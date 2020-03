Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 7: Une perte brutalement proche dévaste l’un des meilleurs jeux

Ce fut une grande soirée “Survivor: Winners at War,” et la plus grande nouvelle n’était même pas le fait que nous ayons finalement vu la toute première personne quitter le jeu … pour de bon!

Il n’aurait probablement pas dû être surprenant que Sandra n’ait aucun intérêt à jouer à ce jeu de Edge of Extinction, une terre de défis pour participer à un défi pour revenir dans le jeu. Sandra a remporté ce match à deux reprises en raison de sa ruse et de sa stratégie. Les défis n’ont jamais été son point fort, et elle a donc annoncé sa retraite de “Survivor” et a levé le drapeau.

Alors que ce fut un moment monumental, partagé avec certains des meilleurs ayant jamais joué au jeu sur Edge of Extinction, il pâlit par rapport au reste de l’heure, ce qui s’avérera être le dernier hourra de trois tribus avant le grand de la semaine prochaine fusionner. Mais cela signifie également que quelqu’un a failli faire la fusion, mais n’a pas réussi.

Chaque seconde compte

Encore plus dévastateur, c’était une question de secondes ou même moins entre les deux dernières tribus du Défi Immunité. Cela signifiait que la tribu perdante se retrouvait à analyser chaque petit moment de sa performance pour voir ce qui aurait pu leur coûter ces précieuses secondes.

La réponse, cependant, était assez forte et apparente. Pour la deuxième semaine consécutive, Wendell parlait des ordures et du showboating au Immunity Challenge et pour la deuxième semaine consécutive, sa tribu a perdu. Nous obtenons de la confiance, mais il y a une fine ligne entre la confiance et la prétention. Wendell semble avoir glissé sur cette ligne.

En fait, il émerge rapidement comme un personnage méchant cette saison. Il était froidement confiant au cours de sa saison, mais avoir à jouer avec son ex-petite amie Michele a fait ressortir un côté arrogant, condescendant et méchant de lui qui frottait mal ses propres compagnons de tribu.

Il a survécu au vote de la semaine dernière, bien qu’il ait déjà provoqué des tensions au sein de sa tribu, car Parvati était considéré comme une menace si énorme, même après avoir tenté de conclure publiquement des accords avec elle à Tribal. Nous comprenons qu’il est ce joueur impitoyable de la nouvelle école – le plus récent gagnant du casting – mais il peut être difficile à regarder.

Les grèves de Rob-Father

Rob traîne peut-être sur Edge of Extinction avec sa femme, mais il joue son propre jeu. Il l’a mise au défi d’avoir publiquement des jetons de feu, puis a révélé plus tard qu’il avait effectivement bousculé et réussi à accrocher trois des quatre disponibles dans le défi de cette semaine avec les autres pas le plus sage.

Ils savent que quelqu’un les a, mais avec ce mouvement, le “Parrain” s’est révélé capable de s’adapter au moins quelque peu à ce nouveau style de gameplay. Tyson a trouvé le quatrième jeton, mais nous savions déjà qu’il était un joueur puissant. Cela signifie essentiellement que ce sont Tyson, Natalie et Rob qui jouent le plus dur (du moins dans la mesure où nous comprenons les choses maintenant). Mais qui va revenir dans le jeu … et quand?

Les jeunes mangent les vieux

Peut-être était-il inévitable, quand vous regardez la composition d’Edge of Extinction, que Yul serait la prochaine personne votée. Malgré le comportement odieux de Wendell à la fois en privé avec Michele et publiquement à Tribal et à Challenges, il a réussi à survivre au vote. Non pas qu’il y ait grand-chose à voir avec ça.

Celui-ci se résumait à Michele et Nick pesant leurs options. Et même si nous aimerions dire que ce n’est qu’un autre cas où les nouveaux élèves parlent du dernier vieil élève, nous devons blâmer Yul. Il est devenu un peu trop confiant et a révélé un peu trop à quel point ses processus de pensée sont complexes et cela les a effrayés.

Cela fait de Yul la deuxième légende supprimée en réfléchissant à la façon dont ces jetons de feu ont changé le jeu, et ils ne comprennent même pas encore complètement comment ils fonctionnent. Sandra a utilisé des jetons de feu et a renoncé à l’immunité, et maintenant Yul essaie de concocter un plan élaboré pour obtenir la blessure de Wendell, ce qui lui coûte sa place dans le jeu. Cela a également rapporté à Sophie et Sarah un jeton de feu chacun.

