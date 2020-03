Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 6: Deux éliminations, un côté aveugle incroyable

On ne peut plus le nier. Autant que les joueurs de “Survivor: Winners at War” veulent dire qu’il s’agit d’identifier les menaces, grandes ou petites, ou que le jeu concerne des relations préexistantes, il s’agit d’une guerre des générations.

Le jeu a énormément évolué au cours des deux dernières décennies, comme en témoigne le vainqueur de 2018 Wendell déclarant avec beaucoup d’audace qu’il poignardera tout le monde et n’importe qui dans le dos et sur le devant pour gagner deux millions de dollars. Les joueurs modernes jouent souvent avec leur ambition sur leurs manches, avec des alliances changeantes qui changent de jour en jour.

Mais ils jouent à un jeu avec des joueurs de la vieille école qui croient en la fidélité à long terme et en de véritables alliances. Y a-t-il une place pour cela dans le jeu moderne de “Survivor”. Les joueurs de la nouvelle école devraient-ils être adaptables pour prendre en compte le style de jeu des personnes avec lesquelles ils jouent, comme Nick l’a suggéré, ou est-ce aux joueurs de la vieille école de se familiariser avec le nouveau style de jeu hyper-agressif?

Cette semaine, on a l’impression d’avoir obtenu la réponse à cette question avec une double élimination assez épique. Mais alors qu’un conseil tribal se sentait presque inévitable – même si cela ressemblait à une erreur – l’autre était facilement l’un des côtés aveugles les plus épiques et les plus emblématiques conçus dans l’histoire de “Survivor”, et il a été retiré exclusivement par un joueur.

(L) Bord (nd) d’extinction

Sérieusement, à ce stade, ils devraient simplement renommer l’île. Sur les six premières personnes présentes, cinq d’entre elles ont joué au jeu pour la première fois il y a plus de dix ans et sont devenues des légendes lorsque le jeu était à l’apogée de sa culture pop. Seule la gagnante de 2014, Natalie, brise cette tendance, et elle a été la première à sortir (ce qui semble toujours un peu aléatoire).

Cette semaine, cependant, Tyson a montré comment il avait gagné le match et comment il était bien plus que le goofball. Alors que tout le monde essayait de comprendre le dernier indice de jeton de feu cryptique, Tyson a rapidement déchiffré que cela avait à voir avec la marée (parce que le timing est tout) et a marqué un annulateur d’idole qu’il a facilement vendu à Parvati dans le jeu.

Son dos est totalement contre le mur comme l’une des trois légendes emblématiques restantes dans le jeu, donc c’était une évidence pour elle de tirer le meilleur parti possible. D’autant plus que les garçons de sa nouvelle tribu la tiraient ouvertement.

Quant à Tyson, il a immédiatement acheté un pot géant de beurre d’arachide avec son jeton de feu, contrairement à la stratégie de Natalie de thésauriser autant qu’elle peut vers un avantage quand vient le temps d’essayer de rentrer dans le jeu. Nous verrons si les calories ou les jetons de feu ont plus de valeur.

Saisissez vos balles

Le défi était tout au sujet des balles, en transportant trois d’entre elles à l’intérieur de deux sacs de sable massifs à travers l’océan, puis en les trouvant dans ces sacs et en résolvant un labyrinthe de balles avec eux. La torsion cette fois-ci était la seule tribu à gagner l’immunité (et le bonus PB&J), envoyant les deux autres aux tribus.

Une fois de plus, le jeune et physique Sele a rapidement travaillé sur les jambes du défi, mais est tombé sur le labyrinthe, malgré leur avance. C’est en fait Wendell qui a laissé tomber le ballon (littéralement) après avoir été un peu trop arrogant avec sa manipulation du ballon, donnant la victoire à Sophie et Yara .. C’est en quelque sorte ce que Michele a suggéré était le problème dans leur relation; son incroyable arrogance.

Wendell a passé toute sa saison au sommet de la hiérarchie, pratiquement, et pourtant sa victoire se résumait à un vote. Et ce vote seulement après que le jury d’origine a créé une égalité avec lui et son partenaire de la saison, Domenick, qui, selon beaucoup, avaient le meilleur jeu global. C’est la relation de Wendell avec une personne, Laurel, qui lui a donné un million de dollars.

