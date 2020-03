Susan Sarandon se bat tous les jours pour les âmes de son fils

2020-03-21 20:30:06

Susan Sarandon a l’impression de “se battre tous les jours” pour les “âmes” de son fils à cause de la “pression” sur les jeunes garçons pour qu’ils soient des hommes.

Susan Sarandon a l’impression de “se battre tous les jours” pour les “âmes” de son fils à cause de la “pression” sur les jeunes garçons pour qu’ils soient des hommes.

La star de ‘Thelma et Louise’ – qui a Miles, 27 ans, et Jack Henry, 30 ans, avec son ex-partenaire Tim Robbins – admet qu’il y a une bataille constante pour que les garçons ne soient pas “corrompus” de ces “doux, ouverts, doux enfants “en” hommes endurcis, souvent misogynes “.

Elle a dit: “C’était surprenant! Le processus de socialisation est assez horrible pour les garçons. Plus encore que les jeunes filles, parce que les filles sont à peu près ignorées en termes de structure de pouvoir – c’est leur problème. Les garçons sont corrompus par ces enfants doux, ouverts et doux dans ces hommes endurcis, souvent misogynes. Il y a un certain sens du droit qui se manifeste quand ils ont environ 30. Il y a tellement de pressions sur les jeunes garçons pour qu’ils soient des hommes d’une manière qui ferme leur imagination. Je veux dire, c’est mon expérience avoir deux garçons. Vous vous battez tous les jours pour leur âme. ”

Et l’actrice de 73 ans aime utiliser les médias sociaux, mais insiste sur le fait qu’elle ne l’utilise pas pour donner son “opinion”.

S’adressant à The Independent, elle a ajouté: “Je ne l’utilise pas pour donner mon opinion. Je l’utilise pour publier des faits qui ne sont pas dans les médias grand public. Je l’utilise pour donner une voix aux organisations qui n’ont pas d’énormes budgets, ou des statistiques sur la santé, ou des statistiques environnementales. Je pense que les faits sont des faits. Et donc vous allez aux faits et vous les recherchez et ce sont les faits. Mais je ne vais pas dire aux gens quoi penser. “

Mots clés: Susan Sarandon

Retour au flux

.