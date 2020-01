T.I. présente ses excuses à ses filles après la mort de Kobe Bryant

2020-01-28 21:30:04

T.I. a présenté ses excuses à ses filles pour ses “imperfections” suite à la mort subite de Kobe Bryant au cours du week-end.

Le rappeur de 39 ans – qui a reçu un contrecoup l’année dernière lorsqu’il a révélé qu’il emmène sa fille aînée chez le gynécologue chaque année pour vérifier qu’elle est toujours vierge – a publié un message sincère à Deyjah, 18 ans, et à l’héritière, trois ans, pour lui demander pour leur pardon pour ses “imperfections” après la mort du basketteur dans un accident d’hélicoptère ce week-end avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes.

Prenant sur son compte Instagram, T.I. a écrit: “Je vous aime les filles plus que mon vocabulaire ne me permettra d’exprimer. Vous avez tellement grandi sous mes yeux et vous êtes devenue de jeunes femmes indépendantes, fortes, brillamment réfléchies. Je suis si fière de vous deux et j’aime vous sans fin, plus que vous ne le saurez jamais.

“S’il vous plaît, pardonnez-moi pour toutes les imperfections qui causent des malentendus entre nous … Chargez mon esprit, pas mon cœur. Vous voyez, la vie peut nous jeter des boules de courbe et nous faire parfois de très mauvaises mains. Mais rassurez-vous, vous NE JAMAIS vous trouver dans un endroit trop haut ou trop bas pour que je puisse être là pour vous attraper lorsque vous tombez. Je ne peux pas laisser passer une seconde sans vous en informer pendant que nous sommes encore ici dans cette vie ensemble …. Vous avez TOUT MON AMOUR POUR TOUTE MA VIE … ET APRÈS‼ ️ (sic) ”

Le hitmaker «Live Your Life» a également rendu hommage à sa femme Tameka «Tiny» Harris.

Il a dit: “Je vous aime Mme H. @majorgirl imperfections, malentendus et tout …. nous avons partagé la plupart des moments les plus heureux de notre vie ensemble. Je sais que j’ai eu mes moments, mais … malgré tout mes défauts et transgressions le fait demeure …. Vous me donnez mille choix et je vous choisirais à chaque fois.

“Je ne pouvais pas imaginer vivre dans un monde sans toi … ni te laisser toi et les enfants devoir vivre sans moi.

“Je suis déterminé à vous rendre heureux par tous les moyens nécessaires … AIMEZ-LE OU NON !!! Aimer, chérir, protéger, fournir, et tout ce qu’il faut … Pour toujours !!! (sic)”

Quelques heures avant de publier les messages doux à ses proches, T.I. – qui a également des fils Messiah, 19 ans, Domani, 18 ans, Clifford, 15 ans et Major, 11 ans – a partagé une photo de Kobe et de feu Nipsey Hussle sur son compte Instagram.

Il a écrit: “LA souffre et ce ne sera plus jamais pareil. Les légendes ne meurent pas !!! (sic)”

Kobe et Gianna étaient censés se rendre à l’Académie Mamba pour une pratique de basket-ball lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé, tuant tout le monde à bord.

Il laisse dans le deuil son épouse Vanessa et leurs trois autres filles, Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois.