Le fait est qu’il ne sait vraiment pas comment jouer à ce jeu à partir du bas, donc il a toujours pu jouer avec une confiance très agressive et ouverte, et c’est ainsi qu’il joue cette saison également. Mais avec son ex-petite amie Michele dans sa tribu, nous savons que c’est au moins frotter une personne mal.

Gameplay légendaire

Sandra et Parvati sont deux des meilleures à avoir jamais joué à ce jeu, mais elles ont joué dans les années 2000. Rob et Tyson et Ethan et Danni et Amber ont déjà appris que leur style de jeu ne fonctionne tout simplement pas avec de nouveaux joueurs, mais c’était néanmoins magistral de voir Sandra et Parvati au travail cette semaine.

La capacité de Parvati à lire les autres, à évaluer leurs faiblesses et à exploiter les fissures dans les relations n’est rien d’autre que magistrale. Elle a totalement exploité l’arrogance évidente de Wendell et sa volonté de trahir les alliances pour révéler à ses membres, Yul et Nick, qu’il ne leur sera pas fidèle dès qu’il lui sera commode de les poignarder.

Il n’a pas honte non plus, mais elle et Michele ont fait un excellent travail pour construire ce coin dans l’alliance des garçons alors que Wendell a confirmé tout ce qu’elle a dit à son sujet avec sa performance effrontée au Conseil tribal.

Pendant ce temps, sur Dakal, Sandra jouait sa marque de «Survivor», qui est très directe et directe. Elle a effectivement dit à Denise que ce serait probablement elle ce soir, car Sandra ne la voyait pas vraiment comme une menace. La réalité est que Denise a gagné son match en étant discrètement sous-estimée.

Néanmoins, elle était à l’écoute lorsque Sandra a proposé de donner à Denise son idole d’immunité en échange des deux jetons de feu de Denise. Cela donnerait à Denise le plein pouvoir de décider qui rentre chez elle ce soir, Sandra demandant seulement qu’elle et Kim ne soient pas ciblées. Denise a répliqué que ce serait un jeton de feu avant Tribal et un après.

C’était beaucoup de la part de Sandra, car Denise ferait le sale boulot de retirer (probablement) Tony pour elle, tout en bénéficiant à Denise en lui permettant de rester dans le jeu même si elle était la cible claire de la nuit .

Un pour les livres

Nous ne gâchons généralement pas les résultats tribaux ici, mais nous devons le faire cette semaine, car même s’il y avait deux conseils tribaux, l’un d’eux nous a frustrés et l’autre nous a laissés debout et applaudissant nos écrans de télévision à la pure audace et à l’éclat de ce qui vient de se passer.

Tout d’abord, Wendell a fait sa grande démonstration d’arrogance et d’agressivité, avec Parvati exposant même qu’il était prêt à faire face avec elle juste là, en échangeant son vote contre un jeton d’incendie. Probablement parce qu’il savait que cela n’avait pas d’importance. Parvati a été votée à l’unanimité, malgré tous ses efforts, laissant Michele à l’extérieur.

Ensuite, la folie pure a joué avec Dakal alors que Sandra et Denise mettaient leur plan en branle. Comme prévu, après le vote, Denise a joué l’idole de Sandra pour se sauver. Mais ensuite, juste au cas où, elle a joué sa propre idole (dont Sandra ne savait rien) pour protéger son allié OG Sele Jeremy. Et puis, pour son dernier tour, elle avait écrit le nom de Sandra.

Sandra a renoncé à l’immunité pour deux jetons d’incendie, n’a obtenu qu’un seul jeton d’incendie dans l’accord et a ensuite été voté. Et chaque morceau a été orchestré et joué par Denise. Et Sandra a dit qu’elle ne la voyait pas comme une menace?

C’est probablement la plus grande faiblesse de la saison en ce que tous ces joueurs de la nouvelle école considèrent les joueurs OG comme des menaces, alors que les plus grandes menaces sont vraiment celles qui comprennent ce nouveau style de jeu et sont prêtes à couper la gorge avec le reste d’eux.

Avec Parvati et Sandra se dirigeant vers le bord (L) (fin) de l’extinction, il ne reste qu’un seul joueur dans le jeu qui a joué le jeu avant 2011, et Yul a gardé un profil si bas après avoir gagné en 2006, personne ne cherche vraiment à lui comme l’une de ces menaces flashy qui doit aller.