Cartes de rapport Castaway

Denise Stapley (Philippines-2012) a abattu la reine la semaine dernière et cette semaine, elle a consolidé une alliance avec Kim et Jeremy, qui ne la voient toujours pas comme l’énorme menace que nous savons qu’elle peut être. C’est bon pour son jeu, car elle les laissera tous les deux plus flashy qu’elle tout en protégeant ses intérêts. Qualité: A +

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) s’installe dans une alliance étroite de deux personnes avec Sarah, qui pourrait s’étendre à trois si Sarah et Tony restent fidèles à leur lien précédent. Elle est maintenant la joueuse la plus âgée de l’école, bien qu’elle soit encore dans la décennie, nous ne pensons donc plus que ce sera un facteur. Elle joue un jeu très avisé et conscient et nous pensons qu’elle sera un peu négligée maintenant. Qualité: A +

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) est maintenant enfermée avec Denise et clairement prête à jouer son propre jeu. Elle est une joueuse puissante en ce qui concerne les mouvements audacieux et le gameplay stratégique, et elle a une histoire de force dans les défis. Elle devrait être bien positionnée pour l’instant si son alliance se vérifie et qu’elle peut commencer à signaler d’autres menaces. Grade: A

Sarah Lacina (Game Changers-2017) a joué un jeu brillamment subtil cette fois-ci, tout comme elle l’a fait pendant sa saison gagnante. Elle a une alliance avec Shopie et elle a très probablement aussi Tony dans sa poche. C’est une cible tellement volatile et ils ont réussi à garder leur alliance secrète jusqu’à présent, lui donnant un avantage sur plusieurs fronts. Grade: A

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) arrive comme une sorte d’agent libre et en quelque sorte avec Michele, à moins qu’elle ne décide bizarrement de travailler avec Wendell à cause de leur histoire. C’est un joueur intelligemment silencieux, qui s’avère efficace cette saison, et qui sait très bien qui fait plus de bruit que lui. De plus, il pouvait facilement renouer avec Sophie en lui donnant des options à la fois pour elle et lui. Qualité: B +

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) gagne en confiance à chaque mouvement, nous avons donc l’espoir qu’elle jettera Wendell aux loups une fois la fusion réussie, condamnant son jeu et élevant le sien. Elle a Nick dans une poche et est autrement ouverte à courtiser les alliances existantes et les joueurs solo. La façon dont elle naviguera ces prochains jours déterminera son jeu. Catégorie B

Jeremy Collins (Second Chances-2015) est aligné avec Kim et Denise, mais quelle sera la force maintenant qu’ils seront fusionnés? Nous pensons qu’ils pourraient continuer à travailler avec lui, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il ne commencera pas à examiner ses options. Quoi qu’il en soit, il est une énorme menace visible sur une saison où presque toutes les autres grandes menaces visibles ont déjà disparu. Soudain, Tony a l’air plutôt bien, hein? Catégorie B-

Tony Vlachos (Cagayan-2014) effraye l’enfer de presque tout le monde dans le jeu, mais c’est la menace que vous pouvez voir. Cela pourrait en fait l’aider à court terme, tout comme son alliance avec Sarah – si elle est toujours intacte – pourrait l’aider à approfondir le jeu. Bien qu’il soit toujours à la limite, il pourrait surprendre tout le monde … s’il peut garder sa paranoïa en échec. Qualité: C +

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) va se surpasser dès la sortie de ce match. Il est trop partout partout tout le temps. Tout le monde sait qu’il essaie de jouer de tous les côtés, d’explorer tous les angles et de ne faire confiance à personne dans le jeu. Il a peint une énorme cible sur son dos comme un joueur peu fiable, donc personne ne voudra vraiment travailler avec lui. Qualité: C

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) veut être pris au sérieux en tant que gagnant, mais personne ne va vraiment le faire. Et maintenant, il est à la partie du jeu où il a dominé en se faufilant et en trouvant des idoles d’immunité cachées et en gagnant l’immunité en cas de besoin. Ces joueurs savent qu’il peut le faire quand il est dos au mur, donc il n’aura plus cette chance. Ce qui pourrait l’aider, cependant, c’est qu’il est une sorte de vote évident et facile. Qualité: C

