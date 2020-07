Sydney James Harcourt sur son temps dans le casting original de Broadway

Lorsque Hamilton: An American Musical a ouvert ses portes à Broadway en 2015, il est devenu un phénomène instantané et a été acclamé par la critique. Cinq ans plus tard, le battage médiatique pour Hamilton a continué et une performance sur scène filmée mettant en vedette le casting original de Broadway est disponible en streaming sur Disney +. Le 3 juillet, le jour de la première du film sur la plateforme de streaming, Showbiz Cheat Sheet a rencontré l’acteur Sydney James Harcourt pour discuter de son temps en tant que membre original de la série dans l’histoire.

Comment Sydney James Harcourt a rejoint le casting

Hamilton raconte l’histoire des Pères fondateurs des États-Unis, et Alexander Hamilton est le principal protagoniste et personnage principal. Les acteurs non blancs sont délibérément interprétés comme les pères fondateurs et d’autres personnages historiques majeurs. Ce faisant, la comédie musicale est une histoire « sur l’Amérique alors, racontée par l’Amérique maintenant. »

Écrit par Lin-Manuel Miranda, la comédie musicale a commencé un atelier avec le réalisateur Thomas Kail et le directeur musical Alex Lacamoire. Harcourt a été invité à auditionner pour l’atelier, et lors de sa deuxième audition, il a eu l’occasion de chanter « L’histoire a ses yeux sur vous » juste après que Miranda ait fini de l’écrire.

«J’ai chanté« L’histoire a ses yeux sur toi ». Lin venait de terminer de l’écrire. Et il est venu avec la partition et il m’a dit: « Je n’ai jamais entendu ça auparavant. Je l’attends avec impatience », a déclaré Harcourt à Showbiz Cheat Sheet lors d’un appel vidéo.

L’acteur a été rapidement jeté dans l’ensemble et comme James Reynolds, Phillip Schuyler et le docteur. Après l’atelier, il a commencé à jouer les rôles dans les productions off-Broadway et Broadway de Hamilton.

Il a doublé pour les personnages principaux de «Hamilton»

Tout au long de sa carrière dans la série, l’acteur a également sous-étudié pour presque tous les rôles masculins principaux, notamment Aaron Burr. Alors que Hamilton est le personnage principal, Burr est le narrateur de l’ensemble du spectacle. Écrit comme un méchant sympathique, Burr essaie d’expliquer les choix qu’il a faits au public comme un moyen de s’absoudre tout en racontant l’histoire de Hamilton.

« Burr avait vécu toute sa vie et est mort et est maintenant de retour en tant que narrateur pour faire valoir ses arguments dans ce procès pour meurtre pour ce public, qui est le jury ici », a déclaré Harcourt. «Et à mon avis, c’est sa sorte de pénitence sisyphe que chaque soir il doit sortir et il doit essayer de trouver où il s’est trompé. Il doit essayer d’expliquer au public comment tout cela s’est produit. »

La première fois qu’il a joué Burr à Broadway, Harcourt n’a découvert qu’une heure et demie avant la représentation.

« Vous savez toujours en tant que doublure que cela arrive et vous espérez simplement être aussi préparé que possible … J’ai fait le spectacle et j’avais un régisseur sur les ailes droites de la scène et un régisseur sur les ailes gauche de la scène avec des ordinateurs », a-t-il m’a dit. « Je sortirais très calmement d’une scène, je courrais sur le côté et je me disais: » Quelle est ma prochaine entrée? Et puis de qui puis-je sortir? »»

Malgré le court préavis, sa première performance à Broadway en tant que Burr « s’est déroulée sans accroc ».

Sydney James Harcourt a apporté la représentation LGBTQ à «Hamilton»

En tant que l’un des seuls acteurs originaux ouvertement gays, Harcourt a trouvé un moyen d’inclure encore plus de représentation lorsque le chorégraphe de Hamilton Andy Blakenbuehler lui a permis d’improviser à certains moments du spectacle.

« La façon dont j’ai en quelque sorte abordé la recherche de l’inclusion et de la visibilité pour les acteurs LGBTQ et les membres du public était en ma capacité d’ensemble de faire tous ces petits personnages que vous créez à travers le citoyen du haut de la ville, les soldats, les révolutionnaires », a déclaré Harcourt. «Vous pouvez les rendre gays. Il y avait des homosexuels dans la guerre révolutionnaire, que nous sachions qu’ils étaient absents ou documentés ou non. »

Après un spectacle, un huissier au Richard Rodgers Theatre a remercié Harcourt pour sa performance, montrant à quel point ses choix d’acteurs étaient puissants. Si l’on porte une attention particulière à la version filmée de Hamilton, on peut voir Harcourt voguer pendant « Guns and Ships » et « s’en aller » dans « The Reynolds Pamphlet ».

« Vous vous demandez si vous pouvez être considéré comme un membre d’un ensemble, si les choix que vous faites font une différence », a-t-il déclaré. « Et si même une seule personne peut voir cela, puis se voir et se sentir comme ayant un lien maintenant avec ce spectacle où auparavant, ils pouvaient avoir l’impression que c’était cette vision macho de l’Amérique révolutionnaire, alors cela en valait la peine. »

L’impact de ‘Hamilton’

Hamilton possède non seulement une distribution diversifiée, mais elle fait également allusion à des problèmes d’actualité comme l’oppression, la tension raciale et l’immigration. Hamilton étant désormais plus accessible, Harcourt espère que les téléspectateurs auront à cœur l’attitude idéaliste de la comédie musicale pour essayer de créer un changement positif.

« Je sais qu’il y a beaucoup de divisions dans ce pays », a déclaré Harcourt. « Mais il y a ce sentiment que la série m’a toujours donné que nous, en tant qu’Américains, sommes un … Et je veux qu’ils réalisent que c’est réel et que nous avons ce pouvoir. Si vous aimez Hamilton… j’espère que autant de gens que Hamilton iront voter et se sentiront « Oh, je peux faire une différence dans ce processus avec mon vote ».

L’un des thèmes les plus importants à Hamilton est le concept du temps et que demain n’est pas promis. À l’avenir, Harcourt espère que ce motif encouragera ceux qui regardent la comédie musicale à utiliser leur voix pour lutter contre le racisme systématique.

«Vous devez utiliser votre temps à bon escient dans cette vie. C’est fini, le temps que nous avons, même si cela peut sembler avoir un temps infini. Alors, utilisez votre voix », a déclaré Harcourt. «Je pense que chaque voix fait une différence. Et si ce mouvement nous a appris quelque chose, c’est ça. «