CARTES DE RAPPORT CASTAWAY

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) gère efficacement la tribu Yara comme un spectacle de deux femmes, et elle le fait à partir d’une position beaucoup moins flashy et visible que Sarah, même avec la domination actuelle des puzzles. Ils ont Ben qui se connecte avec eux, mais nous pouvons déjà voir les roues tourner dans sa tête pour savoir comment elle peut l’utiliser à son avantage. Qualité: A +

Denise Stapley (Philippines-2012) vient de faire le plus gros mouvement de la saison, et il va être difficile de dominer à lui seul l’orchestration de l’élimination élaborée de la reine de “Survivor”, Sandra. Le seul risque pour elle maintenant est qu’elle a peut-être révélé à quel point elle est sacrément intelligente. Mais Denise est passé maître dans l’art de ne pas ressembler à une menace, nous pouvions donc la voir disparaître à l’arrière-plan pour attendre sa prochaine chance de frapper. Qualité: A +

Sarah Lacina (Game Changers-2017) est assise au sommet du tas de Yara avec Sophie, elle a toujours son pouvoir de voler un vote, elle construit une relation avec Ben et a toujours son alliance avec Tony dans sa poche arrière. Elle se positionne très bien pour la partie médiane de ce match. Grade: A

Yul Kwon (île Cook-2006) glisse seulement un peu parce qu’il semblait un peu choqué par le style de jeu ouvertement agressif et non loyal de Wendell et était clairement hors de la boucle sur le plan global de Denise. Mais il a montré une remarquable capacité à réévaluer et à s’adapter à un jeu qu’il n’a pas joué depuis 14 ans, donc nous pensons qu’il va s’en sortir et qu’il ira bien. Grade: A

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) est en position de pouvoir sur Dakal en ce moment, avec Denise retournant le script sur la tribu. Avec seulement quatre joueurs à gauche, elle est dans une position de swing entre Denise et Jeremy et elle-même et Tony, avec Tony la cible clairement plus grande. Elle n’est pas très bien placée dans l’ensemble, mais elle a toujours une idole, nous pensons donc qu’elle sera en mesure de relever ce défi. Qualité: B +

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) a eu la chance de sortir Wendell cette semaine, mais a choisi de démarrer son béguin. Néanmoins, ses yeux ont été ouverts, il reste à voir si lui et Yul continueront de cibler Michele ensuite, ou si Wendell a levé suffisamment de drapeaux rouges pour qu’ils puissent peut-être le retourner. Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il est dans un point tournant, ce qui est une position de puissance. Qualité: B +

Jeremy Collins (Second Chances-2015) n’est pas du tout en contrôle de son jeu, mais si lui et Denise naviguent à droite cette prochaine phase, il pourrait l’être. Il est toujours une énorme menace visible, et avec toutes les légendes votées, il est l’une des prochaines cibles flashy que les gens vont commencer à regarder (en ignorant les vraies menaces). Catégorie B

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) peut-être entrer en copain-copain avec Sophie et Sarah, mais nous avons l’impression qu’ils jouent juste avec lui, en l’utilisant comme un vote et un bouclier de viande. Peut-être qu’il peut créer un véritable lien qui tiendra, mais nous pensons qu’ils le verront globalement trop volage à mesure que le jeu avance. Catégorie B

Wendell Holland (Ghost Island-2018) a présenté son style de jeu hyper-agressif sans fidélité devant deux joueurs OG, et l’un d’eux est toujours dans le match. Il est difficile d’imaginer un groupe de gagnants lui faire confiance après ce qu’il a dit, même d’un vote à l’autre. Nous serions surpris si cette performance ne condamnait pas son jeu, bien qu’il joue toujours à partir d’une position de puissance pour le moment. Qualité: C +

Tony Vlachos (Cagayan-2014) avait fait si bien jusqu’à ce que Dakal doive aller à Tribal, puis sa paranoïa a fait irruption et il était de retour dans une cabane d’espionnage. Le problème est que tout le monde ici connaît cette astuce. Il va être son pire ennemi, car sa paranoïa prend le dessus et le fait ressembler à un mauvais partenaire. S’il peut accrocher jusqu’à ce qu’il retrouve Sarah, il va peut-être bien, mais seul, il est un canon lâche et toutes les cibles plus grandes devant des joueurs comme lui et Jeremy disparaissent rapidement. Qualité: C

