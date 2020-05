Sutton Stracke divise les fans de “ RHOBH ” alors que le score de ses émissions est élevé

Sutton Stracke de The Real Housewives of Beverly Hills divise les fans en raison de sa nature controversée. La cloche sud est opiniâtre et franche sur tout, ce qui a détourné certains téléspectateurs. Cependant, la nouvelle star de Bravo est également rafraîchissante sur cette franchise particulière qui avait évité que Housewives soit trop franc.

Sur l’épisode 3 de la dixième saison en cours, Stracke a pris le spectacle car elle était la seule à provoquer le drame. Lors d’un dîner chez Kyle Richards, les dames ont fait le tour de la table pour se dire des choses, une idée fausse qu’elles avaient. Quand ce fut le tour de Stracke, elle se tourna vers Teddi Mellencamp et dit qu’elle pensait initialement qu’elle allait être ennuyeuse. Le planificateur de fête a également laissé entendre qu’en raison de sa grossesse, elle ne serait pas amusante.

C’est cette dernière ligne qui a envoyé Mellencamp sur le bord et les larmes coulaient sur son visage. Elle était tellement bouleversée qu’elle a dû se lever de la table pour retrouver son calme.

«Et puis enceinte, Gold nous aide…», c’est ce qui m’a attiré », a précisé Mellencamp. «J’ai été très ouvert sur mes luttes de fertilité. Donc, pour que quelqu’un vienne avec son prêt-à-porter [dress] et mettre la négativité, ça m’a vraiment bouleversé. “

Il ne faisait aucun doute que Stracke était la star de l’épisode et les cotes ont grimpé à un nouveau sommet de la saison. L’épisode RHOBH a pu atteindre 1,517 million de téléspectateurs et 0,51 dans la tranche démographique 18-49.

Les fans réagissent à Sutton Stracke

Bien que Stracke ait créé des scénarios pour l’émission, les fans de RHOBH étaient divisés à son sujet. Certains croient qu’elle fait une excellente télévision tandis que d’autres la trouvent trop «snob» et «méchante».

“RHOBH a besoin d’un alpha et Sutton est la bonne femme pour le faire”, a tweeté un fan. «RHOBH est plein de bêtas et de whatevas. Chaque fois que Sutton entre dans une pièce, elle me donne la vie. Dieu de grâce, donne-lui un diamant f **** n. “

«Sutton a fait pleurer une femme enceinte la nuit dernière sans autre raison qu’une méchante fille et les autres femmes étaient vraiment du genre« dites votre vérité ». Frickin lames», a commenté un téléspectateur.

«Je préfère de beaucoup Sutton avoir un diamant sur Garcelle [Beauvais]. Elle ajoute ce dont cette franchise a besoin », a déclaré un utilisateur de Twitter.

«Est-ce que quelqu’un d’autre pense que Sutton de RHOBH est un monstre? Gurl, elle était méchante la nuit dernière », a écrit un autre fan.

“Cette émission avait besoin de Sutton, bravo à Bravo”, a ajouté un autre spectateur.

“Sutton est la seule chose intéressante à propos de RHOBH”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

Pourquoi Sutton Stracke n’est-elle pas une femme au foyer à temps plein?

Stracke a été annoncée comme femme au foyer à temps plein en même temps que Garcelle Beauvais a été confirmée. Cependant, lorsque la bande-annonce et la photo du casting sont sorties, Stracke était introuvable.

“Je pense que ce qui s’est passé, malheureusement, pendant la saison, je n’ai pas pu filmer autant de ma vie personnelle que j’aurais aimé”, a-t-elle déclaré à Access Hollywood. “Ce n’est pas le package complet. Je pense que lorsque vous vous inscrivez pour devenir femme au foyer, c’est vraiment toute votre vie que vous abandonnez au public. Je n’ai pas pu faire ça mais j’espère que la saison prochaine, nous allons voir tous les aspects de ma vie. “

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Stracke avait filmé des aspects de sa vie, mais son ex-mari n’a pas signé ses enfants apparaissant à la caméra.

“Je n’étais tout simplement pas en mesure de filmer avec mes enfants et ils font partie intégrante de ma vie”, a déclaré Stracke lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une autre raison pour laquelle elle avait été rétrogradée.

Bien qu’elle ne détienne pas de diamant, elle se sent très partie du spectacle.

“J’ai filmé tout le long, j’ai l’impression d’être à plein temps … Je ne porte tout simplement pas de diamant”, a-t-elle ajouté. «Tout va bien et ce fut une expérience formidable. J’ai eu le meilleur temps et je n’ai aucun regret. “

The Real Housewives of Beverly Hills sera diffusée le mercredi soir à 20 h. ET / PT sur Bravo.