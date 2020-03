T-Pain a perdu 40 millions de dollars et ne poursuit plus cet argent

T-Pain est un rappeur influent mieux connu pour des chansons comme «Bartender» et «Buy U a Drank». Il était l’un des artistes les plus populaires à la radio au début des années 2000, fournissant la bande originale de nombreuses soirées universitaires et des vacances de printemps dans le monde entier. T-Pain est également un homme d’affaires et s’est plongé dans le côté production de l’industrie musicale. Pourtant, toutes les entreprises de l’artiste n’ont pas réussi, et comme il l’a révélé dans une récente interview, il a perdu des millions de dollars au fil des ans.

Comment T-Pain a-t-il débuté dans la musique?

T-Pain est né Faheem Rasheed Najm en 1985, à Tallahassee, en Floride. Enfant, T-Pain s’est habitué à l’industrie de la musique quand il a passé du temps avec un ami producteur de musique, et à l’âge de dix ans, il a transformé sa chambre en un studio de musique de fortune, équipé d’une machine à battre, d’un clavier et un enregistreur à quatre pistes.

Au début des années 2000, T-Pain a fait irruption dans le monde de la musique en s’associant avec l’artiste influent Akon.

T-Pain a sorti son premier album, Rappa Ternt Sanga, fin 2005. L’album est devenu un succès instantané auprès des fans et des critiques et a donné naissance à des singles populaires tels que “I’m Sprung” et “I’m N Luv (Wit a Stripper) . ”

Au cours des prochaines années, T-Pain semblait être partout, libérant de la nouvelle musique et collaborant avec des artistes majeurs comme Chris Brown, Flo Rida et DJ Khaled. Il a également été honoré à plusieurs reprises pour son talent artistique, remportant deux Grammy Awards avec deux de ses collaborateurs, Jamie Foxx et le rappeur controversé Kanye West.

T-Pain a perdu beaucoup d’argent

T-Pain | Isaac Brekken / . pour Michael Jordan Celebrity Invitational

Au cours des dernières années, T-Pain n’a pas été autant sous les projecteurs, bien qu’il soit toujours resté impliqué dans la musique. Comme de nombreux fans l’ont découvert récemment lorsque T-Pain a réalisé une interview révélatrice avec «The Breakfast Club», il a en fait connu de graves difficultés financières.

T-Pain a déclaré qu’il était à la fois «haut de gamme» et «bas de gamme» du spectre financier, et qu’il était à la fois très fauché et très riche. Il a déclaré que des années de mauvaises habitudes de dépenses et de «mauvais investissements» lui avaient fait perdre environ 40 millions de dollars de revenus épargnés.

L’artiste a déclaré qu’à un moment donné, il a dû emprunter de l’argent pour offrir à ses enfants Burger King. Le rappeur a trois enfants avec sa femme, Amber Najm: une fille nommée Lyriq et deux fils, Kaydnz Kodah et Muziq.

Sur quoi se concentre T-Pain ces jours-ci?

Heureusement, T-Pain a pu surmonter les moments difficiles de sa vie. Comme il l’a révélé dans son interview «The Breakfast Club», il a pu acquérir des compétences en gestion de l’argent en accordant une plus grande attention aux projets sur lesquels il travaillait. Il a également réorienté ses efforts pour se concentrer moins sur la hâte pour son prochain projet et plus sur passer un temps précieux avec sa famille.

Comme il l’a déclaré: «Je ne poursuis pas les 40 $. L’argent que je fais maintenant, je le fais juste, je n’essaye pas de le faire. Ces 40 millions de dollars, je bousculais, je devais être sur le record de tout le monde, et chaque record doit aller n ° 1, je dois faire ce travail. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout ma famille. “

Ces jours-ci, il a commencé à travailler pour revenir là-bas et a récemment fait un passage réussi dans l’émission extrêmement populaire The Masked Singer. Avec son point de vue actuel et l’avantage supplémentaire des années dans l’industrie, T-Pain est prêt pour un retour majeur. Restez à l’écoute de Showbiz Cheat Sheet pour toutes les dernières nouvelles de divertissement!