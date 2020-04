Survivor: Winners at War Recap Saison 40, Épisode 9: Gentillesse envers le chaos total

Il y a toujours eu des jours fous et fous dans “Survivor”, mais il n’y a jamais rien eu de semblable à ce qui s’est passé le jour 23 de “Winners at War”. Il y a du brouillage, des stratégies changeantes et puis il y a un pandémonium total.

C’était un chaos si complet qu’il n’a fallu que la moindre étincelle pour qu’il éclate à nouveau au Conseil tribal. Il est difficile de dire si cela a finalement influencé la décision finale, car nous n’avions vraiment aucune idée de ce que le consensus allait faire au Conseil tribal.

Nous pouvons dire sans équivoque que nous avons entendu tant de noms lancés que nous nous attendions presque à ce que Jeff obtienne quelques voix. La seule personne qui pouvait se sentir totalement en sécurité était Kim, qui a marqué la troisième idole d’immunité individuelle de la saison après avoir survécu à ce qui est finalement une compétition assez ennuyeuse: l’équilibre sur une plate-forme triangulaire dans l’eau.

À l’instar du défi de la semaine dernière, celui-ci consiste à savoir qui peut supporter le plus la douleur, avec la touche supplémentaire d’essayer d’équilibrer le vent et les vagues. C’est un classique de “Survivor”, mais il ne se prête pas à beaucoup de stratégies, et ne laisse personne exposé comme une énorme menace pour gagner.

Dans ce cas, apparemment quelques secondes après le passage à la dernière étape, où ils se tiennent sur une poutre étroite au sommet de la plate-forme triangulaire, quatre des six joueurs restants se sont renversés dans l’eau. Et ils nageaient toujours pour la plate-forme principale lorsque Ben est tombé, donnant la victoire à Kim. En d’autres termes, quand il s’est terminé, il s’est terminé à la hâte.

Un moment humain

Le moment le plus important, qui pourrait s’avérer problématique sur la route pour Sarah, a été le moment où elle a eu un moment humain vulnérable après que son équipe arbitraire a remporté le défi de la récompense des plats à emporter chinois. Sortie de nulle part, elle a décidé d’abandonner sa place et de la remettre à Nick, qui venait juste d’être aveugle la veille, ce qui était aussi son anniversaire.

Elle a expliqué à Tony que c’était un véritable moment – et l’a même affirmé dans une vidéo confessionnelle – mais Tony avait raison de lui rappeler que chaque mouvement que vous faites là-bas est considéré comme une stratégie. Et pendant qu’ils parlaient, c’est exactement ce dont Jeremy, Denise et Adam discutaient, appelant cela un grand coup.

La perte de l’avantage du tueur a coûté à beaucoup de joueurs leur jeu, et certains diront que c’est l’une des raisons pour lesquelles l’intégralité des joueurs de la vieille école ont été exclus du jeu.

Règles du chaos

Au crédit de Tyson, il s’est absolument penché dans le chaos, sachant que plus il pourra garder la cible loin de son dos, plus il lui sera facile de rester à l’écart. Il est un vote facile pour ces deux premiers tribaux après être revenu du bord de l’extinction parce qu’il avait déjà été éliminé. Souvent, c’est suffisant pour tuer la deuxième chance de n’importe qui.

Mais Tyson est très bon dans ce jeu, et même s’il a admis qu’il n’aime pas un jeu chaotique de “Survivor”, il a reconnu que dans ce cas, ce serait à son avantage. Comme nous l’avons déjà dit, les joueurs de la vieille école doivent s’adapter pour survivre dans ce jeu, et Tyson semble faire exactement cela, tout en restant fidèle à ses propres stratégies.

Bien que son nom soit encore un peu ballotté, il y avait beaucoup plus d’intérêt pour des noms comme Nick et Michele (en raison de leur allégeance à la victime de la semaine dernière, Wendell), Adam (parce qu’il a essayé de jouer de chaque côté et joue beaucoup trop fort) et Sarah (à cause de son moment humain).

