est sacrément intelligent. Qualité: C +

Rob Mariano (Redemption Island-2011) a déjà le dos contre le mur, mais ce n’est peut-être pas aussi terrible qu’il le pense. Il a affronté Adam cette semaine, et à la fin, aucun d’eux n’a travaillé. Mais le problème de Rob est en grande partie son héritage et non le jeu auquel il joue en ce moment. Il a toujours son allié droitier et son esprit, donc ce n’est pas la fin du chemin pour lui, mais il doit définitivement s’adapter à un jeu qu’il ne peut pas contrôler et il reste dans une position précaire, mais ne le compte jamais . Qualité: C +

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) s’est beaucoup installé dans son gameplay, mais il est toujours considéré comme un joker qui, en ce moment, est plus lié à une alliance en tant que nombre. Il doit travailler pour établir une véritable confiance avec eux, ce qu’il a commencé à faire cette semaine. S’il joue bien, il pourrait être bien placé pour aller de l’avant car il est dans le groupe de puissance en ce moment sur Cele, mais cela aiderait également s’ils arrêtaient de perdre. Qualité: C

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) sait qu’il est une cible énorme, et il a donc essayé de se concentrer sur Sandra, double vainqueur. Mais elle ne sera jamais considérée comme une menace plus grande que lui. Pire encore, Sandra a commencé à organiser le camp, ce qui a immédiatement accru sa valeur aux yeux de Yul au point qu’il lui a dit que Tyson le tirait. Et même quand elle est en infériorité numérique, dépassée et dans le collimateur, Sandra est incroyable à tourner les tables pour sortir celle qui la cible. Et quand vous êtes déjà une cible, vous lui facilitez la tâche. Qualité: C

Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) est en grande difficulté sur Sele car elle est considérée comme une menace encore plus grande dans le jeu que Rob en raison de son offensive de charme. Cela dit, son alliance avec Rob l’a gardée en sécurité parce que les joueurs de la nouvelle école ne veulent pas secouer le bateau et faire chier ni elle ni Rob (et l’un devrait être laissé s’ils votaient l’autre). Elle a besoin d’eux pour continuer à se retourner les uns contre les autres, ce qui a commencé cette semaine, puis elle a besoin que Sele arrête de perdre pour pouvoir y rester. Qualité: C

Natalie Anderson (San Juan del Sur-2014) peut-être sur Edge of Extinction et le premier a voté pour ce jeu, mais elle continue de grimper dans ce tableau parce qu’elle travaille là-bas. Elle a maintenant quatre jetons Feu et a légué des avantages à plusieurs personnes dans le jeu. En d’autres termes, elle se donne un avantage lors de sa randonnée pour entrer dans le jeu, et crée des alliés possibles parmi ceux qui sont toujours là le long du chemin. Honnêtement, en la regardant jouer, nous sommes juste déçus qu’elle ne soit pas là. Une fois de plus, elle a compris les indices, déchiffré le code et Amber et Danni ont à peine une idée de ce qui se passe. Qualité: C-

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) oublié que c’était les jours 7-9 sur cette île et jouait un jeu si agressif et dur avec tout le monde qu’il a finalement tourné tout le monde contre lui. Parlant à Rob du plan de démarrage, Parvati a envoyé Rob dire à tout le monde qu’il connaissait le plan et qui lui avait dit. Adam a été dominé par le «parrain» ici parce qu’il a supposé que Rob retournerait ses alliés comme Adam le ferait. Et maintenant, les autres nouveaux élèves le voient comme jouant des deux côtés et faisant déjà de la gestion Edge / Jury. Il joue trop fort, trop vite et s’est fait une énorme cible car personne n’a voté avec lui. De plus, il a rendu à Denise l’autre moitié de son idole avant que l’enfer ne se déchaîne, il n’a même plus cet effet de levier Qualité: D +

