Survivor Winners at War Recap Saison 40 Episode 5: Boston Rob demande le silence

Les échanges tribaux sont toujours des choses intéressantes dans cette émission, mais l’échange et le passage de deux à trois tribus se sont révélés absolument désastreux cette semaine “Survivor: Winners at War” – bien, selon le jeu auquel vous jouiez.

Disons simplement que les choses ne se sont pas bien passées pour les trois noms les plus célèbres laissés dans le jeu, car Boston Rob, Sandra et Parvati ont tous été placés dans des tribus distinctes, ce qui en fait sans doute des premiers votes faciles pour chacune de leurs nouvelles tribus respectives.

L’autre élément clé est de voir comment les chiffres se cumulent. Il est possible de surmonter les disparités de nombre sur la route, mais les anciennes alliances tribales ont tendance à dicter des votes précoces après un échange ou une fusion tribale. Cela dit, les relations sont tellement plus compliquées cette saison, car tant de joueurs se connaissent en dehors du jeu, que rien n’est figé.

Affaire au point, Wendell et Michele. Saviez-vous qu’ils se sont liés et sont sortis ensemble pendant un certain temps en dehors du jeu? Vous n’auriez pas su comment ils n’avaient pas interagi toute la saison, mais dès qu’ils étaient tombés ensemble sur la même tribu, la tension glaciale entre eux était absolument dominante.

Dans le même temps, Wendell était joli assis alors qu’il était échangé dans sa nouvelle tribu avec ses deux alliés les plus proches du jeu, Wendell et Yul. Ce trio continuera-t-il à dominer comme ils l’ont fait lors d’un quatuor avec Sophie?

Elle s’est retrouvée parmi les femmes étranges en infériorité numérique dans une nouvelle tribu, mais c’était contre le trio le plus dysfonctionnel de l’ancienne Sele que le jeu aurait pu se constituer. Littéralement, Rob et Ben et Adam ont été à la gorge l’un de l’autre presque depuis le premier jour. Ce n’est pas quelque chose que des joueurs comme Sophie et Sarah (qui l’ont rejoint dans cette nouvelle tribu) allaient simplement laisser mentir.

Tribal Switch Méfiance

Dakal était composé d’anciens membres de Sele, Denise et Jeremy, plus nombreux que d’anciens membres de Dakal, Kim, Sandra et Tony. Cela devrait être un vote logique et facile pour eux, mais Kim est plus un vote swing car elle n’est jamais vraiment liée à Sandra ou Tony. De plus, ils sont tous deux considérés comme d’énormes cibles, alors soudain, Kim se retrouve courtisée de manière agressive par les deux parties.

Sele est également dominé par Dakal avec ce trio de Nick, Wendell et Yul surpassant les ex Michele et Parvati de Wendell. Cela semblerait une situation assez simple, mais déjà nous pouvions voir Parvati travailler sa magie et se lier d’amitié avec Michele. Pourrait-elle trouver un moyen de retourner le script et faire une différence pour les deux?

Yara était la nouvelle tribu, et la seule où Sele voyait un avantage numérique. Malheureusement, c’était avec Rob, Ben et Adam sur Sarah et Sophie, qui ont déjà vu toutes les fissures entre eux et ont commencé à les exploiter immédiatement. Leur objectif était évident. Mais Rob les a vus arriver et a immédiatement commencé à mettre en œuvre des contre-stratégies. C’est amusant quand les gagnants jouent parce que tout le monde joue si fort!

Chute du premier échec

Les deux premières tribus gagneraient l’immunité cette semaine – la semaine prochaine, une seule le marquera, ce qui signifie que deux obtiendront la botte – et immédiatement, la nouvelle tribu Yara dominait tous les aspects physiques du défi. Mais en ce qui concerne l’énigme, ils ont inexplicablement laissé Rob s’asseoir sur celui-ci, malgré sa victoire épique la semaine dernière. Voulaient-ils perdre?

Yara a frappé le puzzle en premier, suivi de Parvati et Wendell pour Sophie et après beaucoup de lutte au début du défi, enfin Jeremy et Sandra pour Dakal. Et puis, l’impossible s’est produit alors que nous avons assisté à une victoire inversée avec une perte épique de la première chute pour Yara.

Adam et Sophie n’ont pas pu comprendre le puzzle, permettant d’abord à Sele puis à Dakal de les dépasser et d’obtenir l’immunité pour la semaine.

Le Robfather

Rob a admis qu’il était hors de son élément en ce qui concerne la recherche d’idoles d’immunité cachées, c’est Sophie qui a trouvé la nouvelle sur la plage de Yara et l’a rapidement partagée avec Sarah. Mais il connaît le jeu auquel il a si bien joué jusqu’à la finale deux fois auparavant et il a rapidement mis en œuvre son «système de copains sur les stéroïdes», comme Sarah l’a surnommé.