Personne ne se souvenait de l’un ou l’autre des défis, ce qui est révélateur du niveau de jeu plus élevé qui se produit actuellement. Denise a même réussi à survivre à la cible sur son dos en tant que Queenslayer alors qu’elle jouait le même jeu que Tyson, éloignant le chaos de son héritage croissant.

“Vaut le coup”

Au Tribal Council, Jeff n’a même pas pu finir de poser une question à Adam avant que le chaos explose à nouveau. Et en plein milieu de l’affaire, Adam et Ben étaient dans un combat à part entière. C’était la suite d’une conversation précédente où Ben a posé une question à Adam et Adam a couvert ses réponses. Comme d’habitude, il essayait de jouer trop de choses à la fois.

Ben l’a vu simplement comme quelqu’un avec qui il travaille ne pouvant nier avoir dit quelque chose qui menaçait le jeu de Ben. Honnêtement, Adam joue un jeu si paranoïaque et fou, c’est fou de penser qu’il a gagné avant. La différence, nous pensons, est qu’il a peur de ces vainqueurs et cela se reflète dans son gameplay étourdi et stressé cette saison.

Le moment le plus puissant est venu quand Adam a déploré qu’il craignait que son nom soit écrit ce soir à la tribu et alors qu’il les regardait avec supplication, un silence de mort a persisté pendant plusieurs instants. Plus tôt, Ben a dit à bout portant à Adam qu’il n’écrirait pas son nom, ce qui s’est avéré être un mensonge.

Mise à jour depuis Edge

Félicitations à Danni cette semaine pour avoir découvert l’indice de la saison précédente qui a utilisé Edge of Extinction, et Parvati pour savoir où était l’avantage. Parvati l’a saisi et elle et Danni ont concocté un complot pour le vendre à Michele dans le jeu pour tous ses jetons de feu restants. À quatre ans, Michele avait le plus de personne.

L’avantage était une pièce de 50/50 qui pouvait la marquer «sûre» ou «pas sûre» à n’importe quel conseil tribal, selon les résultats d’un seul lancer. Et c’est bien jusqu’à ce qu’il reste sept personnes dans le match. Remarquablement, ils ont décidé d’être gourmands et de demander ses quatre jetons. Michele, lisant dans les fortunes en lui disant de vider son sac pour remplir son cœur et de prendre de grandes chances, a accepté l’accord.

Le plan était d’obtenir de la nourriture (un pot de beurre de cacahuète) pour ceux sur Edge, mais pas pour tout le monde. Envisageant à l’origine de l’accumuler juste pour elle et Danni, comme Tyson avait fait son pot, Parvati a déclaré que son cœur ne la laisserait pas. Mais il semble qu’ils en aient peut-être exclu Yul et Wendell, car ils venaient juste d’arriver et Wendell a même apprécié la fête de la fusion.

Comme note finale, Jeff Probst a récemment précisé que tous les avantages ou les idoles que les joueurs ont sur le bord reviendront avec eux dans le jeu, ce qui est une bonne nouvelle pour plusieurs d’entre eux … et peut-être une indication de qui pourrait revenir. Natalie et Rob ont tous deux des idoles, tandis que Parvati a un Idol Nullifier, qui peuvent tous être brutaux s’ils sont joués correctement. Est-ce qu’il prépare le grand retour de Rob?

