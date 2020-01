Syngin a-t-elle laissé Tania et l’Amérique derrière?

Syngin Colchester et Tania Maduro sont sur un pied d’âne depuis l’arrivée de Colchester en Amérique. Ils ne se sont pas beaucoup entendus depuis qu’ils ont décidé d’obtenir le visa K-1 et tous deux ont réfléchi à l’idée de se marier dans un délai aussi court.

Les fans spéculent depuis longtemps sur la question de savoir si Colchester et Maduro sont restés ensemble après la fin du tournage ou s’ils sont tous deux actuellement célibataires. En raison du lourd NDA que les couples signent avant de se lancer dans 90 Day Fiance, ni Maduro ni Colchester ne peuvent encore révéler leur statut relationnel. Mais cela ne signifie pas que les fans n’ont pas trouvé d’indices subtils pour comprendre ce qui se passe entre les deux.

La relation de Tania et Syngin

Colchester et Maduro se sont rencontrés en Afrique du Sud après l’échec des plans de Maduro de rencontrer un autre gars. Les deux sont sortis ensemble pendant quelques mois en Afrique du Sud avant que Colchester ne décide de déménager en Amérique pour être avec Maduro pour de bon.

Depuis qu’il est en Amérique, Colchester a appris que lui et Maduro ont des opinions différentes sur beaucoup de choses. Ils étaient en désaccord sur tout, de ce que Colchester ferait pour le travail à quand ou s’ils auraient des enfants.

Dans l’épisode du 90 janvier de 90 Day Fiance, les deux hommes sont allés voir un astrologue pour approfondir leur relation. Lorsque l’astrologue a demandé s’ils se sentaient ou non des âmes sœurs, Colchester et Maduro ont eu des réponses très différentes.

“Je le ressens vraiment”, a déclaré Colchester. “Je ne croyais pas toujours aux vies passées, mais notre connexion est si vivante.”

“Je ne pense pas avoir ce sentiment d’âme sœur”, a déclaré Maduro. “J’ai eu ce lien fort avec vous.”

“Je ne sais pas si nos âmes doivent l’être”, a-t-elle poursuivi. “Je pense que nous sommes censés être maintenant et que vous êtes censé être le père de mes enfants.”

Syngin Colchester fait allusion à une rupture

Colchester a peut-être récemment rompu son NDA. Après la diffusion de l’épisode de dimanche, il est allé en direct sur son Instagram et aurait admis qu’il était célibataire. Mais la vidéo a été retirée presque dès sa mise en ligne. Reste à savoir si Colchester se battait avec Maduro à l’époque et parlait de colère ou s’il était vraiment célibataire.

Syngin est-il retourné en Afrique du Sud?

Comme pour tous les visas K-1, si la personne titulaire du visa ne se marie pas dans les 90 jours, elle doit retourner dans son pays d’origine.

Blasting News a récemment découvert que tous les messages de Colchester sur Facebook de ses amis le pressant de revenir en Afrique du Sud avaient été supprimés ou masqués. Ce qui a amené les fans à croire que Colchester était peut-être de retour en Afrique du Sud après tout.

Depuis que Colchester a supprimé sa vidéo Instagram et semble être de retour avec son NDA strict, nous allons devoir attendre quelques semaines de plus pour comprendre ce qui s’est exactement passé entre lui et Maduro et dans quel pays il réside actuellement.

Mais à en juger par la façon dont les derniers épisodes se sont déroulés, les choses ne semblent pas trop belles pour les tourtereaux.