Rob joue à partir d’une position de pouvoir et de contrôle, mais il joue également à partir d’un système de confiance et de loyauté à l’ancienne (jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas). Les nouveaux joueurs ne jouent pas nécessairement de cette façon, et les gagnants n’aiment pas avoir l’impression que d’autres jouent à leurs jeux pour eux. Mais cela signifie-t-il que Sele devrait abandonner les numéros dans la seule tribu où ils les ont?

Dans un jeu de chiffres, cela semble être une décision stupide si vous cherchez à long terme. Mais avec Sophie et Sarah ayant commencé à travailler leur magie astucieuse avant même leur défaite, Adam et Ben ont-ils une vision à long terme? Ou cherchent-ils à être les gars qui ont aidé à éliminer le parrain de ce jeu?

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Avec zéro temps passé sur Edge of Extinction, il n’y a aucune raison de changer leurs notes. Natalie a toujours un C- pour son travail incroyable là-bas, tandis que tout le monde a un F … y compris le joueur expulsé de cette semaine.

Yul Kwon (île Cook-2006) s’est ouvert émotionnellement cette semaine, parlant de son copain et copain de Cook Island Jonathan Penner et de sa femme aux prises avec la SLA, partageant l’histoire avec Sarah et Wendell. Ajoutant des connexions humaines réelles et significatives à son brillant esprit stratégique et il place deux membres de son alliance en position dominante dans sa tribu? Ouais, Yul va très bien. Qualité: A +

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) non seulement a trouvé une idole d’immunité cachée, la partageant pour solidifier son lien de perdant avec Sarah, mais elle a ensuite aidé à manipuler Ben et Adam pour retourner le script des chiffres de la nouvelle tribu Yara, transformant une défaite quasi certaine en un contrôle absolu de cette nouvelle tribu. Du bas vers le haut! Qualité: A +

Sarah Lacina (Game Changers-2017) était juste à côté de Sophie, mais pas aussi habile et manipulateur avec ses mots, que les femmes ont orchestré un basculement incroyable d’une position vulnérable à avoir un pouvoir et un contrôle total sur leur tribu, et les garçons ne réalisent même pas pleinement ce que ils ont abandonné. Ils ont été devancés si fort! Grade: A

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) bénéficié énormément de l’échange tribal, atterrissant dans la position de swing entre ses anciens camarades de tribu Tony et Sandra, et les nouveaux arrivants Jeremy et Denise. Bien que nous ne sachions pas avec certitude dans quelle direction elle ira, nous avons une idée à ce sujet. Et peu importe, elle est en position de pouvoir pour l’instant. Elle doit juste l’utiliser à bon escient. Catégorie: A-

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) et Wendell Holland (Ghost Island-2018) sont actuellement dans la même position, alignés avec Yul et avec toute la puissance du monde sur leur nouvelle tribu. Nous avons légèrement mis Nick devant Wendell en raison de la façon dont Wendell semble mal gérer d’avoir Michele dans sa tribu. Cela n’a peut-être pas d’importance en fin de compte, mais cela frotte certaines personnes dans le mauvais sens. Catégorie: A-

Denise Stapley (Philippines-2012) utilise ses compétences sociales pour séduire Kim à ses côtés dans une tribu où elle est en infériorité numérique, et jusqu’à présent, cela semble fonctionner. Les deux femmes aiment travailler sous le radar et pourraient s’avérer très dangereuses ensemble. En plus de cela, elle reste serrée avec Jeremy qui est un grand bouclier devant elle, donc elle est en bonne position en ce moment, malgré l’apparence. Qualité: B +

Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) est dans une position très précaire, mais c’est incroyable de voir son charme offensif au travail … et cela semble fonctionner. Elle est dans une position terrible dans sa tribu en ce moment, mais c’est aussi une tribu forte et elle est très, très bonne dans ce qu’elle fait. Avec Rob pas dans le dos, elle a rapidement pris les choses en main, solidifié Michele et a commencé à travailler sur les garçons. Si elle peut faire la fusion, elle pourrait avoir des ennuis. Pour l’instant, elle est accrochée là-dedans. Catégorie B

Jeremy Collins (Second Chances-2015) a perdu sa position de leader et travaille dans un endroit manquant de pouvoir, et pourtant il travaille et travaille dur. Avec l’aide de Denise, ils semblent avoir séduit Kim pour au moins envisager de trahir son ancienne tribu pour travailler avec eux à la place, ce qui serait une énorme victoire. Il se rallie pour le moment. Catégorie B-

Tony Vlachos (Cagayan-2014) semble être en bonne position avec l’échange tribal, mais il n’a pas une relation assez forte avec Kim pour la sécuriser à ses côtés, ce qui pourrait être catastrophique. Il est l’une des menaces les plus connues du monde, ce qui fait de lui une cible énorme. S’il ne peut pas enfermer Kim, il aura des ennuis plus tôt que tard. Qualité: C +