Cartes de rapport Castaway

Kim Spradlin-Wolfe (One World-2012) est une bête de défi qui remonte à sa première fois sur ce jeu, et pourtant les gens ne la regardent toujours pas comme une menace dans ce domaine ou stratégiquement. Et pourtant, elle est au cœur de chaque mouvement et sait ce qui se passe dans le camp. Nous lui donnons le moindre avantage cette semaine, car non seulement elle a remporté ce défi d’immunité, mais elle a également sélectionné l’équipe gagnante. Elle est beaucoup plus savante que quiconque ne le pense. Qualité: A +

Sophie Georgina Clarke (Pacifique Sud-2011) continue d’être incroyablement dangereux dans ce jeu pour plusieurs des mêmes raisons. Même lorsque les «lions» et les «hyènes» partent en guerre, personne ne semble voir aucune de ces femmes dans l’une ou l’autre catégorie. Ce qu’ils sont, cependant, ce sont des joueurs boss avec la vue la plus vive de l’île. Ils semblent voir chaque alliance, chaque connexion et chaque marée changeante. Qualité: A +

Jeremy Collins (Second Chances-2015) est dans le siège du conducteur en ce moment, mais toujours d’une position très publique. Il pourrait se retrouver aveugle s’il ne fait pas attention. Mais en ce moment, personne ne le considère sérieusement comme un problème qui doit être traité. Il le joue cool et silencieux et observe le chaos autour de lui, ce qui est intelligent tant qu’il est là. ** Grade: A-

Tony Vlachos (Cagayan-2014) joue un jeu remarquable compte tenu de son héritage et de ses moments problématiques. Nous craignons toujours qu’il détruise un bunker d’espionnage et redevienne fou, mais quand il est équilibré, il est remarquable. À l’heure actuelle, il est très bien placé dans le jeu, car il détourne l’attention des «lions» sans dire clairement à tout le monde que telle est sa stratégie. Il n’a pas encore les chiffres, mais ça marche. Catégorie B

Tyson Apostol (Blood vs. Water-2013) est un joueur incroyable et il a fait un travail incroyable de se réincarner dans un jeu qui ne voulait pas de lui. Maintenant, il est le dernier old-schooler debout, mais il semble presque que ces anciennes étiquettes ne s’appliquent plus. Ce serait énorme pour lui, car c’était son plus gros problème dans un jeu avec autant de nouveaux élèves. Maintenant, il adapte, aligne et déplace le chaos au profit de son jeu. Catégorie B-

Denise Stapley (Philippines-2012) fait le même travail que Tyson, mais nous ne sommes pas si sûrs que tout le monde a oublié qu’elle est la Queenslayer. Cette marque sur son CV la hantera le reste de ce jeu, donc elle ne pourra jamais se reposer sur ses lauriers. Mais cette semaine, elle a de nouveau fait du bon travail en gardant les flammes vacillantes vers des cibles autres que les siennes. Comme Tyson, plus elle peut y rester longtemps, mieux ce sera pour elle, car sa réussite et son héritage s’effaceront (au moins un peu). Qualité: C +

Ben Driebergen (Heroes vs Healers vs. Hustlers-2017) est allé de pair avec Adam au Conseil tribal cette semaine et c’était inconfortable à regarder. Il est un joueur tellement émotif et peut être un canon et un showboat lâches absolus dans ce jeu, nous craignons qu’il ne devienne son pire ennemi. En ce moment, il est du bon côté des chiffres et des alliances, mais il est toujours son pire ennemi dans ce match. Et il est au pire quand il n’est pas majoritaire. Nous soupçonnons que d’autres pourraient venir le voir comme un handicap, bien qu’il fasse un joli bouclier pour Tony. Qualité: C

Sarah Lacina (Game Changers-2017) est maintenant dans la position où Tyson et Denise étaient récemment. Son acte “humain” cette semaine pour Nick n’a fait que peindre une énorme cible sur son dos, les autres joueurs le voyant comme un mouvement stratégique soit pour la faveur de Nick, soit pour la gestion du jury. De toute façon, ils pensent déjà qu’elle va être un problème. Elle doit fixer des cibles basses et décalées pour quelques votes si elle veut survivre à cela. Qualité: C-