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) n’aurait peut-être pas dû être le capitaine Ahab avec Rob comme son White Wale, car il est en fait dans une situation pire maintenant que Rob est parti. De plus, il ne peut même pas prendre le crédit pour avoir sorti le maître de ce jeu. Et maintenant, c’est l’homme étrange qui regarde Sophie, Sarah et Ben, qui sait aussi qu’il est un flipper qui se fatigue de jouer de tous les côtés à la fois. Il va se sortir du jeu. Qualité: C-

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) ne mérite pas d’être dans cette position, elle doit donc utiliser tous les outils à sa disposition pour commencer à travailler sur Yul et Nick. Elle a déjà effectué quelques mouvements magistraux dans ce jeu, mais si les garçons restent serrés, elle pourrait avoir des ennuis. C’est une bataille difficile, mais elle est capable de conquérir s’il y a une certaine flexibilité. Qualité: C-

Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) et Sandra Diaz-Twine (Pearl Islands-2003 & Heroes vs. Villains-2010) étaient tous deux brillants pour jouer à leurs jeux. Nous ne saurons peut-être jamais si ce sont simplement des joueurs de la vieille école dans un jeu de la nouvelle école, de sorte que leurs tactiques de la vieille école ne fonctionnent plus, ou si c’est parce qu’ils sont des légendes et que ces débutants veulent pouvoir disent qu’ils ont sorti une légende. Qualité: F

Sur Edge of Extinction, Natalie est toujours assise à un C- pour sa collection impressionnante de jetons de feu, tandis que Tyson monte à un D pour avoir attrapé son premier jeton de feu, seulement pour le dépenser immédiatement. Tout le monde est toujours à un F.

ISLAND CHATTER

“Ne me traite pas comme si j’étais un débutant novice ici. Et c’est ce qui s’est passé, un manque de respect. Et pour cette seule raison, je ne pouvais plus vivre avec lui.” – Ben (après l’expulsion de Rob)

“Le sentiment général de la tribu est que la méchante sorcière est morte et que nous pouvons faire ce que nous voulons maintenant.” –Adam (après l’expulsion de Rob)

«Manger un peu de beurre d’arachide chaque jour A) stimulerait mentalement mon esprit (et le fait que je fais quelque chose de sournois et hilarant) et m’apporterait les calories supplémentaires qui me prépareraient au défi.» –Tyson (en utilisant son jeton de feu pour acheter un pot de beurre d’arachide)

“Sandra, prends place sur le banc Sandra.” –Jeff (Sandra pose un autre défi)

“Regarde ça, Jeff.” –Wendell

“Il tombe; tout en parlant, il perd le ballon et tous les progrès, recommençant.” –Jeff (racontant l’arrogance de Wendell)

“Yul ne va pas bouger. Chaque fois que je lui parle, il a l’impression de croiser les bras, les jambes croisées, pas ouvert du tout.” –Parvati (lire le langage corporel à la perfection)

“Je ne suis pas concerné par les jetons de feu, je suis préoccupé par les chiffres.” –Wendell (rejetant l’idée de Michele de voter pour essayer d’obtenir le jeton de feu de Parvatie)

“J’ai proposé de trahir Parvati et il ne me fait toujours pas confiance. Et je suis énervé, parce que quand je suis sorti avec lui, c’est moi qui ai été brûlé, alors pourquoi devrais-je avancer avec quelqu’un à qui je donne, en donnant , donnant et ils prennent, prennent, prennent. ” –Michele (à propos de Wendell)

“J’ai besoin de ces informations et il n’y a qu’une seule façon de les obtenir et c’est le bunker d’espionnage.” – Tony (à nouveau près du puits d’eau)

“Sandra est très directe et très honnête et elle pense qu’elle est en charge du jeu. Ce n’est pas ainsi que je joue.” –Denise (après que Sandra lui a dit que OG Dakal était sur le point de rester ensemble)

“Je vais poignarder tout le monde dans le dos. Je vais les poignarder sur le devant.” –Wendell (au conseil tribal)

“Ça lui a valu un million de dollars, ça m’a gagné un million de dollars. Si nous jouons avec des gens qui n’apprécient pas cette philosophie de ‘Survivor’, alors ce n’est peut-être pas la bonne approche cette saison.” – Nick (au conseil tribal, mais c’est peut-être le cas?)

“Je veux vomir.” –Denise (après avoir orchestré à lui seul l’élimination de Sandra)

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

La nouvelle copine de Ben Affleck, Ana de Armas, partage des photos d’une escapade romantique