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) ne réalise même pas combien de contrôle lui et Adam ont abandonné à Sarah et Sophie, sans parler de l’ancien Dakal dans son ensemble. Ils ont maintenant techniquement le pouvoir dans les trois tribus (bien que Kim puisse changer cela). Ben a joué de manière impulsive et toujours plus concentré sur le jeu court, ce qui pourrait prouver sa chute. Qualité: C

Sandra Diaz-Twine (Pearl Islands-2003 & Heroes vs. Villains-2010) est en grande difficulté si elle et Tony perdent Kim face à Denise et Jeremy parce qu’elle est la reine et qu’elle est la plus grande cible de cette île. Elle n’est pas vraiment une menace pour gagner une immunité individuelle, et ses tactiques de déviation ne fonctionneront que si longtemps. Et avec des tribus si petites en ce moment, il n’y a personne pour qu’elle se cache à part Tony … et nous pensons qu’ils la verront comme la plus grande menace. Qualité: C-

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) est en grande difficulté la prochaine fois que sa tribu perdra à moins qu’elle et Parvati ne puissent faire de la magie. Wendell était si froide avec elle que nous pouvions facilement le voir convaincre son alliance d’aller de l’avant et de la libérer en premier. Parvati peut peut-être travailler sur la compassion et l’humanité de Yul, mais nous ne sommes pas sûrs de voir Yul abandonner son alliance, à moins que Wendell ne soit vraiment horrible. Beaucoup de choses bougent, mais pour le moment, cela ne semble pas bon pour elle, et ce sans aucune faute de sa part. Elle tuait ce match la semaine dernière. Qualité: C-

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) juste se mettre dans une position terrible sans même le savoir. Ben le jettera sous le bus en un rien de temps pour avoir essayé de jouer de tous les côtés et étant généralement un petit menteur sournois, ce qui signifie qu’il est probablement le premier sur le bloc si sa tribu perd. Ces gars n’ont aucune idée de la difficulté avec laquelle elles viennent d’être jouées par les dames. Qualité: C-

Rob Mariano (Redemption Island-2011) a appris que sa façon de jouer ne fonctionnera tout simplement pas avec les gagnants. Ils sont trop avertis. Il a admis dans l’épisode qu’il les avait sous-estimés, mais comme Ethan et Amber, il s’est avéré incapable de modifier suffisamment son style de jeu pour faire face à ce nouveau style de joueur à but court. En plus de cela, il était la plus grande cible là-bas, donc tout le monde le visait. C’était presque une question de temps et non de si. Qualité: F

ISLAND CHATTER

“Restez fidèles, restez fidèles.” – Ben (à Sele avant l’échange tribal … l’ironie)

“C’est la partie du jeu que je n’aime pas beaucoup. La première fois que cela m’est arrivé, c’était dans” Survivor; Marquises “. J’avais le contrôle total de ma tribu et ils ont fait un échange de tribu. La prochaine chose que vous savez, je suis en bas et c’était la fin. ” -Rob (ne les aime toujours pas, on parie)

“Comment ai-je été coincé sur une île avec mon ex-petit ami?” –Michele (concernant Wendell)

“Je devrais être ravi de cet échange, mais je ne le suis pas parce que c’est un trio vraiment fracturé de Ben, Rob et moi-même. Nous avons brûlé beaucoup de ponts les uns avec les autres et cela pourrait être catastrophique pour mon jeu. “- Adam (après l’échange de tribu)

“Je suis George et Denise est Weezy parce que nous progressons”, – Jeremy (après avoir vu le camp impressionnant de Dakal)

“Cet abri me fait craquer.” –Wendell (arrivant au camp «fixateur supérieur» de Sele)

“Quel est le nom de ta femme?” –Parvati (à Yul)

“Sophie. C’est drôle, elle est en fait une grande fan de la vôtre.” –Yul

“Vraiment? Je l’aime déjà.” –Parvati (travaillant sa magie)

“Nick m’a dit qu’il avait le béguin pour moi au lycée, donc c’était gênant.” –Parvati (elle est très bonne)

«Je pleure pour elle. Je ne peux pas imaginer sortir avec quelqu’un, le faire mal finir et finir avec la plus petite tribu avec eux. Nulle part où se cacher, nulle part où aller.» –Parvati (à propos de Michele et Wendell)

“Wendell m’envoie en ce moment le texte” tu es debout “et je veux juste me dire” Nouvelle saison, qui dis? “” – Michele

“J’ai une décision à prendre. Je peux rester avec les gars, garder la bouche fermée et écouter le parrain, ou je peux aller avec les femmes Dakal. Mais de toute façon, je dois faire confiance à mon instinct.” – Ben (son instinct vient de le baiser)

“C’est le système de copains sur les stéroïdes. Il s’agit essentiellement de la baby-sitter Rob et de mettre tous les enfants dans le parc. Et je suis désolé, mais vous ne me mettez pas dans un parc. J’espère donc que nous voterons Rob ce soir.” ” –Sarah

“Je rêve d’un glorieux blindside ce soir.” –Sophie (parfois les rêves deviennent réalité)