Michele Fitzgerald (Kaôh Rōng-2016) est toujours du mauvais côté de toutes les alliances, même si elle pourrait commencer à faire quelques percées. Le problème est qu’elle et Nick sont considérés comme les votes faciles pour l’instant, avec Adam. Il s’agit de choisir ces joueurs “hyènes”, et en raison de leur stratégie avec Wendell, ils sont considérés comme des suivis faciles. Elle doit résoudre ce problème et changer son sort à la hâte. Qualité: C-

Nick Wilson (David contre Goliath-2018) Il a peut-être survécu cette semaine, mais il est toujours le prochain sur le bloc de coupe, et rien de ce qu’il a fait cette semaine ne semble prêt à changer cela. Il a besoin de beaucoup plus de chaos pour éclater dans l’épisode de la semaine prochaine s’il veut survivre à un autre vote, ou pour que quelqu’un fasse quelque chose de vraiment, vraiment stupide et se fasse une cible plus grande et plus immédiate. Qualité: D-

Adam Klein (Millennials contre Gen-X-2016) l’a dit lui-même, il a fait trop d’erreurs et cela l’a fait voter. Il a commis des erreurs dès le premier jour en essayant de jouer toutes les équipes trop tôt. Il jouait trop dur tout le temps, il réfléchit à tout et il semblait jouer à partir d’un endroit de paranoïa et craindre de ne pas pouvoir contenir, ce qui était suffisant pour lui faire une énorme responsabilité et une cible encore et encore. Qualité: F

Bord de l’extinction n’a pas offert trop cette semaine, mais nous augmentons les notes de Danni Boatwright (Guatemala-2005) et Parvati Shallow (Fans vs. Favorites-2008) à D- pour avoir découvert l’indice et avoir négocié l’accord avec Michele pour quatre jetons d’incendie. Maintenant, cela dépend simplement de ce qu’ils en font et si cela fait une différence. Est-ce le beurre d’arachide qui a fait revenir Tyson dans le jeu?

ISLAND CHATTER

“Je pense que je vais juste les laisser les avoir.” – Nick (à Michele après Wendell à l’aveugle)

“Ne coule pas ton propre jeu.” –Michele

“Dans le cas où j’ai raison, ce serait une façon assez épique de me sauver.” –Adam (théorisant qu’il y a une idole d’immunité sur le podium de Jeff Probst)

«Oh mon dieu, j’ai fait quelque chose. Survivant! Je joue au jeu. ” –Parvati (après avoir trouvé une pièce 50/50 sur Edge)

«J’ai donné ma récompense à Nick en tant qu’être humain à un être humain. Il n’y avait aucun gameplay. ” –Sarah

“Tout le monde dit probablement que c’était une décision stratégique de la part de Sarah, Sarah jouant un grand jeu. Sarah doit y aller. ” – Tony (avertissant Sarah de la façon dont cela pourrait être interprété)

“Parce que j’ai renoncé à une récompense?” –Sarah

“Que pensez-vous de cette décision?” –Jeremy

“Je pense que c’est le jeu total.” –Denise

“Bien sûr, bien sûr, bien sûr,” –Adam

“J’apprends que si vous créez assez de confusion, les gens commencent à vous oublier un peu.” –Tyson (tournant son attention contre Adam)

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vieilli de quelques années aujourd’hui.” –Denise (au conseil tribal après une journée chaotique au camp)

“Il va falloir une thérapie majeure sur le Edge.” –Rob (après avoir regardé tous les bris d’enfer au Tribal Council)

“Zut. Rien, hein? Pas rien? On aurait dit que c’était peut-être quelque chose. » –Adam (essayant de ne pas être une immunité-idole sur le podium de Jeff)

“Ça vaut le coup.” – Adam (en train d’éteindre sa torche)

“Toujours.” –Jeff

_ “Survivor: Winners at War” continue la folie tous les mercredis à 20h. ET sur CBS. Sérieusement, si c’est déjà fou ce jour 23, que diable ont-ils en réserve pour les 16 prochains jours?