Amber Mariano (All-Stars-2004) et Danni Boatwright (Guatemala-2005) sont tellement dominés par Natalie, ils sont sur Edge of Extinction, mais ils sont complètement inefficaces dans le jeu. Qualité: F

Ethan Zohn (Afrique-2001) devient la troisième vieille école d’affilée à frapper l’Edge, ce qui signifie que Natalie pourrait simplement continuer à s’enfuir avec les opportunités de cette île. Il a été victime d’être aligné sur Rob et Parvati, mais a considéré moins un rocher de bateau dans son élimination. Comme Amber, il n’a jamais vraiment rattrapé la vitesse du jeu et, comme Amber, son élimination visait plus à blesser Rob qu’à avoir quoi que ce soit à voir avec lui. Qualité: F

Pour un gars qui n’a techniquement aucun pouvoir, Rob influence certainement beaucoup de ce qui se passe dans ce match. C’est le pouvoir de l’héritage.

ISLAND CHATTER

“Boston Rob … a gagné ce match parce qu’il était en contrôle du début à la fin. Mais ce n’est pas ‘Survivor: Redemption Island”. “C’est” Winners at War “et il doit s’adapter. Peut-être jouer un peu plus comme moi .– Adam (confiant ou trop confiant?)

“Pourquoi devrais-je dire à Ethan que je vote pour Parvati? Parce que si Parvati va rentrer chez moi, j’ai besoin d’Ethan dans mon coin.” –Adam (si confiant dans sa stratégie)

“Cette saison, je vais changer de vitesse, donc je veux faire mes preuves auprès de ma tribu et attraper quelques poissons.” – Sandra (disant que c’est sa cinquième et dernière fois là-bas)

“Sandra a deux millions dans la banque de ‘Survivor’, donc renverser la reine plairait à tout le monde ici.” –Tyson (essayant de décaler la cible de son dos)

“Nous voulons maintenir l’élan et je pense que l’un des éléments de maintenir cet élan est de maintenir le moral et d’être bien nourri, et Sandra est une grande partie de cela. Donc, je sais que Tyson vise Sandra, mais je ne veux pas perdre Sandra. ” –Yul (la stratégie de Sandra fonctionne, Tyson n’est pas)

“Il n’y a aucun moyen que Tyson vienne après moi et n’en paie pas le prix. Ne venez pas après moi. Si vous f – roi venez après moi, je ferais mieux de ne pas le savoir” – Sandra ( après que Yul l’ait informée du plan de Tyson)

“J’ai trois jetons de feu donc je suis en fait un milliardaire sur l’extinction, mais je fais semblant d’être un paysan complet et complètement pauvre comme les autres.” –Natalie (sur le point de gagner son quatrième)

“J’ai une tâche impossible. Il est impossible d’élire quelqu’un dans ce groupe et de ne pas énerver quelqu’un d’autre. Ou est-ce?” –Adam (non ce n’est pas)

“Dire stratégiquement des vérités aux gens à des moments importants peut être très utile. Je l’ai fait dans ‘Millennials vs. Gen X.’ Cela s’est retourné contre beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, mais je pense que cela fonctionnera. ” –Adam (décide de dire à Rob son plan de voter Parvati)

“Adam va aveugler Parvati et je suis censé être d’accord avec ça? Et je pense, ce gamin est fou? Je sais qu’il m’a vu jouer à la télévision; il a vu chaque épisode, il sait tout. Je ne sais pas jouer comme ça. ” –Rob (le plan d’Adam se retourne de façon spectaculaire)

“Nous parlons juste comme le scénario Adam contre Denise contre Ben.” – Michelle (à Rob quand il s’approche d’elle et de Jeremy)

“Peu importe, nous savons que c’est faux. Je sais ce qui se passe. Je sais vraiment ce qui se passe. Adam m’a dit. J’y suis. Je connais le plan pour aveugler Parv … allons aveugler Adam.” – Rob (mais Michelle ne prend aucun des deux plans, laissant les mâles alpha contrariés par une femelle alpha foxy)