Wendell Holland (Ghost Island-2018) joue un jeu de blocs de vote et aucune loyauté d’aucune sorte. Il vous poignardera à l’avant et à l’arrière et le fera avec arrogance et condescendance. C’est une présentation très rebutante qu’il fait ici et qui frotte beaucoup de gens dans le mauvais sens. A chaque épisode qu’il poursuit il ne fera que baisser son stock. Qualité: C-

Rob Mariano (Redemption Island-2011) nous a vraiment surpris cette semaine en intensifiant et en jouant dur à ce jeu depuis Edge. Nous verrons si cela rapporte. Qualité: D +

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) a également joué un jeu agressif et ça a payé. Encore une fois, nous verrons combien cela compte. Qualité: D

Natalie Anderson (San Juan del Sur-2014) a commencé fort, mais a glissé à l’arrière-plan maintenant que Tyson et Rob sont là. Elle doit intensifier et rivaliser avec ces légendes, même si elle est toujours dans une position décente, tout bien considéré. Qualité: D

Tout le monde maintient son gros gros puant F pour n’avoir pratiquement rien fait sur le bord, bien que nous ayons aimé voir la connexion de Parvati et Ethan, elle l’a aidé à remonter le moral et à le garder motivé pour rester dans ce jeu. Et Sandra a démissionné, alors elle n’en fait même plus partie.

Island Chatter

“Se faire voter avant la fusion? C’est tellement nul. Je n’ai jamais fait ça avant.” –Parvati

“Je me suis foutu.” – Sandra (se lamentant de jouer émotionnellement avec Denise)

“Je ne suis pas très bon dans les défis, tout le monde le sait. Donc j’ai l’impression que je perdrais mon temps juste pour avoir l’opportunité de revenir dans le jeu auquel je ne réussirai pas. J’ai été voté et maintenant il est temps pour moi de partir. ” – Sandra (de la vieille école à la fin)

“Merci de m’avoir appris comment interagir chez Tribal. Pensez-vous que je ne savais pas ce que je faisais hier soir?” –Wendell (condescendant envers Michelle après avoir compromis son jeu à Tribal en essayant ouvertement de faire face à Parvati)

“Je trouve immédiatement un jeton de feu parce que je suis incroyable.” –Tyson (plus de beurre d’arachide?)

“Tous ces gens n’ont aucune idée que j’ai les jetons d’incendie. Ils croient que je n’étais pas le premier des premiers sentiers, mais je l’étais.” –Rob (acquérant les trois autres jetons)

“Elle a détrôné la reine, elle a utilisé deux idoles. Cela fait donc d’elle une grande cible, et c’est une bonne nouvelle pour moi.” – Tony (à propos de Denise)

“Sele perd encore beaucoup d’eau.” –Jeff Probst (lors d’un défi d’immunité)

“N’exagérons pas, Jeff.” –Wendell (parler de claque)

“Ne fais pas attention à lui.” – Nick (essayant de le maîtriser)

“Hé yo, Probts! Nous y sommes presque.” –Wendell (plus tard pendant le puzzle)

“Concentrez-vous sur la pièce suivante.” – Nick (essayant de maîtriser à nouveau Wendell)

“J’ai besoin de son attention.” – Wendell (et pourtant il a perdu après le showboating – encore!)

“Wendell est un peu un show-boat, un peu un trash-talker, et s’il venait de maintenir sa concentration, cela aurait pu faire la différence entre gagner et perdre aujourd’hui. Il a donc creusé sa propre tombe.” –Yul (hélas)

“Je suis tellement frustré de voir Wendell nous perdre aujourd’hui. Il devrait se concentrer sur le casse-tête, pas sur le canotage, parler de détritus. Nous perdons ce défi d’une seconde et si ce n’était pas pour Wendell qui a échoué, nous aurions gagné . ” –Pseudo

“Vous souhaitez que vous ne sortiez jamais ensemble?” – Nick (à Michele à propos de Wendell)

“Nous ne sommes pas sortis aussi longtemps. Mais, oui.” –Michele

“Vous serez sur le bord de l’extinction ce soir.” –Wendell (votant – gémissant)

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

La distanciation sociale a des célébrités disant “ Reprenez-moi ”