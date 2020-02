Susan Boyle a paniqué l’équipe lorsqu’elle est sortie

2020-02-16 07:30:05

L’équipe de Susan Boyle pensait qu’elle avait été “kidnappée” lorsqu’elle est allée à un rendez-vous quelques heures avant son arrivée sur scène.

L’équipe de Susan Boyle pensait qu’elle avait été “kidnappée” lorsqu’elle est allée à un rendez-vous.

La chanteuse de 58 ans a insisté sur le fait qu’elle “n’a pas le temps” pour la romance, mais a fait une exception il y a six ans et a semé la panique parce qu’elle n’a dit à personne où elle était allée et devait arriver sur scène quelques heures plus tard.

Lorsqu’on lui a demandé si elle sortait ensemble, elle a répondu: “Vous voulez dire, allez avec des gars? Non, les jeunes peuvent être capables de le faire mais je n’ai pas le temps.

“C’est quand même agréable d’être interrogé.

“J’ai eu un rendez-vous en Amérique il y a six ans qui a duré exactement 45 minutes.

“Je suis allé me ​​faire masser dans le spa d’un hôtel et j’ai rencontré un médecin, puis nous sommes sortis déjeuner.

“Je n’ai rien dit à personne et mon équipe pensait que j’avais été kidnappé. Ils paniquaient vraiment parce que j’avais un spectacle ce soir-là.”

Bien que Susan ait admis que son rendez-vous était “sympa”, elle n’était pas intéressée à le revoir.

Elle a dit: “Le gars était gentil, mais il n’était pas pour moi. Je ne pouvais pas m’occuper de la correspondance.”

Et le hitmaker «Wild Horses» ne fait pas de la recherche de l’amour une priorité.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était ouverte à la romance, elle a répondu que la Grande-Bretagne allait bien! Magazine: “Non, je ne fais pas de publicité. Ça n’a jamais été une priorité pour moi.”

Pendant ce temps, Susan a appris à conduire mais n’a pas confiance en ses compétences, en particulier parce qu’elle a presque «écrasé» un membre de son équipe l’été dernier.

Elle a déclaré: “J’ai passé un peu de temps sur les leçons de conduite mais je n’ai pas encore réussi.

“J’ai une licence provisoire, mais ils pourraient y mettre une croix géante alors que j’ai failli écraser mon RP pendant l’été.”

Mots clés: Susan Boyle

Retour au flux

.